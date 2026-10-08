Frankfurt/Main (ots) -Mit Espresso Maestro 70 und Espresso Maestro 90 bringt Lavazza zwei neue Blends für ganze Bohnen auf den Markt. Zwei Röstprofile, zwei Intensitätsstufen und ein gemeinsamer Anspruch: authentisch italienischen Espresso-Genuss in die eigenen vier Wände zu bringen.Intensiv, dunkel, anspruchsvoll: Besonders dunkle Röstungen und kräftige Geschmacksprofile gewinnen an Bedeutung [1]. Genau hier setzt Lavazza mit Espresso Maestro an: einer neuen Premium-Range, die italienische Kaffeekultur und mehr als 130 Jahre Erfahrung in der Kunst des Röstens verbindet.Zwei Geschmacksprofile für unterschiedliche VorliebenEspresso Maestro 70 und Espresso Maestro 90 stehen für zwei unterschiedliche Geschmacksprofile. Die Kombination aus Blend und dunkler beziehungsweise extra-dunkler Röstung sorgt für ein charaktervolles Espressoerlebnis. Die Stufen 70 und 90 folgen einer eigens für Maestro entwickelten Intensitätslogik und geben Orientierung über die geschmackliche Ausprägung. Dabei beschreibt die Intensität die Geschmackswahrnehmung und nicht den Koffeingehalt. Maestro 70 überzeugt mit einem vollmundigen Charakter sowie Noten von Holz und Kakao und einem Karamellnachhall. Maestro 90 präsentiert sich markanter mit ausgeprägten Noten von Kakao und Gewürzen und einem holzigen Nachklang.Die intensiven Geschmacksprofile eignen sich zudem hervorragend für espresso-basierte Milchkaffee-Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato, da der charakteristische Espressogeschmack auch in Kombination mit Milch präsent bleibt. Die Bohnen können sowohl im Siebträger als auch im Vollautomaten zubereitet werden."Intensität bedeutet für uns nicht einfach nur Stärke. Es geht um das Zusammenspiel von Röstung, Blend und Aromen und darum, welchen Charakter ein Espresso in der Tasse entwickelt." erklärt Karen Laesch, Marketingdirektorin für Lavazza DACH & Polen. "Mit Espresso Maestro haben wir zwei unterschiedliche Geschmacksprofile geschaffen, die unsere Erfahrung als italienischer Caffé-Experte widerspiegeln und gleichzeitig Raum für persönliche Vorlieben lassen."Espresso Maestro im HandelEspresso ist ein wichtiger Wachstumstreiber in der Kaffeekategorie und gehört seit jeher zum Kern von Lavazza. Der Espresso-Umsatz der Marke ist seit 2024 um 21 Prozent gewachsen. Gleichzeitig zeigt sich im Premium-Bohnenmarkt eine steigende Dynamik bei dunkleren Röstprofilen: Dark und Extra Dark Roasts zählen zu den Wachstumstreibern und verzeichnen gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzplus von 12,8 Prozent sowie ein Absatzplus von 12 Prozent.[2]Der Launch wird über eine 360-Grad-Aktivierung begleitet - darunter PR und Media, Social Media, Digitalmaßnahmen, TV sowie Aktivierungen am Point of Sale.Espresso Maestro 70 und Espresso Maestro 90 sind ab November im Onlineshop von Lavazza und im Handel erhältlich. Beide Varianten werden als ganze Bohne im 750-g-Format angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 19,99 Euro*.*Preise liegen allein im Ermessen des Handels[1] Sell-out NIQ, beans, Germany, MAT Dec25, Barista sub-brand[2] Sell-out NIQ, beans, Germany, MAT Dec25, Barista sub-brandPressekontakt:Edelman GmbHLavazzaGermany@edelman.comOriginal-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42304/6367705