Nachdem sich ein KI-Modell von OpenAI in ein staatliches Portal Australiens gehackt hat, deckt Guardian Australia jetzt auf: Auch die E-Mail, die über den Vorfall informierte, stammte (teilweise) von KI. Manchmal übertrifft die Realität jede Satire, und diese Meldung ist so ein Fall: OpenAI soll die E-Mail, mit der das Unternehmen die australische Regierung darüber informiert hat, dass die eigene KI sich in ein Regierungsportal gehackt hatte, mithilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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