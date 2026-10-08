Krypto News: Bitcoin fällt unter 83.000 Dollar, 546 Millionen in Liquidationen ausgelöscht

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Bitcoin rutscht am 8. Oktober unter 83.000 Dollar, und innerhalb weniger Stunden wurden 546 Millionen Dollar an gehebelten Positionen liquidiert. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 7. Oktober Nettoabflüsse von 487 Millionen Dollar, den höchsten Tageswert seit Wochen. Die Fed-Protokolle deuten auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hin, und steigende Ölpreise durch Iran-Spannungen drücken auf den gesamten Sektor. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002 und verschärft die Lage für den gesamten Kryptosektor. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Krypto News der Woche ein und zeigt, wohin Kapital fließt, wenn große Token unter Druck stehen.

Was steckt hinter dem Bitcoin-Rückgang in den Krypto News dieser Woche?

Bitcoin notierte am 8. Oktober bei rund 82.653 Dollar und verlor 1,8 Prozent in 24 Stunden, laut CoinGecko. Am 7. Oktober hatte der Kurs bereits die 84.000-Dollar-Marke unterschritten, als 546 Millionen Dollar an Positionen liquidiert wurden. Rund 88 Prozent der Liquidationen trafen Long-Positionen. Ein ähnlicher Ausverkauf von 433 Millionen Dollar war Anfang der Woche nach einer Abweisung an der 87.000-Dollar-Marke aufgetreten.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 7. Oktober Nettoabflüsse von 487 Millionen Dollar, laut The Crypto Times. Das ist eine scharfe Kehrtwende, denn Ende September waren an drei aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt rund zwei Milliarden Dollar in die Fonds geflossen. Die Fed hatte den Leitzins im September um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, und die am 7. Oktober veröffentlichten Sitzungsprotokolle deuten auf eine weitere Erhöhung vor Jahresende hin. Analysten warnen, dass eine zweite Erhöhung im Oktober den Markt als Beginn eines neuen Straffungszyklus interpretieren könnte.

Die Zinsen auf US-Staatsanleihen ziehen weiter an und machen festverzinsliche Anlagen attraktiver als Kryptowerte. Berichte über mögliche Angriffe auf iranische Ölanlagen trieben die Ölpreise nach oben und verstärkten den Verkaufsdruck. Bitcoin hat seit seinem Allzeithoch von 126.210 Dollar rund 34 Prozent verloren. Der Widerstand bei 87.000 Dollar hat den Kurs mehrfach abgewiesen, und die Unterstützung bei 82.000 Dollar ist der nächste entscheidende Bereich. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,66 Billionen Dollar bedeuten selbst große Bewegungen nur einstellige Prozentgewinne, und genau deshalb fließt Kapital in Projekte mit einem anderen Chance-Risiko-Profil.

Warum fließt Kapital in den Pepeto-Presale, während Bitcoin fällt?

Bitcoin braucht bei 1,66 Billionen Dollar Milliarden an frischem Kapital für eine Verdopplung. Pepeto steht vor der Listung, die Bewertung ist ein Bruchteil davon, und die Produkte laufen bereits. Genau dieses Verhältnis zieht in einem Angstmarkt Käufer an, die rechnen, statt hoffen.

Die Handelsplattform von Pepeto erhebt keine Gebühren pro Tausch. Ein Handel im Wert von 100.000 Dollar spart auf PepetoSwap 300 Dollar gegenüber Uniswap und 250 Dollar gegenüber PancakeSwap. Alle Ordertypen sind verfügbar, darunter Market-, Limit- und DCA-Orders. MEV-Schutz läuft bei jedem Handel automatisch. Über 50 Millionen Dollar an täglichen Swaps sind durch die Plattform gelaufen, ohne dass eine einzige Gebühr erhoben wurde. Das ist ein echtes Produkt im Einsatz, kein Konzeptpapier.

SolidProof hat den gesamten Vertragscode auditiert und eine vollständige KYC-Prüfung des Teams durchgeführt, bevor der Presale begonnen hat. Damit verfügt das Projekt über eine unabhängige Sicherheitsprüfung, die viele Token in der Presale-Phase nicht vorweisen können. Der Mitgründer ist die Person, die den ersten Pepe Coin entwickelt hat. Ein ehemaliger Binance-Experte ist Teil des Entwicklerteams.

Der Pepeto-Presale hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar eingesammelt. Mehr als acht Millionen Dollar davon flossen herein, während die meisten anderen Token Verluste verbuchten. Der aktuelle Presale-Preis ist der niedrigste, zu dem Pepeto jemals verfügbar sein wird, denn nach der Listung bestimmt der Markt den Kurs. Vergleichbare Presales haben ihren frühen Käufern ein Vielfaches des Einstiegspreises ermöglicht.

Fazit

Die Krypto News zeigen Druck auf allen Ebenen, doch bei Pepeto läuft der eigene Prozess weiter. Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, mitten in einer Phase voller Angst. Die Börse handelt, der Scanner prüft, und das Kapital fließt schneller als in jeder vorherigen Phase. Der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Runde, und wer jetzt einsteigt, kauft zum niedrigsten Kurs, den es jemals geben wird. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, aber die aktuelle Phase füllt sich schnell.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den Kryptomarkt am 8. Oktober 2026?

Bitcoin fiel unter 83.000 Dollar nach 546 Millionen Dollar an Liquidationen und 487 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen. Die Fed-Protokolle deuten auf eine weitere Zinserhöhung hin, und steigende Ölpreise durch Iran-Spannungen erhöhen den Druck auf alle Risikowerte.

Was bietet Pepeto im aktuellen Marktumfeld?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt eine gebührenfreie Börse im Echtbetrieb. Der Presale-Preis ist der niedrigste verfügbare Einstieg vor der Listung, laut der offiziellen Pepeto-Website.