München (ots) -Das ungewöhnliche Duell zwischen dem FC Bayern und seinen 5 Nationalspielern gegen den Bundestrainer geht an: Álex Mumbru mit seinem Klub Bologna. 94:87 setzen sich die Italiener im SAP Garden durch. Eine ärgerliche Münchner Niederlage, die dritte im 4. Spiel.Nicht zuletzt, weil die Münchner bereits im 1. Drittel 35 Punkte kassieren. Eine "ziemliche Hausnummer", findet Oscar da Silva. "Auch in der 2. Halbzeit haben wir in den wichtigen Momenten keine Stops bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass sie auf der anderen Seite viele große, wichtige Würfe getroffen haben. Trotzdem haben wir eine Chance, am Ende das Spiel zu gewinnen. Wenn wir defensiv einen besseren Job machen, schlagen wir Bologna."Ja, wenn! Wenn sich der FC Bayern nicht auch noch 15 Turnover, zum Teil haarsträubende Ballverluste, geleistet hätte. "Wir haben Bälle verloren, wir haben uns offensiv den Schneid abkaufen lassen", findet Da Silva, der immerhin 18 Punkte warf und der erkannte: Mumbrú habe "seine Jungs leider gut gegen uns scharfgemacht."Für Bologna und Mumbrú sind es, nach dem 96:94 gegen Titelverteidiger Olympiakos weitere Big Points: "Ich bin happy, weil wir gewinnen. Wir haben einen starken Kern in einem sehr guten Team", freut sich der Bundestrainer in Doppelfunktion, der das Duell gegen seine Nationalspieler auch ungewöhnlich fand: "Ich liebe sie alle, die Spieler, die mit mir in der Nationalmannschaft gewinnen."Auf den anderen Plätzen waren auch weitere Mumbru-Schützlinge im Einsatz. Daniel Theis steuerte 8 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists zum 97:79-Sieg von Maccabi Tel Aviv gegen Mailand bei. David Krämer gewann zwar 77:58 mit Roter Stern in Dubai, blieb dabei mit 2 Rebounds und einem Assist eher unauffällig. Einen wichtigen Sieg gab es auch für Isaac Bonga und Panathinaikos: ein 92:74 gegen Topteam Fenerbahce.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Donnerstag des 4. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport bereits am Freitag. Ab 20.15 Uhr tritt Maodo Lô mit Zalgiris Kaunas beim FC Barcelona an.EuroLeague | 4. Spieltag: FC Bayern München - Virtus Bologna 87:94 | 15 Turnover: Mumbrú nutzt Bayerns FehlerfestivalLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RnFQQkZERDJScmMwczRzUE82QzN3dFFteVZ0VzI4Q2VabWRqeExGUDdOWT0=Frust bei Bayern und Anton Gavel! Nach einem eigentlich guten 9:5-Start fallen die Münchner schon im 1. Viertel komplett auseinander. Unter anderem auch dank eines 18:2-Runs geht das erste Viertel 21:35 an Bologna. Ein Rückstand, dem Bayern im Laufe der Partie vergeblich hinterherjagt. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aFZMNzB3WDVYczNSTTJ0Y0lPMGFLN3lnN1Rwd1Vjd1ZvSEhJRjl0KzZ1bz0=Etwas, was es beim FC Bayern in diesem Spiel zu selten gab: Eine gelungene Defensivaktion: Austin Wiley mit dem starken Block für die Münchener. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Z3M3d0ZhaytzdmJTR1BQN3JieTZjU2Y0ME9MZ2RSTTJyNGx5UXdENnlQWT0=Oscar da Silva, 18 Punkte und 3 Rebounds gegen Bologna: "Wir haben defensiv keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Gerade im 1. Viertel 35 Punkte zuzulassen, ist eine ziemliche Hausnummer. Auch in der 2. Halbzeit haben wir in den wichtigen Momenten keine Stops bekommen. Ich hatte das Gefühl, dass sie auf der anderen Seite viele große, wichtige Würfe getroffen haben. Trotzdem haben wir eine Chance, am Ende das Spiel zu gewinnen. Wenn wir defensiv einen besseren Job machen, schlagen wir Bologna heute."