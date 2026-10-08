Der langjährige Experte für Telekommunikations-Commerce-Technologie wird die Expansion von iQmetrix in neue internationale Märkte und Partnerkanäle leiten

iQmetrix, der globale Anbieter von intelligenten Commerce-Betriebssystemen für die Telekommunikationsbranche, gab heute die Ernennung von Beniamin Longodor zum Vice President of Global Growth bekannt. Beniamin wechselt von NTS Retail zu iQmetrix, wo er lange Zeit als Leiter des globalen Vertriebs tätig war. In dieser neu geschaffenen Position wird Beniamin die Bemühungen von iQmetrix leiten, seine Präsenz bei Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändlern und Partnern außerhalb seines nordamerikanischen Kernmarktes weiter auszubauen.

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Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth at iQmetrix

Beniamin bringt über 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Telekommunikations-Commerce-Software, Geschäftsentwicklung und Partnermanagement mit. Seine Ernennung erfolgt zu einer Zeit, in der Telekommunikationsbetreiber und Einzelhändler weltweit bestrebt sind, fragmentierte Altsysteme durch eine einzige, intelligente Commerce-Ebene zu ersetzen, die ihre Filialen, Vertriebskanäle und Märkte übergreift. Die Lösungen von iQmetrix generieren bereits einen Jahresumsatz von mehr als 17 Mrd. US-Dollar an über 10.000 Standorten, und Beniamins Aufgabe ist es, diese Plattform weltweit bei weiteren Betreibern und Partnern einzuführen.

"Unsere Kunden agieren zunehmend global, und die Probleme, mit denen sie aufgrund isolierter Systeme konfrontiert sind, machen nicht an Grenzen Halt. Beniamin kennt diese Branche von innen heraus und versteht, wie Betreiber und Partner in neuen Märkten Technologie erwerben und einführen möchten. Er ist die richtige Person, um iQmetrix in die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Kelly Kazakoff, Chief Business Development Officer bei iQmetrix.

"iQmetrix hat sich in mehr als 27 Jahren das Vertrauen führender Telekommunikationsmarken erarbeitet. Nachdem ich 18 Jahre lang mit Netzbetreibern in den Regionen EMEA, APAC und Amerika zusammengearbeitet habe, freue ich mich darauf, diese Plattform und dieses Fachwissen Netzbetreibern, Einzelhändlern und Partnern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen", sagte Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth bei iQmetrix.

Über iQmetrix

iQmetrix ist der globale Anbieter von "Intelligent Commerce Operating Systems" für die Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen ersetzt fragmentierte Altsysteme durch eine moderne, modulare Betriebsschicht, die Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler, Anbieter und OEMs zu einem intelligenten Ablauf über Kanäle und Märkte hinweg zusammenführt. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

Seit mehr als 27 Jahren unterstützt iQmetrix die führenden Marken der Telekommunikationsbranche bei ihrem Wachstum durch erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz. Die Lösungen des Unternehmens generieren einen Jahresumsatz von 17 Mrd. US-Dollar, wickeln fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen ab und werden von mehr als 370.000 Telekommunikationsfachleuten an über 10.000 Standorten genutzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.iqmetrix.com.

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