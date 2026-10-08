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XTB
08.10.2026 17:39 Uhr
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Starbucks Aktie unter Druck: Übernahme-Gerüchte um Chipotle verunsichern Anleger

An der US-Börse sorgt ein überraschender Bericht der Financial Times für erhebliche Bewegung im Gastronomie-Sektor. Demnach soll der Kaffeegigant Starbucks an Plänen für eine mögliche Übernahme der Schnellrestaurant-Kette Chipotle Mexican Grill arbeiten. Während die Neuigkeit die Papiere des Übernahmekandidaten antreibt, gerät die Starbucks Aktie kurzfristig unter Abgabedruck, da Investoren die hohen Transaktionskosten und Finanzierungsrisiken eines solchen Megadeals fürchten.

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