Die Scorecard analysiert über 120 Innenstadtgebiete in Nordamerika und Europa und vergleicht die Verfügbarkeit von Parkplätzen, die Preise sowie die Vorschriften zur Nutzung von Straßenparkplätzen

INRIX, ein Marktführer im Bereich Verkehrsanalyse und Mobilitätsintelligenz, hat heute seine erste INRIX Parking Scorecard veröffentlicht, die bislang umfangreichste vergleichende Analyse der Parkbedingungen in Innenstädten in Nordamerika und Europa. Der Bericht basiert auf Daten zur Parkplatzverfügbarkeit, zu Parkvorschriften am Straßenrand, zu Preisgestaltung sowie zur Parkinfrastruktur aus mehr als 120 Innenstadtgebieten in 14 Ländern und zeigt erhebliche Unterschiede bei den Parkbedingungen sowie bei der Zuteilung von Parkplätzen am Straßenrand durch die Städte auf.

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New INRIX Parking Scorecard: Where Downtown Parking Costs Most

Die Scorecard untersucht das Parkplatzangebot: die Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu finden, ebenso wie die Preisgestaltung für Parkplätze auf der Straße und in Parkhäusern sowie die Vorschriften zur Nutzung der Straßenrandbereiche. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Parkplatzsituation zwischen den Städten sowohl insgesamt als auch je nach Tageszeit und Wochentag erheblich unterscheidet, was Auswirkungen auf zahlreiche Dinge hat, angefangen beim Fahrerlebnis und der Erreichbarkeit der Innenstadt bis hin zum Güterverkehr, zu Strategien für die Straßenrandnutzung, zur Wirtschaftstätigkeit und zur Verkehrsplanung.

Die wichtigsten Ergebnisse

Autofahrer in den Innenstädten Nordamerikas finden mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 einen freien Parkplatz am Straßenrand , verglichen mit 41 in den Innenstädten Europas

, verglichen mit Das Parken abseits der Straße kostet in den Vereinigten Staaten und Kanada durchschnittlich 8,35 Dollar pro Stunde , verglichen mit 3,88 Dollar pro Stunde in Europa

, verglichen mit New York wies die höchsten durchschnittlichen Preise für Parkplätze abseits der Straße unter allen untersuchten Innenstadtgebieten auf beiden Kontinenten auf.

wies die höchsten durchschnittlichen Preise für Parkplätze abseits der Straße unter allen untersuchten Innenstadtgebieten auf beiden Kontinenten auf. London wies die höchsten durchschnittlichen Parkgebühren für Straßenparkplätze unter den untersuchten Innenstädten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) auf.

wies die höchsten durchschnittlichen Parkgebühren für Straßenparkplätze unter den untersuchten Innenstädten in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) auf. In europäischen Städten gibt es im Allgemeinen eine größere Preisangleichung zwischen Parkplätzen am Straßenrand und in Parkhäusern, wodurch Autofahrer eher geneigt sind, in Parkhäusern zu parken, anstatt auf den überfüllten Straßen nach freien Parkplätzen zu suchen, während nordamerikanische Städte im Vergleich zu Parkhäusern und Parkplätzen in der Regel deutlich günstigere Parkplätze am Straßenrand anbieten.

"Es werden seit langem Benchmark-Berichte zur Verkehrsüberlastung, Sicherheit und Straßenleistung in der Verkehrsbranche erstellt, aber es gab bisher noch nie einen umfassenden Parkplatz-Benchmark in dieser Größenordnung", so Michael Schwartz, General Manager von City Solutions bei INRIX. "Das Parken beeinflusst die wirtschaftliche Dynamik, die Erreichbarkeit, die Verkehrsüberlastung, die Sicherheit, den Straßenrandbetrieb, die Effizienz des Güterverkehrs und das Reiseerlebnis, doch oft können Städte sich untereinander nicht wirklich vergleichen. Die INRIX Parking Scorecard bietet Akteuren im Bereich Parken auf mehreren Kontinenten Einblicke, Hintergründe und Vergleichsmöglichkeiten."

