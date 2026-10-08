Smartsheet, das für seine Umsetzungsstärke und seine ganzheitliche Vision anerkannt ist, integriert regulierte KI direkt in alltägliche Arbeitsabläufe und bietet so Kontrolle auf Unternehmensebene sowie Kontext in großem Maßstab

Smartsheet gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 for Collaboration Work Management (CWM) als Leader ausgezeichnet wurde. Mit dieser Auszeichnung wurde Smartsheet bereits zum vierten Mal in Folge im "Leaders Quadrant" positioniert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261005350683/de/

Smartsheet has been named a Leader in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Collaborative Work Management for the fourth consecutive year.

Laut Gartner verbinden CWM-Plattformen "die Produktivität von Teams zunehmend mit operativen Aufgaben und der KI-gestützten Umsetzung", was "Endnutzern die Planung, Koordination und Automatisierung ihrer Arbeit ermöglicht". Smartsheet genießt das Vertrauen von über 85 der Fortune-500-Unternehmen und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen komplexe Arbeitsabläufe verwalten, indem es KI in den täglichen Geschäftsbetrieb integriert.

Die meisten Unternehmen investieren massiv in KI, doch diese Investitionen bleiben oft isoliert und werden auf einzelne Aufgaben beschränkt, ohne eine Anbindung an die Systeme, Daten und Zusammenhänge zu schaffen, die für den Geschäftsbetrieb erforderlich sind. Die Folge ist eine sich vergrößernde Kluft zwischen den Absichten der Führungskräfte und dem, was tatsächlich umgesetzt wird und das trotz steigender Ausgaben für KI. Smartsheet ist der Ansicht, dass die Auszeichnung als Leader einen anderen Ansatz widerspiegelt: KI wird direkt in die Projekte, Portfolios und Prozesse integriert, in denen die Arbeit bereits stattfindet, sodass Intelligenz und Umsetzung Hand in Hand gehen, anstatt voneinander getrennt zu sein.

"Wir sind der Ansicht, dass die Tatsache, dass wir vier Jahre in Folge im Gartner Magic Quadrant für Collaborative Work Management als Leader ausgezeichnet wurden, den Mehrwert widerspiegelt, den wir unseren Kunden im Zuge ihres Wachstums bieten", sagte Pratima Arora, Chief Product and Technology Officer bei Smartsheet. "Dieser Mehrwert ergibt sich aus der Tiefe, nicht nur aus dem Umfang. Wir haben das Verständnis unserer Plattform dafür, wie Arbeit erledigt wird, für die KI-Tools verfügbar gemacht, die unsere Kunden bereits nutzen. Unser Ziel ist es nicht, einen weiteren Assistenten zu entwickeln, sondern jeder KI denselben Kontext zur Verfügung zu stellen. Das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen, während wir Unternehmensteams auf der ganzen Welt dabei unterstützen, ihre Aufgaben mit mehr Klarheit, Kontrolle und Geschwindigkeit zu erledigen."

Im vergangenen Jahr hat Smartsheet seine KI-Roadmap mit der allgemeinen Verfügbarkeit von "Smart Assist" vorangetrieben, wodurch KI direkt in die Planung, Nachverfolgung und Erledigung von Aufgaben durch Teams integriert wird. Zudem hat das Unternehmen seinen "Model Context Protocol (MCP) Server" eingeführt, der Kunden die Flexibilität bietet, die KI ihrer Wahl in regulierte Smartsheet-Arbeitsbereiche zu integrieren. Zusammen werden diese Funktionen voraussichtlich jährlich mehr als 100 Millionen KI-Anfragen verarbeiten. Das Unternehmen hat zudem Funktionen für die Szenarioplanung und das Portfolio-Reporting hinzugefügt, die speziell für große, funktionsübergreifende Teams entwickelt wurden.

Kunden nennen genau diese Kombination aus Governance und Benutzerfreundlichkeit als Alleinstellungsmerkmal. Ein IT-Manager bei Gartner Peer Insights bezeichnete Smartsheet als seine "Kernplattform für Zusammenarbeit, Prozessoptimierung und Entscheidungsfindung", die "die für sensible Geschäftsdaten erforderliche Sicherheit und Governance bietet und gleichzeitig so benutzerfreundlich ist, dass Teams sie problemlos nutzen können".

Smartsheet treibt seine Innovationen weiter voran, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre KI-Ziele in die operative Praxis umzusetzen. Auf seiner bevorstehenden ENGAGE-Kundenkonferenz wird das Unternehmen veranschaulichen, wie seine Plattform als Umsetzungsschicht fungiert, in der KI und die tägliche Arbeit zusammenkommen, und Teams dabei unterstützt, Daten, Entscheidungen und Ergebnisse auf Unternehmensebene miteinander zu verknüpfen.

Die Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis rigoroser, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschungsergebnisse ermöglichen es Unternehmen, Marktanalysen optimal zu nutzen und dabei ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen zu berücksichtigen.

Laden Sie hier ein kostenloses Exemplar des Berichts "Gartner Magic Quadrant for Collaborative Work Management 2026" herunter.

Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

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Über Smartsheet

Smartsheet verbindet Menschen, Daten und KI, um Strategien in messbare Unternehmenserfolge umzusetzen. Smartsheet bietet Unternehmen die nötige Geschwindigkeit, Governance und das Vertrauen, um komplexe Aufgaben über Portfolios, Betriebsabläufe und die IT hinweg in einem einzigen, sicheren System auszuführen. Smartsheet ermöglicht es Millionen von Anwendern, schneller voranzukommen, Risiken zu minimieren und mit Zuversicht den ROI zu realisieren. Besuchen Sie www.smartsheet.com, um mehr zu erfahren.

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