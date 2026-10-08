ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Nach optimistischen Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal erhöhte Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Die Volumina dürften höher ausgefallen sein als erwartet./rob/niw/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:46 / GMT
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