Die "Process-Context"-Plattform für Unternehmens-KI gewinnt einen neuen Chief Product Officer, einen Global Head of Strategy Transformation sowie einen Vertriebsleiter für den amerikanischen Raum hinzu, um die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach vertrauenswürdiger, skalierbarer KI zu nutzen

ARIS, der weltweit führende Anbieter von Process Context für Unternehmens-KI, gab heute drei neue Ernennungen in Führungspositionen bekannt, um die Dynamik im Hinblick auf das Jahr 2027 zu stärken und seine Strategie voranzutreiben, mit der Unternehmen dabei unterstützt werden, KI in großem Maßstab einzusetzen.

Maxime Hambersin tritt als Chief Product Officer bei, Dr. Benjamin Krusche als Global Head of Strategy Transformation und Mark Jacobs als President und Go-to-Market Lead für Nord- und Südamerika.

Die Ernennungen stärken das um CEO Guillaume Bacuvier gebildete Führungsteam weiter und unterstützen die nächste Phase des globalen Wachstums des Unternehmens. Sie erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem ARIS seine Positionierung im Bereich Process Context vorantreibt wodurch KI-Agenten das für einen effektiven Betrieb erforderliche Geschäftsverständnis erhalten und gleichzeitig eine Produkt-Roadmap beschleunigt, die Unternehmen dabei helfen soll, KI im Hinblick auf messbare Geschäftsergebnisse zu identifizieren, einzusetzen und zu skalieren.

Als Chief Product Officer wird Maxime Hambersin die globale Produktstrategie und -roadmap von ARIS leiten und ist dafür verantwortlich, die nächste Generation der ARIS-Plattform zu gestalten und die Process-Context-Strategie des Unternehmens in Produkte umzusetzen, die messbaren Kundennutzen schaffen. Hambersin wechselt von Docusign zu ARIS, wo er leitende Positionen im Produktmanagement innehatte und zuletzt als General Manager für Frankreich tätig war.

Vor seiner Tätigkeit bei Docusign war Hambersin 12 Jahre lang bei Accenture tätig, wo er zuletzt als Managing Director große Transformationsprogramme für globale Banken und Kapitalmarktunternehmen leitete.

Dr. Benjamin Krusche tritt bei ARIS als Global Head of Strategy Transformation ein. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der strategischen Agenda des Unternehmens und arbeitet bei wichtigen Unternehmensinitiativen eng mit Bacuvier und dem Führungsteam zusammen. Krusche wechselt von Clarity AI, einem auf KI basierenden Technologieunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, zu ARIS, wo er als Head of Strategy tätig war. Davor war er sieben Jahre lang bei Bain Company beschäftigt, stieg dort zum Associate Partner auf und leitete gemeinsam mit anderen die EMEA Agile Practice von Bain.

"Wir haben uns für ARIS ein ehrgeiziges Ziel gesetzt 'Process Context' zur Grundlage zu machen, auf die sich alle Fortune-500- und G2000-Unternehmen verlassen, um KI einzusetzen und messbaren neuen Geschäftswert zu schaffen", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS.

"In der nächsten Phase geht es um die Umsetzung. Maxime bringt die Produktvision und die Erfahrung mit, um diese Strategie in Innovationen umzusetzen, die unsere Kunden nutzen können, während Ben außergewöhnliche strategische und Transformationskompetenz einbringt, um uns dabei zu helfen, das Geschäft auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen wir erfolgreich sein können, und unsere eigene Transformation zu beschleunigen."

ARIS hat außerdem Mark Jacobs zum President für den Bereich Amerika ernannt und stärkt damit seine globale Führungsposition im Go-to-Market-Bereich. Jacobs verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie und Vertriebsführung, unter anderem durch leitende Positionen bei Celonis, C3.ai, Oracle, Rimini Street und Adobe/Marketo. Er wird sich darauf konzentrieren, die Beziehungen zu großen Unternehmen auszubauen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Investitionen in Process Context und KI im wichtigen nord- und südamerikanischen Markt in messbaren Geschäftswert umzuwandeln.

"KI für Unternehmen verändert den Dialog, den wir mit unseren Kunden führen. Führungskräfte suchen nicht nach mehr Technologie um der Technologie willen sie wollen verstehen, wo KI einen sinnvollen Mehrwert schaffen kann und wie sie diese einsetzen können, ohne die Kontrolle zu verlieren", sagte Fadi Naffah, Geschäftsführer und Chief Revenue Officer bei ARIS.

"Mark versteht diese Mehrwert-Diskussion außerordentlich gut. Er bringt fundierte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Unternehmen und im Aufbau leistungsstarker Teams mit, die sich an den Kundenergebnissen orientieren."

Über ARIS

ARIS ist die Process-Context-Plattform für Unternehmens-KI. Durch die Kombination von Process Mining, Prozessmodellierung, Simulation, Workflow-Orchestrierung und Governance in einer einzigen einheitlichen Plattform unterstützt ARIS G2000-Unternehmen dabei, den Schritt von isolierten KI-Pilotprojekten hin zu autonomen, geregelten Abläufen im Unternehmensmaßstab zu vollziehen wodurch die Effizienz gesteigert, Risiken reduziert und messbarer neuer Geschäftswert geschaffen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.aris.com

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