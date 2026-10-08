A1 Group, Swisscom, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Drei Austria, 4iG, Kyivstar und weitere Branchenführer sind die Hauptakteure der führenden Telekommunikationsveranstaltung

Network X 2026 vereint vom 13. bis 15. Oktober im VIECON Wien die einflussreichsten Führungskräfte und Technologieführer der Telekommunikationsbranche mit einem hochkarätigen Headliner-Programm, das sich auf die Kräfte konzentriert, die die Zukunft der Konnektivität neu gestalten.

An drei Tagen werden CEOs, CTOs, Technologievorstände, Regulierungsbehörden und Branchenexperten führender Betreiber und Technologieunternehmen untersuchen, wie künstliche Intelligenz, Netzsouveränität, Breitbandnetze, 6G, Cloud, Infrastrukturinvestitionen und neue Geschäftsmodelle die Rolle der Telekommunikationsbetreiber verändern.

Auf dem Programm stehen Führungskräfte der A1 Group, von Swisscom, Drei Austria, A1 Austria, Orange, der Deutschen Telekom, der Vodafone Group, Kyivstar, der 4iG Telecommunications Holding, Yettel Bulgaria, Play Poland, Orange Slovensko, der NGMN Alliance sowie weiterer wichtiger Akteure aus dem globalen Konnektivitäts-Ökosystem.

Branchenführer auf der Bühne

Network X 2026 bietet eine Reihe von Keynote-Vorträgen, Kamingesprächen und hochkarätigen Podiumsdiskussionen, in denen die drängendsten strategischen Fragen der Branche erörtert werden. Zu den Hauptrednern gehören:

Christoph Aeschlimann, Group CEO, Swisscom Aeschlimann wird gemeinsam mit führenden Branchenvertretern im Rahmen der Podiumsdiskussion "Souveränität, KI-Fabriken und die Zukunft der europäischen Telekommunikation" den wachsenden Fokus Europas auf digitale Souveränität, KI-Infrastruktur und die strategische Kontrolle kritischer Technologien beleuchten.

Aeschlimann wird gemeinsam mit führenden Branchenvertretern im Rahmen der Podiumsdiskussion "Souveränität, KI-Fabriken und die Zukunft der europäischen Telekommunikation" den wachsenden Fokus Europas auf digitale Souveränität, KI-Infrastruktur und die strategische Kontrolle kritischer Technologien beleuchten. Volodymyr Lutchenko, COO, Kyivstar Unter dem Titel "Von Resilienz zum Wettbewerbsvorteil" wird Lutchenko untersuchen, wie Resilienz, Infrastruktur und technologische Agilität zu strategischen Vorteilen für Netzbetreiber werden können, die sich in zunehmend komplexen Umgebungen zurechtfinden müssen.

Unter dem Titel "Von Resilienz zum Wettbewerbsvorteil" wird Lutchenko untersuchen, wie Resilienz, Infrastruktur und technologische Agilität zu strategischen Vorteilen für Netzbetreiber werden können, die sich in zunehmend komplexen Umgebungen zurechtfinden müssen. Laurent Leboucher, Group CTO und EVP Networks, Orange Leboucher wird gemeinsam mit weltweit führenden Technologieexperten im Rahmen der Podiumsdiskussion "Die Gestaltung des 6G-Zeitalters Von der Vision zur nachhaltigen Netzentwicklung" die Entwicklung von 5G hin zu nachhaltigen, intelligenten und wirtschaftlich tragfähigen 6G-Netzen beleuchten.

Leboucher wird gemeinsam mit weltweit führenden Technologieexperten im Rahmen der Podiumsdiskussion "Die Gestaltung des 6G-Zeitalters Von der Vision zur nachhaltigen Netzentwicklung" die Entwicklung von 5G hin zu nachhaltigen, intelligenten und wirtschaftlich tragfähigen 6G-Netzen beleuchten. Volker Libovsky, CTIO, Magenta Austria Im Rahmen seines Vortrags "Von der Vernetzung von Menschen zur Vernetzung unserer (intelligenten) Welt", der sich mit dem Wandel von Kommunikationsnetzen befasst, skizziert Libovsky, wie Intelligenz zunehmend in vernetzte Umgebungen integriert wird.

Im Rahmen seines Vortrags "Von der Vernetzung von Menschen zur Vernetzung unserer (intelligenten) Welt", der sich mit dem Wandel von Kommunikationsnetzen befasst, skizziert Libovsky, wie Intelligenz zunehmend in vernetzte Umgebungen integriert wird. Dr. Takki Yu, Vice President und Leiter des Infra Tech Office bei SK Telecom Dr. Yu wird in seiner Keynote-Präsentation "KI in Aktion: Die Transformation des Netzwerkbetriebs bei SK Telecom" aufzeigen, wie KI den Schritt vom Experimentierstadium hin zum praktischen Netzwerkbetrieb vollzieht.

