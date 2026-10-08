Microsoft holt künstliche Intelligenz auf den Laptop und fordert Apple heraus. Doch die Geräte sind teuer. Michael Burry wettert gegen die Ausgabenwut. Kommt jetzt die Aufholjagd der Aktie? Microsoft holt künstliche Intelligenz (KI) aus der Cloud auf den Schreibtisch. Auf einer Veranstaltung in San Francisco stellte der Softwarekonzern am Mittwoch ein Programmiermodell vor, das direkt auf Laptops und Desktop-Rechnern läuft. Dazu kommen eine Sicherheitstechnik für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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