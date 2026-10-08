München (ots) -Eine Tote, an der die Zeit spurlos vorübergegangen ist, Schicksale, die auf unerklärliche Weise miteinander verwoben sind und Erinnerungen, die nicht die eigenen sein können: In der Mystery-Thriller-Serie "RITUS", ab 27. November in der ARD Mediathek und am 27. und 28. November im Ersten, ist Moritz Bleibtreu einem Geheimnis auf der Spur, bei dem sich Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden scheinen. Die Spuren führen zu einem uralten Ritus, der seit Jahrtausenden im Verborgenen wirkt und sich nur alle 18 Jahre zur Mondwende mit rätselhaften Albträumen, Blackouts und verstörenden Visionen ankündigt. Ermittler Berger (Moritz Bleibtreu) hat nicht nur den Tod eines jungen Mädchens aufzuklären - je tiefer er in den Fall eintaucht, desto mehr geraten auch seine eigenen Gewissheiten ins Wanken.Moritz Bleibtreu über seine Ermittler-Rolle: "Ich glaube, das Spannendste an der Figur André Berger war dieser ständige Zustand, nicht mehr zu wissen, was wahr ist - das Zweifeln an der eigenen Wahrnehmung und am eigenen Selbst."Zum Inhalt: Die Mondwende steht bevor - wie alle 18 Jahre. Das Wasser eines abgelegenen Sees färbt sich schwarz - an seinem Ufer wird die Leiche von Viktoria, einem seit 18 Jahren vermissten Mädchen, gefunden. Ihr Körper unversehrt, als hätte die Zeit ihn konserviert. Kommissar Berger (Moritz Bleibtreu) beginnt, die Ereignisse von damals gemeinsam mit Viktorias Vater Albert (Nicki von Tempelhoff) neu zu untersuchen. Je näher sie der Wahrheit kommen, desto mehr geraten sowohl Berger als auch seine hochschwangere Frau Liv (Alma Hasun) in Gefahr. Gleichzeitig taucht Selin (Anna Shirin Habedank) im Ort auf. Blackouts, verstörende Visionen und Erinnerungen, die nicht ihre eigenen sein können, führen sie in Viktorias Vergangenheit. Mit ihrer Mutter Yasemin (Seyneb Saleh) sucht sie nach Antworten darauf, was damals wirklich geschah. Auch Henri (Maximilian Mundt) folgt einer Spur zum See: Sein Bruder (Till Raskopf) ist verschwunden, nachdem ihn rätselhafte Albträume heimgesucht haben. Je näher die Mondwende rückt, desto stärker scheinen sich Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Weitere Leichen tauchen auf, Selins Visionen werden bedrohlicher - und die Spuren führen zu einem uralten Ritus, der mit dem See verbunden ist."RITUS" ist eine Produktion der MadeFor Film im Auftrag der ARD Degeto und des Hessischen Rundfunks für die ARD. Produzentin ist Nanni Erben, Producer:innen sind René Colling und Emina Smajic, Koproduzenten sind Michal Pokorny und Zbynek Pippal (Mia Film). Die Redaktion verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto), Jörg Himstedt und Erin Högerle (beide HR). Regie führte Jonathan B. Behr, das Drehbuch schrieben Viola Schmidt, Maximilian Baumgartner und Jonathan B. Behr, die Kamera führte Martin Ludwig. Realisiert wurde die Serie mit Produktionsförderung des Tschechischen Audiovisuellen Fonds."RITUS" ist ab 27. November in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 27. November (Episoden 1-3) sowie am 28. November (Episoden 4-6), jeweils ab 23:55 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.Weitere Informationen finden Sie im digitalen Pressedossier unter: https://pressekits.ard.de/ritusAlle sechs Folgen von "RITUS" sind ab sofort für akkreditierte Journalist:innen im ARD-Vorführraum abrufbar.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Carina Hoffmeister, ARD Degeto Film Kommunikation und Presse,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deSusi Lindlbauer, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PRTel.: 0173 / 45 186 05, E-Mail: susi.lindlbauer@ard.dePhilipp Graf, Boxfish Films,Tel.: 0176 84347944, E-Mail: graf@boxfish-films.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6367732