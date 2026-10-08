Apiax erweitert die Plattform von Behavox um die Auslegung von Vorschriften, sodass diese nun von regulatorischen Informationen über die Überwachung bis hin zur Beweissicherung reicht.

Behavox, die KI-basierte Kontrollplattform für globale Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds und Rohstoffunternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Apiax übernommen hat, einen in Zürich ansässigen Anbieter von integrierter Compliance-Software, die Finanzvorschriften in maschinenlesbare Regeln umwandelt, die in den unternehmenseigenen Systemen verwendet werden. Durch die Übernahme wird die Plattform von Behavox auf grenzüberschreitende Compliance und inhaltliche Compliance ausgeweitet und ergänzt "Pathfinder", das Produkt des Unternehmens für das Management regulatorischer Änderungen.

Bislang haben Unternehmen in der Regel regulatorische Informationen von einem Anbieter wie CUBE, die Auslegung von Vorschriften von einem anderen wie aosphere sowie Überwachungs- und Archivierungslösungen von einem dritten Anbieter bezogen, ohne dass eine gemeinsame Datenbank diese Komponenten miteinander verband. Behavox deckt diese Kette nun auf einer einzigen Plattform ab: Pathfinder identifiziert regulatorische Änderungen, Apiax setzt diese Vorschriften in Regeln um, die am Geschäftsort angewendet werden, und die Überwachungs- und Archivierungsprodukte von Behavox überwachen und dokumentieren die daraus resultierenden Entscheidungen anhand eines einheitlichen Nachweispfads. Für Unternehmen bedeutet dies eine Reduzierung des manuellen Aufwands und der Kosten für den Betrieb mehrerer Einzellösungen. Unternehmen, die sich für die grenzüberschreitenden und inhaltsbezogenen Compliance-Lösungen von Behavox interessieren, können unter www.behavox.com weitere Informationen erhalten.

"Apiax wurde entwickelt, um Compliance direkt dort zu verankern, wo die Arbeit stattfindet. Durch den Zusammenschluss mit Behavox erhält unsere Technologie die Plattform, die technischen Ressourcen und die Vertriebskanäle, um weitaus mehr Institutionen zu erreichen."

- Philip Schoch, Mitbegründer und CEO, Apiax

Mit dieser Übernahme setzt Behavox seine Expansion in Europa fort. Behavox eröffnete im August 2026 eine Niederlassung in Mailand, verzeichnete in den letzten zwei Jahren ein Wachstum des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes in Europa um 213 % und erhielt im Juni 2026 eine Vorzugsaktieninvestition in Höhe von 175 Millionen US-Dollar von HPS Investment Partners, einem Unternehmen der BlackRock-Gruppe. Apiax mit Hauptsitz in Zürich bringt technisches und regulatorisches Fachwissen in der Schweiz, in Deutschland, Portugal und Großbritannien ein.

"Diese Übernahme erweitert unsere Plattform von regulatorischen Informationen bis hin zu Überwachung und Nachweisführung. Apiax ergänzt diese um die Auswertungsfunktion, die regulatorische Vorgaben direkt am Geschäftsort in konkrete Maßnahmen umsetzt."

- Kiryl Trembovolski, Mitbegründer und Chief Operating Officer bei Behavox

Apiax-Kunden erhalten weiterhin die Produkte und den Support, die sie bereits heute nutzen, gestützt durch die Größe von Behavox, dessen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie dessen globale Kundenerfolgsorganisation.

"Kunden wünschen sich weniger Compliance-Anbieter, ohne dabei Abstriche bei der Technologie machen zu müssen. Apiax bringt Behavox seinem Ziel näher, die einzige Plattform zu werden, die sie für Compliance-Zwecke nutzen."

- Nabeel Ebrahim, Chief Revenue Officer, Behavox

Die Transaktion ist abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über Apiax

Apiax ist ein RegTech-Unternehmen, das die Compliance-Infrastruktur für die digitale Welt aufbaut. Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, bietet mit seiner Lösung "Embedded Compliance" die Möglichkeit, komplexe Finanzvorschriften grenzüberschreitende Vorschriften, Inhalts-Compliance, Eignungs- und Steuer-Compliance sowie die Einhaltung von Richtlinien in sofortige, präzise und umsetzbare Antworten umzuwandeln, die direkt in den bereits von den Geschäftsteams genutzten Systemen bereitgestellt werden und mehr als 200 Rechtsordnungen abdecken.

Über Behavox

Behavox ist die einheitliche KI-basierte Kontrollplattform für globale Banken, Vermögensverwalter, Hedgefonds und Rohstoffunternehmen entwickelt, um Fehlverhalten zu verhindern, Risiken zu erkennen und die Wirksamkeit von Kontrollen nachzuweisen.

Die KI-native Plattform deckt den gesamten Lebenszyklus von Kontrollen auf einer einzigen Plattform ab: richtungsweisende Kontrollen (Pathfinder Management regulatorischer Änderungen und Richtlinien), präventive Kontrollen (Poseidon, Trident, Cross-Border Kontrollraum, Interessenkonflikte und grenzüberschreitende Vorschriften) sowie detektive Kontrollen (Quantum, Polaris, Falcon Kommunikation, Handel und Überwachung interner Bedrohungen) sowie Korrektur- und operative Kontrollen (Intelligent Archive und Digital Employees Beweismittel, Aufzeichnungen und automatisierte Arbeitsabläufe).

Behavox ist seit 2014 im institutionellen Maßstab tätig und betreut mehr als 120 der weltweit komplexesten Institutionen, darunter 70 globale Banken, eine Zentralbank und eine nationale Aufsichtsbehörde. Behavox hat seinen Hauptsitz in London und betreut Kunden in Nordamerika, EMEA, APAC und Lateinamerika.

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