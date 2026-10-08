Tiktok, Instragram Reels oder Youtube Shorts versuchen Nutzer:innen zu binden, indem sie ihnen ein Kurzvideo nach dem anderen in den Feed spielen. Forscher:innen der TU Graz nennen das "Engagement-Falle". Besonders betroffen sind Personen mit ADHS. Etwa fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen sowie 2,5 bis 4,5 Prozent der Erwachsenen sind von ADHS betroffen. Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung macht sich unter anderem durch Einschränkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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