Eine neue Perspektive auf die urbane Mobilität

Während das Parken in der Vergangenheit vor allem als eine Frage des Fahrkomforts betrachtet wurde, betont der Begleitbericht zur Scorecard auch die weiterreichenden Auswirkungen auf Verkehrssysteme und den städtischen Betrieb. Die Verfügbarkeit von Parkplätzen und die Preisgestaltung als Bestandteile des Straßenrandmanagements beeinflussen zudem folgende Aspekte:

Zugang zu den Geschäften in der Innenstadt

Besuche im Einzelhandel

Gewerbliche Lieferungen

Güterverkehr

Effizienz am Straßenrand

Verkehrsaufkommen und Staus

Neue Mobilitätsdienste

Langfristige Verkehrsplanung

Die Analyse ergab, dass einige Städte im Vergleich zu anderen deutlich mehr Straßenrandfläche für Parkplätze bereitstellen, was unterschiedliche politische Prioritäten in den Bereichen Mobilität, öffentlicher Nahverkehr, Güterverkehr, Fußgängerzugang, Fahrradinfrastruktur und Stadtentwicklung widerspiegelt.

"Städte sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, konkurrierende Anforderungen an den begrenzten Platz am Straßenrand unter einen Hut zu bringen", so Schwartz. "Das Ein- und Aussteigen von Fahrgästen, Lieferverkehr, Mitfahrdienste, Außenbewirtung, Mikromobilität und autonome Fahrzeuge konkurrieren alle um denselben begrenzten Raum. Bessere Daten helfen den Städten dabei, reaktive Entscheidungen durch proaktives Management zu ersetzen."

Die zunehmende Bedeutung des Bordsteinmanagements

Der Scorecard-Bericht verdeutlicht, dass die Nutzung von Straßenrandflächen zu einem immer wichtigeren Thema in der Verkehrspolitik wird. Jüngste Initiativen im Bereich des Straßenrandmanagements, beispielsweise in der Stadt Philadelphia, haben gezeigt, wie eine verbesserte Verwaltung von Ladezonen illegales Parken reduzieren und den Verkehrsfluss verbessern kann. Ebenso legen neue Forschungsergebnisse nahe, dass Richtlinien zum Zugang zu Straßenrandflächen eine bedeutende Rolle für die Effizienz des künftigen Betriebs autonomer Fahrzeuge spielen könnten. Diese Erkenntnisse untermauern die Tatsache, dass es beim Parken nicht mehr ausschließlich um die Abstellung von Fahrzeugen geht. Es ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil umfassenderer Strategien in den Bereichen Mobilität, Güterverkehr und Stadtplanung.

Basierend auf unerreichter Parkraumintelligenz

Die INRIX Parking Scorecard nutzt die umfangreiche Parking Intelligence-Plattform des Unternehmens und liefert Einblicke in folgende Bereiche:

Mehr als 21.000 Städte weltweit, 65.000 Meilen digitalisierte Straßenränder und 350.000 Parkplätze abseits der Straße

Integrationen mit führenden Automobilherstellern, Anbietern digitaler Kartendienste, Parkplatzbetreibern, Flotten autonomer Fahrzeuge, Kamerasensorenherstellern, Anbietern von Parkgebührenabwicklungssystemen, lokalen Behörden und vielen weiteren Akteuren. INRIX Parking ist eine digitale Betriebsinfrastruktur, die sich bereits in groß angelegten Anwendungen als zuverlässig erwiesen hat

Ein umfassendes Bestandsverzeichnis der Bordsteine sowie Informationen zu den geltenden Vorschriften, die seit mehr als 10 Jahren erstellt und gepflegt werden

Modelle zur Vorhersage der Parkplatzverfügbarkeit mit mehr als 3 Millionen Beobachtungen aus der Praxis

Die Analyse konzentriert sich auf Innenstadtgebiete in Nordamerika und Europa und bietet die bislang umfassendsten vergleichenden Bewertungen der Parkplatzsituation.Sie können den Parking Scorecard-Bericht hier herunterladen.

Melden Sie sich für das erste INRIX Parking Scorecard-Webinar an

14. Oktober 2026

11:00 a.m. PT 2:00 p.m. ET

https://inrix.com/learn/parking-scorecard/

Über INRIX

INRIX ist ein Marktführer im Bereich Verkehrsanalyse und Dienste für vernetzte Fahrzeuge. Mithilfe fortschrittlicher Mobilitätsdaten, künstlicher Intelligenz und cloudbasierter Analysen unterstützt INRIX Städte, Verkehrsbehörden, Unternehmen und Mobilitätsanbieter dabei, fundiertere Entscheidungen im Hinblick auf den Personen- und Güterverkehr zu treffen. Die Verkehrsanalyse-Lösungen des Unternehmens erhöhen die Sicherheit, verringern Staus, optimieren den Betriebsablauf und fördern die Zukunft der Mobilität.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inrix.com

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