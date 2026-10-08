Solana News: Fiserv bringt 90 Banken auf die Blockchain, SOL kämpft bei 121 Dollar

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90 US-Banken wickeln seit dem 1. Oktober ihre Zahlungen über das Solana-Netzwerk ab, und trotzdem kostet ein SOL nur 121 Dollar. Im dritten Quartal 2026 verarbeitete Solana 14,2 Milliarden Transaktionen, ein Rekord. Spot-ETFs sammelten in drei Monaten mehr als 478 Millionen Dollar ein. Trotzdem hängt der Kurs seit Wochen unter dem Widerstand bei 125 Dollar fest.

Die Solana News dieser Woche zeigen ein Netzwerk zwischen technischem Durchbruch und hartnäckiger Kursbremse. Das Alpenglow-Upgrade steht vor der Mainnet-Aktivierung und bringt den größten Konsenswechsel in der Geschichte des Netzwerks. Wer die großen Renditen sucht, muss fragen, ob ein Coin mit 71 Milliarden Dollar Marktwert diese noch liefern kann.

Solana News Oktober 2026: 14,2 Milliarden Transaktionen, 1,4 Milliarden Dollar ETF-Zuflüsse, Kurs bei 121 Dollar

SOL notiert am 8. Oktober 2026 bei 121 Dollar, fast 60 Prozent unter dem Allzeithoch von 295,90 Dollar. Im September legte der Kurs um 14,6 Prozent zu, im August um 41,4 Prozent laut Finanznachrichten.de. Trotzdem scheiterte SOL Ende September bei 124,62 Dollar am Widerstand.

Seit dem 1. Oktober wickeln über 90 Banken in North Dakota ihre Zahlungen über Solana ab, ermöglicht durch den Zahlungsriesen Fiserv. Am 6. Oktober stellte die Foundation Solana DvP vor, ein Settlement-Tool für institutionelle Trades laut CoinMarketCap. Spot-Solana-ETFs sammelten in zwölf Wochen über 1,4 Milliarden Dollar ein. Am 18. September sank die Slot-Zeit auf 250 Millisekunden, und das Alpenglow-Upgrade soll die Finalität auf 150 Millisekunden drücken.

Benzinga nennt 148 Dollar als nächstes Kursziel, ein Plus von 22 Prozent. Auf Polymarket liegt die Chance auf 150 Dollar im Oktober bei nur 13,5 Prozent. 90 Banken, Rekord-Transaktionen, Milliarden an ETF-Zuflüssen, und das Maximum liegt bei 22 Prozent. Die Solana News liefern starke Fundamentaldaten, aber die Kursdecke bleibt niedrig. Diese Rechnung zwingt jeden Trader, der mehr als das sucht, den Blick auf eine frühere Phase zu richten.

Pepeto: Die Werkzeuge, auf die Solana-Trader achten sollten

22 Prozent Aufwärtspotenzial bei 71 Milliarden Dollar Marktwert: Das ist die Realität von SOL. In vergangenen Zyklen saßen die Wallets mit den größten Vielfachen nicht bei den Schwergewichten, sondern bei Projekten, die vor dem Listing bereits ein funktionierendes Produkt hatten. Genau dort steht Pepeto heute.

Das Projekt nutzt eine Cross-Chain-Bridge und eine Null-Gebühren-Tauschplattform, um Kapital über jede Blockchain zu bewegen und Trades auszuführen. Hinter dem gesamten Aufbau steht der Architekt des ursprünglichen Pepe, der jede Ebene von Grund auf entworfen hat. Drei Werkzeuge sind bereits vor dem Listing einsatzbereit und geben den Haltern echten Nutzen, bevor der Börsentag kommt.

Das vollständige Börsensystem erlaubt es Wallets, auf Trades zu handeln statt nur zuzuschauen. Frühe Halter können Token tauschen, Vermögenswerte zwischen Chains bewegen und Risiken über ein einziges System bewerten, das aus Marktrauschen klare Entscheidungen macht.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bei einem Preis von 0,000000188 Dollar in den Presale geflossen. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor der Öffnung des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer wissen, dass der Smart Contract frei von versteckten Schwachstellen ist. Genau diese Sicherheit fehlt bei den meisten Presales, und ihr Fehlen ist der häufigste Grund für einen Totalverlust.

Im Gegensatz zu großen Coins, die auf ETF-Zuflüsse und saisonale Muster angewiesen sind, liefert Pepeto echte Handelswerkzeuge, die Wert schaffen, der Hype-Zyklen überdauert. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich den niedrigsten Einstieg, den es geben wird, denn nach dem Listing bestimmt der offene Markt den Kurs. Bei jedem vergleichbaren Projekt der letzten Zyklen war genau dieses Fenster der Moment, der die größten Vielfachen produziert hat.

Fazit

Die Solana News liefern Rekordzahlen, aber SOL braucht bei 71 Milliarden Dollar Marktwert Milliarden für jeden Sprung nach oben. Der Presale von Pepeto ist jetzt offen, und die Käufer, die ihn füllen, sehen drei fertige Börsenwerkzeuge, ein SolidProof-Audit und ein Listing, das den heutigen Preis zum Einstieg der ersten Stunde macht. Jeder vergangene Zyklus belegt, dass genau diese Phase die größten Vielfachen erzeugt hat. Wer jetzt handelt, kauft zum Preis, den es nach dem Listing nicht mehr gibt. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale, der diesen Preis möglich macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sagen die Solana News für Oktober 2026?

SOL hängt am Widerstand bei 125 Dollar. Ein Ausbruch könnte den Kurs auf 148 Dollar tragen. Die wichtigsten Solana News: 90 US-Banken nutzen das Netzwerk, Spot-ETFs sammelten über 1,4 Milliarden Dollar ein.

Ist Pepeto ein Einstieg, den SOL nicht mehr bieten kann?

Pepeto bietet bei Presale-Preisen eine Null-Gebühren-Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen Risiko-Scanner, die zusammen ein fertiges Produkt ergeben, das der Markt noch nicht eingepreist hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.