Dr. Yu wird in seiner Keynote-Präsentation "KI in Aktion: Die Transformation des Netzwerkbetriebs bei SK Telecom" aufzeigen, wie KI den Schritt vom Experimentierstadium hin zum praktischen Netzwerkbetrieb vollzieht. Melinda Szabo, CEO, T-Mobile Czech Republic Slovak Telekom Szabo wird ein Kamingespräch mit dem Titel "Skalierung von KI in der Telekommunikation: Skalierung vorantreiben und gleichzeitig lokale Relevanz wahren" leiten, um die Herausforderungen und Chancen der Skalierung von KI in Telekommunikationsunternehmen bei gleichzeitiger Wahrung der marktspezifischen Relevanz zu erörtern.

Szabo wird ein Kamingespräch mit dem Titel "Skalierung von KI in der Telekommunikation: Skalierung vorantreiben und gleichzeitig lokale Relevanz wahren" leiten, um die Herausforderungen und Chancen der Skalierung von KI in Telekommunikationsunternehmen bei gleichzeitiger Wahrung der marktspezifischen Relevanz zu erörtern. Rudolf Schrefl, CEO, Drei Austria Als Moderator der Keynote-Podiumsdiskussion "Investitionen, Regulierung und Wertschöpfung in Österreichs KI-getriebener Telekommunikationszukunft" wird Schrefl gemeinsam mit führenden österreichischen Vertretern aus Technologie und Regulierung Investitionen, Regulierung und Wertschöpfung im Zuge des KI-bedingten Wandels der Branche beleuchten.

Als Moderator der Keynote-Podiumsdiskussion "Investitionen, Regulierung und Wertschöpfung in Österreichs KI-getriebener Telekommunikationszukunft" wird Schrefl gemeinsam mit führenden österreichischen Vertretern aus Technologie und Regulierung Investitionen, Regulierung und Wertschöpfung im Zuge des KI-bedingten Wandels der Branche beleuchten. Christian Laque, CTO, A1 Austria Im Rahmen von "Die Zukunft der Netzwerke neu definieren" wird Laque an einer Diskussion auf Führungsebene darüber teilnehmen, wie sich Netzwerkarchitekturen und Betreiberstrategien als Reaktion auf KI und neue Technologien weiterentwickeln.

Im Rahmen von "Die Zukunft der Netzwerke neu definieren" wird Laque an einer Diskussion auf Führungsebene darüber teilnehmen, wie sich Netzwerkarchitekturen und Betreiberstrategien als Reaktion auf KI und neue Technologien weiterentwickeln. Mariusz Gatza, CEO, Orange Slovensko In seiner Sitzung "KI an der Spitze: Die Führungsentscheidungen, die das nächste Jahrzehnt bestimmen" wird Gatza die Führungsentscheidungen beleuchten, die Netzbetreiber treffen müssen, während KI den Übergang von der Experimentierphase zum großflächigen Einsatz vollzieht.

In seiner Sitzung "KI an der Spitze: Die Führungsentscheidungen, die das nächste Jahrzehnt bestimmen" wird Gatza die Führungsentscheidungen beleuchten, die Netzbetreiber treffen müssen, während KI den Übergang von der Experimentierphase zum großflächigen Einsatz vollzieht. Tamás Tábori, Vostandsvorsitzender und CEO, 4iG Telecommunications Holding Tábori wird gemeinsam mit hochrangigen Führungskräften der Branche an der Podiumsdiskussion "Der große Umbau der Telekommunikationsbranche: M&A, Kapital und Kontrolle im Zeitalter der KI-Infrastruktur" teilnehmen, in der erörtert wird, wie KI-getriebene Nachfrage, sich wandelnde Eigentumsmodelle und private Investitionen die Zukunft der Telekommunikationsinfrastruktur neu gestalten.

Tábori wird gemeinsam mit hochrangigen Führungskräften der Branche an der Podiumsdiskussion "Der große Umbau der Telekommunikationsbranche: M&A, Kapital und Kontrolle im Zeitalter der KI-Infrastruktur" teilnehmen, in der erörtert wird, wie KI-getriebene Nachfrage, sich wandelnde Eigentumsmodelle und private Investitionen die Zukunft der Telekommunikationsinfrastruktur neu gestalten. Jan Oetjen, CEO, FRITZ! Oetjens Keynote-Vortrag "Volle Kontrolle über Hardware, Software und Daten: Souveränität in der Praxis" wird beleuchten, was digitale Souveränität in der Praxis bedeutet und warum die Kontrolle über Hardware, Software und Daten immer wichtiger wird.