...warum es, trotz eines zwischenzeitlichen 3-Punkte-Rückstands im 2. Viertel (52:55) dennoch nicht gereicht hat: "Das ist genau das, was ich meine. Sie haben wichtige Würfe getroffen, immer, wenn es knapp war. Wir haben Bälle verloren, wir haben uns offensiv den Schneid abkaufen lassen. Dann hat Bologna hinten raus besser die Nerve behalten."...zu den 15 Turnover und warum es in der EuroLeague noch nicht so gut läuft wie in der Bundesliga: "Wir müssen unsere Gegner besser im Eins-gegen-Eins stoppen. Wir müssen als Mannschaft in der Defense ein bisschen besser harmonieren und mehr scramblen, mit mehr Energie Fehler wettmachen. Darauf baut das Konzept, das wir spielen auf. Das ist nicht einfach, das 18 Spiele durchzuhalten. Aber gerade jetzt am Anfang sollte die Energie da sein. Ich hoffe, dass sich das mit ein bisschen Zeit noch eipendeln wird."...wie es war, gegen Bundestrainer Álex Mumbrú zu spielen: "Wir haben uns heute Morgen begrüßt. Wir haben immer eine gute Zeit mit Álex bei der Nationalmannschaft. Virtus hat einen sensationellen Start in die EuroLeague-Saison hingelegt. Da hat er heute seine Jungs leider gut auf uns scharfgemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnptWW16WXhmbFViMU5NWWprL2Vid2h2VEtCWXM5TkRiTEJ4YjBFektvYz0=Álex Mumbrú, Trainer Bologna und Bundestrainer: "Ich bin happy, weil wir gewinnen. Wir haben einen starken Kern in einem sehr guten Team. Ich bin happy für das Team." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aFZBV0IybnVYS2RKNkJjTisweXZhOFY1Vk5YZndWTDUzeEIySFFyLzd2TT0=MagentaSport-Experte Vogel: "Zu viele Fehler"Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über die Problemfelder des FC Bayern: "Zu viele Ballverluste, zu wenige Offensivrebounds und die Konsequenz daraus ist, dass du weniger Würfe hast als der Gegner. Auf 100 Ballbesitze gerechnet hast du fast 10 Würfe weniger als der Gegner. Wenn du weniger Würfe hast als der Gegner, musst du sehr, sehr gut aus dem Feld werfen. Anderweitig funktioniert das nicht. Der Gegner kann schlechte Wurfquoten durch mehr Würfe kaschieren. Dementsprechend müssen sie daran arbeiten. Gerade was das Offensivrebounding angeht, finde ich haben sie eigentlich interessante Leute im Roster, wie (Austin) Wiley. Aber das funktioniert noch überhaupt nicht. Weniger Ballverluste, dafür mehr Offensivrebounds. Und dann wird das auch wieder funktionieren." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=Y1ovSXlTbDl4dzk1dUdkOFg1M0RQbWNwV1FrQWM5NmFtZnhReUFpa20vST0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, über die Doppelrolle von Bundestrainer Álex Mumbrú bei Virtus Bologna: "Das hat es schon gegeben. Mit der Geschichte, was Gordie Herbert angeht, dem das nicht gestattet wurde, ist es ein bisschen besonders und sorgt für Aufmerksamkeit in Basketball-Deutschland. Auf der anderen Seite musst du einfach abwarten. Natürlich hat er weniger Zeit zu reisen, Spieler zu besuchen, Spiele von seinen Nationalspielern zu sehen. Auf der anderen Seite hat er bisher herausragende Arbeit geleistet. Das hat Gordie Herbert auch. Aber Mumbrú ebenso. Von daher muss man einfach mal abwarten, wie das dann im November aussieht."...wie Bologna unter Mumbrú - auch im Vergleich zum DBB-Team - aussieht: "Fighting Spirit auf jeden Fall. Das fordert er auch immer wieder ein. Das ist eine hochinteressante Mannschaft. Was den Etat angeht, sicherlich im unteren Drittel der EuroLeague zu finden. Sie spielen teilweise sehr klein, auch mal mit 3-Guard-Lineups. Da haben wir Marcus Carr, der letztes Jahr in Würzburg gespielt und jetzt gegen Olympiakos einen Buzzer Beater zum Sieg getroffen hat und bisher sehr, sehr gut spielt. Aber du hast auch super interessante neue Spieler, wie Wendell Moore, Trent Frazier und, und, und."