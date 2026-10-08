Die Palantir-Aktie steht erneut unmittelbar vor ihrem Rekordhoch. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich oberhalb von 161,45 US$ zunächst 198,88 und anschließend 207,52 US$ als nächste Ziele definiert. Mit aktuell 198,04 US$ ist die erste Marke nun praktisch punktgenau erreicht. Seit dem Sommertief legte der Titel in der Spitze bereits rund +92% zu. Ein kurzfristiges Schwungholen wäre nach dieser Rallye daher keineswegs überraschend und könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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