Die Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute die Ernennung von Gaétane Baudry zur Senior Vice President/Globalen Geschäftsführerin von Bobbi Brown mit Wirkung zum 8. Oktober 2026 bekannt. Sie wird von New York aus tätig sein und an Lisa Sequino, Global President, Makeup Brands, berichten.

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Gaétane Baudry

In dieser Funktion wird Gaétane die globale Strategie und die weitere Entwicklung von Bobbi Brown leiten, den unverwechselbaren Markenwert stärken, Innovation und Kreativität vorantreiben und die Kundenbindung weltweit vertiefen.

"Gaétane ist eine inspirierende und äußerst teamorientierte Führungskraft, die Erfahrung, Energie und einen starken Fokus auf die Umsetzung mitbringt", sagte Lisa Sequino, Global President, Makeup Brands. "Ihre Erfolgsbilanz beim globalen Markenaufbau, ihre starke kaufmännische Führungskompetenz und ihre Leidenschaft für die Schaffung bedeutungsvoller Kundenerlebnisse werden von unschätzbarem Wert sein, während Bobbi Brown auf seinem einzigartigen Markenwert aufbaut, der sich auf mühelose, natürliche Schönheit konzentriert, und gleichzeitig seine digitale Entwicklung vorantreibt, neue Vertriebskanäle erschließt und seine Fähigkeit vertieft, Frauen auf der ganzen Welt anzusprechen. Ich freue mich sehr, sie bei The Estée Lauder Companies willkommen zu heißen, und bin gespannt auf alles, was Gaétane und das Bobbi Brown-Team gemeinsam erreichen werden."

Gaétane ist eine weltweit tätige Führungskraft im Bereich Luxus-Beauty mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Markenaufbau, in der Leitung von Transformationsprozessen und in der Förderung des Wachstums auf internationalen Märkten. Zuletzt war sie Global Brand President von Shu Uemura bei L'Oréal Luxe, wo sie die Bereiche Marketing, Kommunikation, Einzelhandel, E-Commerce, Schulung und Geschäftsentwicklung der Marke leitete.

Während ihrer Zeit bei Shu Uemura definierte Gaétane die Markenplattform und die Kategoriestrategie neu, stärkte die kulturelle Relevanz der Marke und trieb das Einzelhandels- und Omnichannel-Erlebnis voran. Unter ihrer Führung erreichte die Marke eine Spitzenposition unter den Make-up-Marken in Asien, gewann Marktanteile im Prestige-Beauty-Segment in hart umkämpften Märkten und steigerte ihr Online-Geschäft. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei Giorgio Armani Beauty, Helena Rubinstein und Lancôme inne und sammelte dabei umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Luxus-Beauty, Make-up, Innovation, Kundenbindung und globale Markenstrategie.

Mit ihrer unverwechselbaren Tradition, ihrer starken Vision und ihren weltweit beliebten Produkten ist Bobbi Brown bestens aufgestellt, um ihre Verbindung zu Frauen auf der ganzen Welt zu vertiefen. Gaétane wird auf diesen Stärken aufbauen, indem sie den Markenauftritt schärft, die Relevanz der Marke in allen Märkten steigert und überzeugende Erlebnisse für die Verbraucherinnen von heute schafft und dabei die ungezwungene Authentizität bewahrt, die das Herzstück von Bobbi Brown bildet.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary, NIOD, Avestan und Loopha, sowie Balmain Beauty.

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