"Die nächste Ära der Telekommunikationsbranche wird gerade aufgebaut", sagte Chris Lycett, Veranstaltungsleiter von Network X. "KI verändert das Netzwerk, Rechenzentren setzen neue Prioritäten, Festnetz und Mobilfunk wachsen weiter zusammen, und Souveränität verändert die Gleichung der Infrastruktur. Network X bringt diese Diskussionen unter einem Dach zusammen und bringt die Teilnehmer mit den Entscheidungsträgern zusammen, die bestimmen, wie es weitergeht."

Highlights der Network X Awards

Die diesjährigen Network X Awards vereinen am 14. Oktober im Wiener Museum für Angewandte Kunst (MAK) erneut führende Innovatoren der Telekommunikationsbranche. Die diesjährige Shortlist würdigt Unternehmen und Betreiber, die die Grenzen der Netzwerkinfrastruktur, der KI, der Glasfasertechnik, des optischen Transports und der Konnektivität der nächsten Generation erweitern. Sie umfasst 21 Kategorien, in denen führende Technologieanbieter und Telekommunikationsbetreiber um Anerkennung in einigen der wichtigsten Innovationsbereiche der Branche konkurrieren. Folgende Unternehmen wurden für die Auszeichnungen nominiert:

Bitdefender wurde für den "Most Innovative Smart Home Experience Award" für sein Produkt "Smart Home Security and Home Network Protection" in Zusammenarbeit mit Swisscom nominiert.

wurde für den "Most Innovative Smart Home Experience Award" für sein Produkt "Smart Home Security and Home Network Protection" in Zusammenarbeit mit Swisscom nominiert. TP-Link wurde in diesem Jahr in zwei Kategorien nominiert: in der Kategorie "Best AI Security on Home Router" und in der Kategorie "Best Indoor Connectivity Solution".

wurde in diesem Jahr in zwei Kategorien nominiert: in der Kategorie "Best AI Security on Home Router" und in der Kategorie "Best Indoor Connectivity Solution". Airties wurde in der Kategorie "Leading In-Home Wi-Fi Service" für sein datengestütztes, proaktives WLAN-Optimierungsprogramm mit Vodafone nominiert.

wurde in der Kategorie "Leading In-Home Wi-Fi Service" für sein datengestütztes, proaktives WLAN-Optimierungsprogramm mit Vodafone nominiert. Smartone Solutions wurde für sein Projekt "Cullinan Harbour Transformation" in der Kategorie "Best Smart Home Customer Experience Award" nominiert.

Mit seiner Kombination aus Führungskräften der obersten Ebene, Fallstudien von Netzbetreibern, strategischen Debatten und fundiertem technischem Fachwissen bietet Network X der Telekommunikationsbranche ein Forum, um nicht nur zu untersuchen, was als Nächstes kommt, sondern auch, wie Netzbetreiber neue Technologien und Infrastrukturinvestitionen in nachhaltige Wettbewerbsvorteile umwandeln können.

Die Data Center World Europe findet parallel zu Network X vom 13. bis 14. Oktober 2026 im VIECON statt und bietet führenden Führungskräften aus dem Bereich Rechenzentren eine Plattform, um die Herausforderungen und Chancen bei der Stromversorgung der Rechenzentren von morgen zu erörtern. Registrierte Teilnehmer der Network X-Konferenz erhalten uneingeschränkten Zugang zur Data Center World Europe.

Weitere Informationen zum Programm und zur Registrierung für einen Pass finden Sie unter www.networkxevent.com.

Über Network X

Die Network X wird erstmals vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Wien stattfinden und ist die einzige globale Veranstaltung, die die Festnetz- und Mobilfunkbranche unter einem Dach vereint. Mit mehr als 5.500 hochrangigen Fachleuten aus den Bereichen Netzwerkinfrastruktur und Dienstleistungen darunter über 1.500 Betreiber bringt die Veranstaltung Führungskräfte aus der Telekommunikationsbranche, Technologieanbieter, politische Entscheidungsträger, Analysten und Medienvertreter aus dem gesamten globalen Kommunikationsökosystem zusammen. Die Veranstaltung gilt als wichtiger Treffpunkt für Betreiber und Anbieter, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur gestalten, und ermöglicht es den Teilnehmern, Ideen auszutauschen, strategische Partnerschaften aufzubauen und Technologien der nächsten Generation zu erkunden, die die Kommunikation weltweit verändern.

Im Mittelpunkt der Network X stehen Fortschritte bei der Konnektivität, die KI-gestützte Transformation sowie der Weg zu flächendeckenden Glasfasernetzen und 6G. Die Veranstaltung stellt Fachleuten eine umfassende Plattform bereit, um sich weiterzubilden, auszutauschen und mit Experten, Technologieanbietern und Branchenkollegen aus der gesamten Telekommunikationsbranche zu vernetzen. Weitere Informationen unter www.networkxevent.com.

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