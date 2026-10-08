Die Ecclesia Gruppe will die Fachlichkeit mit zwei erfahrenen Spartenleitern stärken. Peter Sprang und Dr. Christian Eley übernehmen zentrale Tätigkeiten in der gruppenweiten Steuerung der Versicherungssparten. Die Ecclesia Gruppe möchte die gruppenweite Steuerung ihrer Versicherungssparten stärken und verbindet deshalb ihre Fach- und Marktkompetenz noch stärker über die einzelnen Geschäftsfelder hinweg. Peter Sprang und Dr. Christian Eley übernehmen dabei zentrale Aufgaben: Der 55-jährige Sprang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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