Netflix meldet sich nach dem jüngsten Rücksetzer kräftig zurück und legt heute wieder deutlich zu. Vom Tief um 66 US$ hat sich die Aktie bereits ein gutes Stück entfernt. Jetzt läuft der Kurs auf die erste wichtige Widerstandszone zu, während die nächsten Quartalszahlen ebenfalls näher rücken. Warum die Netflix-Aktie wieder anzieht Nach den schwachen vergangenen Wochen kommt bei Netflix wieder ordentlich Bewegung rein. Die Aktie legt heute mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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