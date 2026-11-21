München (ots) -Kein Kölner Sieg im 1.201. DEL-Spiel von Moritz Müller! Der Haie-Kapitän macht sein Märchen aus 1.201 Eishockey-Nacht wahr und trifft sogar nach fünf Minuten zum zwischenzeitlichen 1:1. Das große Happyend für ihn und seine Haie bleibt aber heute Abend aus: Beim EHC Red Bull München verlieren die Kölner in der Overtime mit 3:4. MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner attestiert Müller angesichts seines Rückhand-Tores scherzhaft "Draisaitl-Hände - ganz vorsichtig gesagt". Dominik Bokk, der an allen drei Kölner Toren beteiligt ist, betont: "Wir wollen jedes Spiel für ihn gewinnen! Es war ein sehr spezielles Spiel. Wir nehmen den einen Punkt mit. Mehr können wir nicht machen." Die Münchner rangieren nach dem Overtime-Sieg auf dem 2. Platz. "Es ist echt knapp oben. Wir versuchen so weiterzumachen, wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben. Dann sind wir schwer zu schlagen", sagt Veit Oswald, der den goldenen Treffer durch Yasin Ehliz mustergültig vorbereitet.An der Spitze stehen die Eisbären Berlin mit einem Punkt mehr. Beim 5:3 gegen den ERC Ingolstadt scheitern sie zwar mehrmals am Ex-Kollegen Jonas Stettmer, doch kurz vor Schluss fallen die entscheidenden Tore. Markus Vikingstad fasst treffend zusammen: "Viele Chancen, viele Schüsse, verdient gewonnen." Ex-Eisbär Stettmer wird von den Berliner Fans gefeiert - vielleicht auch für seine 47 Saves im Spiel. Der Goalie zeigt sich dankbar: "Es geht ein großes, großes Dankeschön an die Eisbären-Fans - was für ein herzliches Willkommen! Mein Name im alten Stadion ist etwas Besonderes. Ich bin sehr dankbar!"Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 17. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag, unter anderem mit dem Duell der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie - ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.PENNY DEL | 17. SpieltagEHC Red Bull München - Kölner Haie 4:3 (OT) | Yasin Ehliz schießt München bei Müllers Rekordspiel zum Overtime-SiegDer Overtime-Winner von Yasin Ehliz im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MkhHR0tpdkJ6aWxycGFwcndmRlVQUnhWMXcwQWx3MVVNKzBEWmN3UjdCaz0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WXJzeG9CSlg5NG9OZlRIaDEzZndVVTlOSGZGQ2dVc25VTHVDeEE4SWdqbz0=Historisch! Mit seinem 1.201. DEL-Spiel ist Moritz Müller nun alleiniger Rekordhalter - und wird vor dem Auswärtsspiel in München von allen Fans gefeiert: clipro.tv/player?publishJobID=QVEzREVUOFFoZktOSkg2RlNlb0ZzM3J3Q2hVeFJvcVdUWTlDcTRkc3c3ST0=Die Geschichte wird gekrönt! Moritz Müller trifft in der 5. Minute zum Ausgleich - mit der Rückhand unters Dach. MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner wagt den großen Vergleich: "Draisaitl-Hände, ganz vorsichtig gesagt": clipro.tv/player?publishJobID=Q2hSRFhKSDVkUXVIeTladXZvYk1mTXNPSzlkNmlENlllYmt1bG9vZWxXRT0=Veit Oswald, Vorbereiter des Siegtors für den EHC Red Bull München: "Wir haben einfach zusammengefunden. Wir spielen viel disziplinierter. Natürlich gibt es Sachen, wo wir uns bessern müssen. Aber man merkt, dass jeder ehrgeizig ist. Das ist das Wichtigste. Das macht uns gerade echt stark. [...] Es ist echt knapp oben. Wir versuchen so weiterzumachen, wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben. Dann sind wir schwer zu schlagen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WS9icXpHOXMxM3lBZ0F1elhuME03UnVSU1EwUTRUdkVNY1BuNXBWVFEzbz0=Dominik Bokk, 3 Scorerpunkte für die Kölner Haie: "In der Overtime wollte es München ein bisschen mehr. Wir waren, ich will nicht müde sagen, aber einen Schritt zu langsam - gerade bei dem Tor, aber auch davor bei den Wechselfehlern. Da waren wir ein bisschen zu hektisch. Wir müssen ruhiger bleiben, damit wir so ein Spiel in der Overtime entscheiden können."Bokk über Müllers Rekordspiel: "Das ist natürlich eine Riesenehrung für Mo. Aber wir wollen jedes Spiel für ihn gewinnen. Es war ein sehr spezielles Spiel. Wir nehmen den einen Punkt mit. Mehr können wir nicht machen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NlR2Z0VBN0s0SmtHTW45WnlhL3Z1bVRwQXVLQlg2TGd5dlhiSVYwRXZnVT0=MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner gratuliert Moritz Müller vor dem Spiel zum Rekord: "Mich freut es sehr für ihn. