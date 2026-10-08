Changan führt CHANGAN NEVO auf europäischem Markt ein und stellt drei neue Modelle vor.

Größere Auswahl für europäische Kunden dank zusätzlicher Antriebsvarianten.

Lokale Investitionen unterstreichen das langfristige Engagement von Changan in Europa.



PARIS, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile hat heute seine Teilnahme am Mondial de l'Auto 2026 bestätigt. Die Ankündigung folgt auf den europaweiten Markteintritt der Marke im März 2025 sowie auf die Produkteinführungen auf der IAA MOBILITY 2025 im September 2025. Changan ist nun in 15 europäischen Märkten vertreten. Paris markiert den nächsten großen Meilenstein für die Marke in Europa.

Changan Automobile veranstaltet in Paris Medienevents unter dem Motto "Firmly Rooted, Growing Together". Neben einer Reihe von Marken- und Produktankündigungen präsentiert das Unternehmen neue Lokalisierungsinitiativen und unterstreicht damit sein langfristiges Engagement für europäische Kunden. Changan baut in Europa umfassende lokale Strukturen für Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service auf und wird auf der Messe die jüngsten Fortschritte in diesem Bereich vorstellen.

Im Rahmen der europäischen Markteinführung von CHANGAN NEVO präsentiert Changan auf der Messe drei neue Modelle, die in Europa debütieren: den CHANGAN NEVO Q05, Q06 und A06. Neben dem CHANGAN NEVO Q05 (EV) führt Changan den CHANGAN DEEPAL S07 PHEV sowie den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung auf dem europäischen Markt ein und bietet damit mehrere Antriebsoptionen, die ein breites Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken. Weitere technische Details und die Zeitpläne für die Markteinführung in Europa werden am Stand bekannt gegeben. Die Modelle werden ab dem 4. Quartal 2026 schrittweise in Europa auf den Markt gebracht.

Im Vorfeld der Messe hat Changan einen Überraschungsgast angekündigt, der beim Mondial de l'Auto 2026 zu Gast sein wird. Die portugiesische Fußballlegende wird nicht nur am Stand von Changan vertreten sein, sondern die Flaggschiff-Modelle der Marke auf den Straßen von Paris fahren. Als ehemaliger europäischer Fußballer des Jahres und Weltfußballer des Jahres knüpft er mit seinem Auftritt an Changans "Stay in the Game"-Partnerschaft mit dem Portugiesischen Fußballverband (FPF) an.

Der Mondial de l'Auto zählt zu den weltweit führenden Automobilmessen in Paris und bringt die wichtigsten Akteure der Automobilbranche und ihres erweiterten Umfelds zusammen. Die Messe hebt die Innovationen hervor, die das Auto von morgen prägen, und feiert zugleich die Faszination Automobil. Changan Automobile nutzt das Event, um seine Lokalisierungsstrategie "In Europe, for Europe" zu bekräftigen. Damit rückt das Unternehmen seine Marke, Produkte, Technologien und Services noch näher an die europäischen Kunden und schafft nachhaltigen Mehrwert für den Markt.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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