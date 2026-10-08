Das Programm "Oulu 2026 European Capital of Culture" hat Besucher nach Nordfinnland gelockt und zu einem starken Wachstum im Tourismus beigetragen. Laut den Statistiken von Visit Oulu verzeichnete Oulu zwischen Januar und August 2026 fast 475.000 registrierte Übernachtungen, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg um 21 Prozent auf über 96.600, während die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste um 9 Prozent zunahm. Dieser Trend setzte sich im August fort, als die Zahl der internationalen Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 29 Prozent stieg.

Hunderte von Veranstaltungen, die Kunst, Technik, Wissenschaft, Musik, Theater und Sport miteinander verbinden, finden in den letzten Monaten des Jahres 2026 weiterhin statt.

"Die Vielfalt des Programms kommt in den letzten Monaten am deutlichsten zum Ausdruck. Sowohl Kulturbegeisterte als auch Familien kommen auf ihre Kosten mit Erlebnissen, die es sonst nirgendwo gibt. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, Oulu zu besuchen, dann ist es jetzt", sagte Samu Forsblom, sagte Samu Forsblom, Program Director von Oulu2026.

Ein besonderes Highlight ist das Lumo Art Tech Festival, das vom 13. bis 22. November in ganz Oulu stattfindet. Die isländische Künstlerin Björk wird drei audiovisuelle Installationen präsentieren: Ancestress und Sorrowful Soil, das Anfang dieses Jahres erstmals in Reykjavík ausgestellt wurde, sowie Björk Orkestral. Außerdem wird sie am 15. November ein DJ-Set spielen.

An 16 Veranstaltungsorten und im Freien präsentiert das Festival immersive Ausstellungen, Licht-, Klang- und Medienkunst sowie Performances und Vorträge. Es knüpft an die Geschichte von Oulu als Technologiezentrum und an seinen Status als "UNESCO Creative City of Media Arts" an.

Das neue Tiima-Museum und Wissenschaftszentrum, das am 9. Oktober seine Pforten öffnet, bietet mit VISIO einen interaktiven Erlebnisbereich, der die Besucher vom Weltraum über die Nordlichter bis hin zur digitalen Kunst entführt.

Zu den weiteren Höhepunkten zählt Beyond the Sky, eine Weltpremiere, bei der kosmische Bilder des in Oulu ansässigen Astrofotografen Jukka-Pekka Metsävainio mit Musik des finnischen Komponisten Lauri Porra, dem Urenkel von Jean Sibelius, kombiniert werden. Die Oulu Sinfonia, Solisten und ein Projektchor werden unter der Leitung von Dalia Stasevska auftreten.

Das Jahr findet im Dezember seinen Höhepunkt mit der Weltpremiere des Weihnachtsmusicals Snowball und Winter Classic 2026, einem Eishockeyspiel unter freiem Himmel zwischen dem Verein Kärpät aus Oulu und dem Verein HIFK aus Helsinki.

Oulu ist die Kulturhauptstadt Europas 2026 und verfügt über 39 Partnergemeinden in Nordfinnland.

Pressebilder

Laden Sie hochauflösende Pressebilder herunter oder wenden Sie sich an uns, um weiteres Material zu erhalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261005296259/de/

Contacts:

Medienkontakt

Annu Höttönen

Head of Marketing and Communications, Oulu2026

Tel. +358 44 703 4021

annu.hottonen@oulu2026.eu