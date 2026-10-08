Ethereum News: Glamsterdam verändert die Blockproduktion, doch wo liegt der bessere Einstieg?

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Ethereums Glamsterdam-Upgrade hat am 6. Oktober das Sepolia-Testnetz erreicht und bringt die größte Änderung an der Blockproduktion seit dem Merge direkt ins Protokoll. ETH handelt bei rund 2.690 Dollar, 45 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Im August legte der Token um 32,5 Prozent zu, im September folgten 8,8 Prozent, doch Spot-ETFs verzeichneten monatelange Abflüsse, und die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar. Die aktuellen Ethereum News drehen sich deshalb um die Frage, ob Technik allein den Kurs tragen kann, oder ob das bessere Renditefenster gerade woanders entsteht.

Ethereum News Oktober: Glamsterdam bringt parallele Verarbeitung, doch der Kurs bleibt unter Druck

Die wichtigste Ethereum News der Woche ist die Aktivierung von Glamsterdam auf dem Sepolia-Testnetz am 6. Oktober. Dieser Hard Fork verlangt, dass jeder Netzwerk-Knoten die Änderung gleichzeitig übernimmt, und bringt die Enshrined Proposer-Builder Separation ins Protokoll, wie Cointelegraph berichtet. Die Aufgabenteilung zwischen Block-Buildern und Validatoren wird damit direkt in Ethereum verankert und reduziert die Abhängigkeit von externer Middleware. Block-Level Access Lists unter EIP-7928 ermöglichen parallele Transaktionsverarbeitung und sollen den Durchsatz deutlich steigern.

Die Gaspreise werden angepasst, um die tatsächlichen Kosten für Datenerstellung besser abzubilden, und das Sepolia-Testnetz arbeitet mit einem Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen. Ein Mainnet-Datum steht noch nicht fest, Entwickler streben das vierte Quartal 2026 an. ETH handelt bei 2.690 Dollar und hat seit August über 40 Prozent zugelegt, aber Spot-ETFs verzeichneten in den letzten Monaten Abflüsse, wie 247WallSt berichtet. Die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar, womit Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin bleibt.

CME FedWatch zeigt eine 64-Prozent-Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober. Vitalik Buterin blickt bereits über Glamsterdam hinaus und beschreibt Hegotá, den für 2027 geplanten Fork, als potenziell letzten normalen Fork vor einer Ära mit rekursiven STARKs und quantensicherer Kryptografie. Selbst bei einer vollständigen Erholung auf das Allzeithoch von 4.953 Dollar bietet ETH bei 2.690 Dollar ein Potenzial von rund 2x, ein solides Investment, aber kein Presale-Hebel. Genau dieser Unterschied treibt erfahrene Investoren in Projekte, bei denen das Listing den Preis erst noch bestimmen muss.

Pepeto im Fokus: Gebührenfreie Werkzeuge und Presale-Dynamik vor erwartetem Listing

ETH bei 2.690 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar ist kein Presale-Einstieg mehr. Selbst bei einem 2x zum Allzeithoch bleibt die Rendite kalkulierbar, aber nicht explosiv. Wer die Art von Rendite sucht, die frühe ETH-Käufer bei 10 Dollar erzielt haben, findet dieses Fenster heute bei Pepeto, einem funktionierenden Meme-Coin-Ökosystem, das Tradern hilft, schneller und günstiger zu handeln.

Die Dynamik hinter Pepeto ist keine reine Spekulation, sondern eine Reaktion auf Werkzeuge, die Trader bereits heute nutzen können. Drei Werkzeuge bündeln die Art von Schutz, die Trader normalerweise täglich an Gebühren und Risiko verlieren. Eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine wickelt Trades über jede Blockchain ab, ohne einen Cent zu kosten, und hält die gesamte Position intakt. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Blockchains, damit Vermögenswerte dorthin gelangen, wo die Gelegenheit liegt. Diese Werkzeuge reduzieren das Risiko, beseitigen Gebühren und geben klaren Schutz, auf den man sich verlassen kann.

Sie arbeiten unter einem einzigen Projekt, was Pepeto praktisch und einfach in der Anwendung macht. Ein PepetoAI-Risikobewertungstool benotet jeden Trade über seine gesamte Laufzeit und gibt alltäglichen Wallets die Art von Vorteil, die institutionelle Handelsabteilungen für sich behalten. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, bei einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token.

Bevor der erste Token verkauft wurde, hat SolidProof die gesamte Codebasis durchleuchtet und bestätigt, dass die Smart Contracts den Sicherheitsstandards entsprechen. Ein Mitgründer des originalen Pepe leitet das Team zusammen mit einem ehemaligen Binance-Experten, und das erwartete Listing rückt schnell näher. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sichert sich den maximalen Abstand zum Listing-Kurs, und genau dieser Abstand bestimmt die Rendite, wenn der Token an den offenen Markt geht.

Fazit

Die Ethereum News deuten auf eine technisch starke Zukunft hin, doch wer heute bei 2.690 Dollar einsteigt, setzt auf bestenfalls ein 2x zum Allzeithoch. Gerade setzen 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital darauf, dass der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem Listing-Kurs die eigentliche Rendite dieses Zyklus liefert. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, kauft vor dem Listing, und genau dieser Abstand hat bei früheren Presales die stärksten Renditen erzeugt. Das Fenster ist der Presale selbst, und es schließt sich endgültig, sobald das Listing kommt.

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Häufig gestellte Fragen

Wann kommt das Glamsterdam-Upgrade auf das Ethereum-Mainnet? Entwickler streben das vierte Quartal 2026 an, nach dem Sepolia-Test am 6. Oktober und weiteren Tests auf Hoodi.

Warum kaufen Investoren gerade Pepeto? Pepeto bietet Presale-Preise mit funktionierenden Werkzeugen und einem erwarteten Börsenlisting. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.