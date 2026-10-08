NexMetals: Strong Drilling Results & Huge Increase in Resources
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NexMetals: Strong Drilling Results & Huge Increase in Resources
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|NexMetals: Strong Drilling Results & Huge Increase in Resources
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|NexMetals: Starke Bohrergebnisse & riesiger Ressourcen-Sprung
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|Astrein: Saubere Energietechnologien brauchen Rohstoffe
|01.10.
|NexMetals Mining Corp. - 8-K, Current Report
|01.10.
|NexMetals meldet einen Anstieg der Mineralressource "Selebi Main" um 72 % auf 32,47 Mio. Tonnen mit 1,53 % Cu und 0,98 % Ni (abgeleitete Kategorie); die Mineralressourcenschätzung für "Selebi North" steht noch aus
|Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi Main ergibt 495.400 Tonnen enthaltenes Kupfer und 316.800 Tonnen enthaltenes Nickel, was
1,77 Milliarden Pfund Kupferäquivalent in der...
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