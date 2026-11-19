Frankfurt/Main (ots) -Jim Goldberg, Alex Majoli und Paolo Pellegrin nehmen uns mit auf eine fotografische Reise nach New York, Lissabon sowie Hongkong. Dabei zeigen sie, wie unterschiedlich ein gemeinsames Ritual je nach Ort, Kultur und Perspektive erlebt werden kann.... In einer Welt, die niemals stillzustehen scheint, bestimmt Geschwindigkeit zunehmend unseren Alltag. Dennoch genügt manchmal ein einziger Augenblick des Innehaltens, um diesen Takt zu durchbrechen. Ein kleiner Moment des Genusses - und der Tag findet einen neuen Rhythmus ...Drei Fotografen, drei Städte, vier Momente eines Tages und 15 Bilder. Gemeinsam erzählen sie von einer Erfahrung, die ebenso universell wie zutiefst persönlich ist: von Genuss und der besonderen Bedeutung, die selbst in einem alltäglichen Augenblick liegen kann.Mit seiner 35. Ausgabe greift der Lavazza Kalender 2027 erneut den Leitgedanken Pleasure makes us human, in Deutschland "Genuss macht uns lebendig", auf. Im Mittelpunkt steht die besondere Kraft des Augenblicks. Unter der kreativen Leitung der Agentur Armando Testa trägt die diesjährige Edition den Titel Always a Pleasure. Für die fotografische Umsetzung wurden drei renommierte Fotografen von Magnum Photos gewonnen: Jim Goldberg, Alex Majoli und Paolo Pellegrin. Ihre Schauplätze sind New York, Lissabon und Hongkong. Vom ersten Morgenlicht bis in den Abend zeigen die Aufnahmen Kaffee im Wechselspiel von Orten, Menschen und Alltagsszenen. In jeder Stadt erhält dieses vertraute Ritual eine andere Bedeutung und wird durch den individuellen Blick der Fotografen neu interpretiert.Gefeiert wurde das Projekt am 13. November in der außergewöhnlichen Kulisse des Guggenheim Museums in New York, mit dem Lavazza seit 2014 eine enge Partnerschaft verbindetÜber die Idee hinter Always a Pleasure sagt Francesca Lavazza, Board Member der Lavazza Group: "Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Lavazza Kalender ein Ort der Begegnung zwischen unserer Identität und dem unabhängigen Blick von Künstlern. Mit Always a Pleasure haben wir Jim Goldberg, Alex Majoli und Paolo Pellegrin eingeladen, über Genuss im heutigen Leben nachzudenken: unterschiedliche Orte und Kulturen, verbunden durch eine gemeinsame menschliche Erfahrungswelt. Ihre Bildsprachen könnten verschiedener kaum sein. Was sie eint, ist ihr Gespür für das, was zwischen Menschen entsteht - in spontanen Gesten und scheinbar unspektakulären Augenblicken. Genau hier hat Kaffee seinen natürlichen Platz: nicht als Hauptdarsteller, sondern als dezente Präsenz, als tägliches Ritual, das unsere Zeit begleitet und Raum für Begegnungen schafft."Auch Michele Mariani, Executive Creative Director bei Armando Testa, betont die kreative Vision hinter dem neuen Kalender: "Mit Always a Pleasure wollten wir die vielen Nuancen von Genuss durch die individuelle Sensibilität dreier zeitgenössischer Fotografen sichtbar machen. Ihre Perspektiven sind unterschiedlich und unverwechselbar. Gemeinsam verweben sie sich jedoch zu einer authentischen, universellen Erzählung, in der das Kaffeeritual zum verbindenden Element zwischen Kulturen und Orten wird - es lässt die Zeit langsamer vergehen und rückt die Emotionen kleiner, alltäglicher Gesten in den Fokus."Der Lavazza Kalender 2027 erzählt von einer universellen Sehnsucht nach Balance und Harmonie - von der Suche nach echten, unverstellten Augenblicken. Jede Kultur und jeder Mensch erlebt Genuss auf eigene Weise. Gerade alltägliche Rituale können dabei zu besonderen Momenten werden. Wer einem Moment seine volle Aufmerksamkeit schenkt, schafft Abstand zur Geschwindigkeit der Welt. So verbindet das Kaffeeritual Menschen über kulturelle und geographische Grenzen hinweg und zeigt zugleich, wie unterschiedlich ein vertrauter Moment erlebt werden kann.Pressekontakt:Edelman GmbHLavazzaGermany@edelman.comOriginal-Content von: Luigi Lavazza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42304/6394146