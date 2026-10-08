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Telekom und NVIDIA: Zündet KI jetzt die T-Aktie?

Die Geschäfte wachsen, die Cashflow-Prognose steigt und die Deutsche Telekom erweitert ihr Aktienrückkaufprogramm auf bis zu fünf Milliarden Euro. Trotzdem zeigt die T-Aktie derzeit eine deutlich schwächere Entwicklung als der Vergleichsindex. Übersehen Anleger die Ertragskraft des Konzerns - oder stecken hinter der Zurückhaltung Risiken, die in den positiven Schlagzeilen untergehen? Besonders spannend ist dabei das Zusammenspiel aus T-Mobile US, milliardenschweren Netzinvestitionen und neuen Chancen durch KI und Cloud.

Wir untersuchen, wie belastbar die jüngsten Ergebnisse sind und was nach Investitionen, Finanzierungskosten und Minderheitsanteilen tatsächlich für Aktionäre bleibt. Auch die Zusammenarbeit mit NVIDIA und die jüngsten KI-Pläne rücken in den Fokus. Kann daraus ein zusätzlicher Wachstumstreiber entstehen, der die Bewertung verändert? Die neue Videoanalyse zeigt, welche Entwicklungen für ein mögliches Comeback der T-Aktie entscheidend sind. Jetzt die vollständige Analyse ansehen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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