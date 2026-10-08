Bitcoin News Oktober: 550 Millionen Dollar liquidiert, während BTC unter 83.000 Dollar fällt

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Die wichtigsten Bitcoin News am 8. Oktober: BTC fällt unter 83.000 Dollar und verliert 1,6 Prozent innerhalb weniger Stunden. Berichte über mögliche US-Angriffsoptionen gegen den Iran trieben Brent-Öl über 102 Dollar pro Barrel und rissen die Kryptomärkte mit nach unten. Rund 550 Millionen Dollar an gehebelten Wetten wurden liquidiert, fast alle von Long-Tradern. Die US-Regierung bewegte Bitcoin im Wert von 71 Millionen Dollar nach sechs Wochen Stille, und die ETF-Zuflüsse brachen innerhalb einer Woche um 90 Prozent ein. Für Halter eines Coins bei 83.000 Dollar ist das Renditepotenzial nach oben begrenzt, und genau das treibt Kapital in Projekte, die noch vor dem Listing stehen.

Was bedeuten die Bitcoin News vom 8. Oktober für den Kryptomarkt?

Bitcoin durchbrach am 8. Oktober die Marke von 83.000 Dollar, nachdem Berichte über US-Angriffspläne gegen den Iran die globalen Märkte erschütterten, wie CoinDesk berichtete. Brent-Öl stieg über 102 Dollar pro Barrel, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf 5,31 Prozent. XRP fiel fast vier Prozent auf 1,42 Dollar, DOGE und Ether verloren jeweils drei Prozent.

Laut FxPro öffnet der Bruch unter 83.000 Dollar einen schnellen Weg Richtung 80.000 Dollar. Die US-Regierung bewegte BTC im Wert von 71 Millionen Dollar aus einer Wallet, die sechs Wochen still lag, wie CoinGecko meldete. Ein schlafender Wal transferierte gleichzeitig 375 Millionen Dollar in Bitcoin und verstärkte die Nervosität. Im September hatten Spot-ETFs noch 2,65 Milliarden Dollar angezogen, doch der Kurs reagierte kaum. Jetzt fielen die Zuflüsse um 90 Prozent, und BTC liegt 34 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000 Dollar aus Oktober 2025.

Die Aktienmärkte gaben ebenfalls nach, einen Tag nachdem sie noch Allzeithochs markiert hatten. Die Fed-Sitzung Ende Oktober könnte den nächsten Richtungswechsel bringen, doch bis dahin fehlt BTC der Impuls. Wer bei 83.000 Dollar sitzt, wartet auf einstellige Gewinne, und genau diese Rechnung treibt Trader dorthin, wo der Abstand zwischen Einstieg und erstem Börsenkurs noch das gesamte Ergebnis bestimmt.

Warum Pepeto Kapital anzieht, während BTC auf der Stelle tritt

In einem Markt, in dem die großen Coins wie Aktien reagieren und ETFs den Takt vorgeben, verlagern sich die wirklich großen prozentualen Chancen auf Projekte mit einem früheren Einstiegszeitpunkt. Pepeto ist genau dort, wo diese Suche hinführt, weil es bereits mehr bietet als nur ein Versprechen.

Die meisten anderen Vorverkäufe bieten nur eine Idee ohne funktionierendes Produkt. Pepeto hat bereits eine Handelsplattform, die keine Gebühren pro Tausch erhebt. Die Bridge verbindet fünf Netzwerke und wickelt einen Transfer in unter 60 Sekunden ab, ohne dass dem Nutzer Kosten entstehen. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Vorverkauf geflossen. Diese Nachfrage in einer Woche, in der die Schlagzeilen den großen Coins gehören, zeigt, wohin erfahrene Käufer ihr Kapital bewegen.

Erfahrene Anleger handeln nicht erst, wenn die Masse aufmerksam wird, sondern bevor die Schlagzeilen die breite Öffentlichkeit erreichen. Die Zahlen erzählen die Geschichte, noch bevor die Überschriften es tun. Die Person, die den ersten Pepe-Token geschaffen hat, leitet dieses Projekt. Ein Entwickler mit direkter Erfahrung bei Binance gehört zum Team. Der gesamte Code wurde vor dem Start des Vorverkaufs von SolidProof vollständig geprüft und verifiziert, damit Anleger sicher sein können, dass jeder Smart Contract von einer unabhängigen Sicherheitsfirma abgesichert ist.

Der Pepeto-Vorverkauf steht bei einem Preis von 0,000000188 Dollar, und jede neue Runde kostet mehr als die vorherige. Sobald der Listingpreis den Vorverkaufspreis ersetzt, bestimmt dieser Abstand das Renditepotenzial für jeden Käufer. Genau so hat es in der Vergangenheit bei jedem erfolgreichen Vorverkauf funktioniert. Pepeto, mit einem Börsenlisting in Vorbereitung, bietet das Potenzial, das ein Coin bei 83.000 Dollar nicht mehr bieten kann.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeichnen das Bild eines Marktes, der zwischen Iran-Spannungen, fallenden ETF-Zuflüssen und einer Fed-Sitzung eingeklemmt ist. Pepeto baut in der Zwischenzeit weiter, mit einer live Bridge, einer gebührenfreien Börse und einem Listing, das näher rückt. Wer den letzten Zyklus verpasst hat, findet im Vorverkauf das Renditepotenzial, das ein Coin bei 83.000 Dollar nicht mehr liefern kann. Jede Runde wird teurer, und der Einstieg von heute ist der Preis, über den Käufer in sechs Monaten sprechen werden. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der BTC-Kursrutsch vom 8. Oktober, und welche Alternative sehen Trader?

Bitcoin fiel unter 83.000 Dollar, nachdem Iran-Berichte die Ölpreise über 102 Dollar trieben und 550 Millionen Dollar an Hebelpositionen liquidiert wurden. Pepeto bietet als Vorverkaufsprojekt mit live Bridge, gebührenfreier Handelsplattform und SolidProof-Audit das Renditepotenzial, das BTC bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Weitere Details auf der offiziellen Pepeto-Website.