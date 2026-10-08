Tim Grant, Executive Chairman seit Mai, wird zum Chief Executive Officer ernannt. Das Dubliner Unternehmen zählt inzwischen mehr als 5.000 zahlende Kunden und baut seine Infrastruktur in Europa aus

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die KI-Nutzung auf der gemeinsam genutzten Inferenzplattform von TensorX innerhalb von sieben Monaten auf das 171-Fache gestiegen ist und das monatliche Token-Volumen 1,1 Billionen erreicht hat

TensorX, ein irisches Unternehmen für souveräne KI-Inferenz, hat die Umsatzmarke von 5 Millionen US-Dollar erreicht. Zugleich wächst die Nachfrage nach privater KI-Infrastruktur in Europa und darüber hinaus. Tim Grant, der im Mai als Executive Chairman zum Unternehmen kam, wurde zum Chief Executive Officer ernannt und soll die weitere Expansion von TensorX vorantreiben.

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Tim Grant, Executive Chairman since May, is appointed Chief Executive Officer as the Dublin company serves more than 5,000 paying customers and expands its infrastructure across Europe.

Das Unternehmen ist ein Neocloud-Anbieter, der Inferenz für Open-Source-KI-Modelle auf dedizierten NVIDIA-GPUs bereitstellt. Dabei werden keine Daten gespeichert, sodass Kundendaten weder aufbewahrt noch wiederverwendet oder außerhalb Europas übermittelt werden. Seit dem Start des Kundengeschäfts hat das Unternehmen unter Führung von Darius Cubed Ventures 10 Millionen US-Dollar an Seed-Finanzierung eingeworben.

Innerhalb von sieben Monaten wuchs die Zahl der zahlenden Kunden von TensorX auf mehr als 5.000. Das Spektrum reicht von Unternehmen, die wenige Euro im Monat zahlen, bis zu Organisationen, die je nach Inferenzbedarf monatlich mehrere Tausend Euro ausgeben. Zu den Kunden mit reservierten Kapazitäten auf der Plattform gehört APEX:E3, ein Entwickler von KI-Anwendungen für Unternehmen. Im September überschritt die kombinierte Token-Nutzung der gemeinsam genutzten und dedizierten Angebote erstmals die Marke von 1 Billion Tokens.

"Unternehmen, die bei KI vorangehen, entwickeln schon heute konkrete Anwendungen und wollen dabei jederzeit auf die leistungsfähigsten Open-Source-KI-Modelle zugreifen. Gleichzeitig müssen sie die Kontrolle darüber behalten, wo ihre Daten verarbeitet werden und auf welcher Infrastruktur ihre Anwendungen laufen", so Tim Grant, Chief Executive Officer bei TensorX.

"Wir sehen, dass diese Nachfrage zu konkreter Nutzung führt und unser Geschäft wachsen lässt. Nun konzentrieren wir uns darauf, unsere GPU-Kapazitäten, unser Team und unsere Infrastruktur auszubauen, damit wir mit der steigenden Nachfrage Schritt halten und unseren Kunden zugleich die nötige Kontrolle geben. Außerdem wollen wir in weitere Märkte expandieren und unseren Kunden souveräne KI an mehreren Standorten weltweit anbieten."

Zwischen Februar und September 2026 stieg das monatliche Token-Volumen auf der gemeinsam genutzten Inferenzplattform von TensorX von 5,63 Milliarden auf 1,1 Billionen. Damit stieg das Volumen innerhalb von sieben Monaten auf das 171-Fache bei einem durchschnittlichen monatlichen Wachstum von 108 Prozent. Das Volumen nahm dabei in jedem einzelnen Monat zu. Allein im September kamen 451 Milliarden Tokens hinzu mehr, als die Plattform in ihren ersten sechs Monaten insgesamt verarbeitet hatte.

Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren neue Kunden und nicht ein einzelner Workload. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der aktiven Kundendomains um mehr als 1.000, während die monatlichen API-Anfragen von 264.917 auf 34,5 Millionen zunahmen.

"Tim hat während seiner gesamten Laufbahn Infrastruktur in regulierten Märkten aufgebaut und skaliert und arbeitet bereits seit Mai mit uns zusammen", berichtet Shane Morton, Gründer von TensorX.

"Seine Erfahrung wird für uns von großem Wert sein, während wir unser Geschäft und unsere Infrastruktur an die steigende Nachfrage anpassen und TensorX in die nächste Wachstumsphase führen."

APEX:E3 nutzt dedizierte Kapazitäten auf der TensorX-Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen für Unternehmen.

"TensorX hat die Produktivität unseres Entwicklungsteams enorm gesteigert und uns ermöglicht, unseren eigenen Coding-Assistenten A3 bereitzustellen. TensorX ist schlicht die einzige Plattform, der wir unsere sensibelsten Daten anvertrauen", erklärt Usman Khan, CEO bei APEX:E3.

In ganz Europa wollen Unternehmen in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Verteidigung KI einsetzen. Zugleich möchten sie stärker selbst bestimmen, wo ihre Daten verarbeitet und wie ihre Infrastruktur verwaltet wird. Laut Accenture suchen 62 Prozent der europäischen Unternehmen nach Lösungen für souveräne KI. Im Bankensektor sind es sogar 76 Prozent. Gartner erwartet, dass sich die Ausgaben für souveräne Cloud-Infrastruktur in Europa zwischen 2025 und 2027 mehr als verdreifachen.

Derzeit betreibt TensorX 96 eigene NVIDIA-B300-GPUs in Irland. Weitere 96 GPUs stehen in Finnland zur Verfügung. Das Unternehmen will in Kürze eine Bestellung abschließen und damit seine GPU-Kapazitäten deutlich ausbauen. TensorX beschäftigt rund 20 Mitarbeitende und plant, das Team in den kommenden Monaten entsprechend der Kundennachfrage zu vergrößern.

Über TensorX

TensorX ist ein irisches KI-Infrastrukturunternehmen, das private und souveräne Inferenz auf dedizierten NVIDIA-GPUs ermöglicht. Das Unternehmen speichert keine Daten und betreibt seine Infrastruktur in Irland und Finnland. So können Kunden moderne KI einsetzen und zugleich selbst bestimmen, wo ihre Workloads ausgeführt werden und wie mit ihren Daten umgegangen wird. TensorX unterstützt Open-Source-Modelle und wird von Darius Cubed Ventures finanziert.

Über Tim Grant

Tim Grant ist Chief Executive Officer von TensorX und Chairman von APEX:E3 und TradeLocker. APEX:E3 ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Multi-Asset-Datenanalysen und KI-gestützte Tools für die Finanzmärkte anbietet. TradeLocker ist eine Handelsplattform, die Trader, Broker und Eigenhandelsunternehmen miteinander verbindet. Grant begann seine Karriere bei UBS und stieg dort in New York zum Managing Director auf. Anschließend leitete er das Forschungslabor von R3, die SIX Digital Exchange in Zürich und das Europageschäft von Galaxy Digital. Zuletzt war er als Chief Executive von Deus X Capital tätig.

Hinweise für Redaktionen

Tim Grant steht am 8. und 9. Oktober für Interviews zur Verfügung. Hochauflösende Fotos sind auf Anfrage erhältlich.

Quellen: Accenture, "Europe Seeking Greater AI Sovereignty", November 2025; Gartner, laut ITPro, Februar 2026.

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