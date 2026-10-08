Die auf Europa, den Nahen Osten und Nordafrika spezialisierte Firmenkundenbank setzt eine Plattform ein, die sich an die Entwicklung der Vorschriften und Handelsvolumina anpassen lässt

Als spezialisierte Firmenkunden- und Handelsfinanzierungsbank in der MENA-Region verwaltet die Aresbank Risiken und wickelt Geldtransfers über einige der sensibelsten Handelskorridore zwischen Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika ab. Da die Aresbank in einem stark regulierten Umfeld tätig ist, wandte sie sich an SymphonyAI, einen weltweit führenden Anbieter von vertikaler KI, dessen Compliance-Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bereits die Bereiche Privatkunden-, Firmenkunden- und Korrespondenzbankgeschäft abdeckt, um ihr Rahmenwerk zur Transaktionsüberwachung im Bereich Handelsfinanzierung und Korrespondenzbankgeschäft zu stärken.

Die Bank mit Hauptsitz in Madrid konzentriert sich auf Handelsinstrumente, darunter Korrespondenzbankgeschäfte, Dokumentenakkreditive, internationale Garantien und Kreditlinien in mehreren Währungen, die die europäischen und MENA-Märkte miteinander verbinden.

Das Korrespondenzbankgeschäft weist ein spezifisches Risikoprofil auf, und die Handelsfinanzierungsströme in der Region stehen weiterhin im Fokus der Aufsichtsbehörden, die sich mit Sanktionsumgehung und handelsbasierter Geldwäsche befassen.

Die Aresbank hat sich für die Transaktionsüberwachungsfunktionen von SymphonyAI entschieden, die als SaaS-Lösung bereitgestellt werden, um bisher nur teilweise automatisierte und operativ aufwendige Kontrollmechanismen zu ersetzen. Nach der Einführung wird die Plattform neben der Überwachung von Handelsfinanzierungstransaktionen auch die Überwachung von Korrespondenzbankgeschäften im Umfang von mehreren Milliarden Euro pro Monat unterstützen.

"Unsere Kontrollmechanismen waren nur teilweise automatisiert und betrieblich sehr aufwendig; sie konnten mit den Überwachungsanforderungen, die unsere Aufsichtsbehörden in den Bereichen Handelsfinanzierung und Korrespondenzbankgeschäft erwarten, nicht mehr Schritt halten", sagte Isabel Tobares, Leiterin der Abteilung Compliance, Global Risk Control bei der Aresbank. "Die Zukunft der Geldwäschebekämpfung besteht nicht darin, mehr Kontrollen durchzuführen. Es geht darum, unsere Kontrollen durch Automatisierung, Daten und Technologie intelligenter zu gestalten. SymphonyAI bietet uns eine Plattform, die speziell auf unser Geschäft zugeschnitten ist keine Standardlösung für den Privatkundenbereich -, und die wir entsprechend der Entwicklung unserer Compliance-Anforderungen skalieren können."

Mit dieser Implementierung verfolgt die Aresbank folgende Ziele:

Verbesserung der Konsistenz und Transparenz bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität

Verbesserung der regulatorischen Bereitschaft durch eine moderne SaaS-Plattform

Stärkung der Überwachung im Zuge des Wachstums des Korrespondenzbank- und Handelsfinanzierungsgeschäfts

Aufbau einer skalierbaren Compliance-Grundlage zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums und regulatorischer Veränderungen

Reduzierung des Prüfungsaufwands und Beschleunigung der Abwicklung von Handelsfinanzierungstransaktionen

Die Plattform bietet der Aresbank eine Grundlage, die sich an neue Vorschriften und Transaktionsarten anpassen lässt, ohne dass jedes Mal eine Systemüberarbeitung erforderlich ist.

"Das Geschäftsmodell der Aresbank entspricht nicht dem einer typischen Privatkundenbank, und genau das ist der springende Punkt", sagte John Edison, President of Financial Services bei SymphonyAI. "Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, die gesamte Bandbreite an Bankgeschäftsmodellen zu unterstützen vom Korrespondenzbankgeschäft bis zur Handelsfinanzierung und nicht nur die Compliance im Privatkundengeschäft. Für Aresbank bedeutete dies, Erkennungsregeln aus unseren Modellen für das Privatkundengeschäft und das Korrespondenzbankgeschäft in einer einzigen Lösung zu kombinieren und diese anschließend so anzupassen, dass sie die Rolle der Bank als Brücke für den Handel zwischen Europa und Nordafrika widerspiegelt. Diese Implementierung vertieft unsere Präsenz auf der Iberischen Halbinsel und zeigt, wie dieselbe Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, auf die viele der größten Banken der Region vertrauen, an ein spezialisiertes Institut mit einem ganz anderen Risikoprofil angepasst werden kann."

Die Compliance im Bereich der Handelsfinanzierung stellt andere Herausforderungen dar als im Privatkundengeschäft: Bei der Überwachung müssen die Dokumente, Gegenparteien und Rechtsordnungen hinter jedem Akkreditiv oder jeder Garantie berücksichtigt werden, nicht nur die Transaktionsgeschwindigkeit oder der Betrag. Dieser Unterschied ist ausschlaggebend dafür, dass sich die Aresbank bei ihrer Implementierung auf eine Plattform stützt, die speziell für das Korrespondenzbankgeschäft und die Handelsfinanzierung entwickelt wurde, anstatt auf ein nachträglich angepasstes Privatkundensystem zurückzugreifen.

Lesen Sie in unserer Aresbank-Fallstudie, wie SymphonyAI seine Plattform an das spezialisierte Geschäftsmodell der Aresbank angepasst hat. Aresbank-Fallstudie.

Um mehr über die Lösungen von SymphonyAI zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erfahren, besuchen Sie https://www.symphonyai.com/financial-services.

Über SymphonyAI

SymphonyAI Financial Services bietet KI-Software zur Bewältigung der komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Aufdeckung von Finanzkriminalität, Risikomanagement und Compliance. Mit einer weltweiten Präsenz und mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen mit den neuesten KI-Innovationen. Seine wegweisenden, agentengesteuerten Lösungen ermöglichen das Betriebsmodell "Always-on Compliance" und unterstützen Finanzinstitute dabei, ihre Risikoabdeckung zu stärken, Kosten zu senken und sich an veränderte Bedrohungen und Vorschriften anzupassen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Finanzsystem sicherer zu machen und gleichzeitig Instituten ein vertrauensvolles Wachstum zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr unter symphonyai.com/financial-services.

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