Álex Mumbru, Trainer Bologna und Bundestrainer, über den Kontakt mit seinen Nationalspielern vor dem Spiel: "Wir reden natürlich vor dem Spiel und danach. Ich habe ihnen vor dem Spiel gesagt, dass es tough ist, gegen sie zu spielen. Ich liebe sie alle, die Spieler, die mit mir in der Nationalmannschaft gewinnen. Aber das ist Sport. Heute will jeder das Beste für sein Team herausholen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c3FkMVkxNGIvZ1hwTTMxbExUU1JSeWdBUUJ3cU9NZ3FtWmlWaVliY0ZWWT0=Maccabi Rapyd Tel Aviv - Armani Olimpia Mailand 97:79 | Starke Leistung von Theis: Maccabi zieht im 2. Durchgang davonLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VDl6TGkzTlp3R3NSdGVRaGpZdXlaQk9nSlVHazhBWGR4bE96NFNjNldBND0=8 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists: Daniel Theis' Abend im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K1QzeTh0SlRQc1pGUDBIL2NlZHFxRnluUFEvbzh2VjU0R2Njck90Vm9KST0=Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbul 92:74 | Big Points für Bonga: Panathinaikos fügt Fenerbahce erste Saisonniederlage zuLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OUM0OHFLNTZBc0lvb2M1YzNXTzdHbzNVVERWT3ppZ1RDam43NnZRdG02VT0=Dubai Basketball - Roter Stern Belgrad 58:77 | Roter Stern gewinnt, aber David Krämer (0 Punkte, 2 Rebounds, ein Assist) bleibt blassLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VG1SbWxueGlhTEZ0NXhHajRqMVA0T0dPMzA0Zk80ckF6ZXFETW9XVVRTbz0=BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe BasketballDeutschland stellt den ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Episode 2 mit dem Titel "Next Step" ist heute erschienen und dreht sich hauptsächlich um die deutschen Basketball-Frauen bei der erfolgreichen Heim-WM in Berlin, dazu kommen noch Einblicke in die Saisonvorbereitung des FC Bayern Basketball - mit besonderem Fokus auf einen der namhaften FCB-Neuzugänge, Welt- und Europameister Johannes Thiemann.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 4. SpieltagFreitag, 09.10.2026ab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Efes Istanbulab 20.15 Uhr: Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz - Besiktas Istanbul, FC Barcelona - Zalgiris KaunasEuroLeague | 5. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Zalgiris Kaunasab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Roter Stern Belgradab 20.00 Uhr: EuroLeague-Konferenzab 20.15 Uhr: Kosner Vitoria Baskonia-Gasteiz - Dubai Basketball, Armani Olimpia Mailand - Real Madrid, FC Barcelona - Maccabi Rapyd Tel Aviv, Partizan Mozzart Bet Belgrad - Panathinaikos AKTOR Athenab 20.45 Uhr: Valencia Basket - Olympiakos PiräusMittwoch, 14.10.2026ab 17.45 Uhr: Hapoel IBI Tel Aviv - Besiktas Istanbulab 19.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern Münchenab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Virtus BolognaEuroCup | 3. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - NINERS ChemnitzMittwoch, 14.10.2026ab 18.15 Uhr: ratiopharm Ulm - BOSNA BH Telecom Sarajevoab 19.50 Uhr: Le Mans Sarthe Basket - Rostock SeawolvesDonnerstag, 15.10.2026ab 20.20 Uhr: London Lions - Skyliners FrankfurtBasketball Champions League (BCL) | 2. SpieltagDienstag, 13.10.2026ab 19.50 Uhr: ALBA Berlin - Igokea m:telMittwoch, 13.10.2026ab 18.50 Uhr: BMA365 Brose Baskets Bamberg - UCAM Murciaab 19.50 Uhr: Cholet Basket - RASTA VechtaMittwoch, 21.10.2026ab 19.50 Uhr: Asisa Joventut - Telekom Baskets BonnPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6367762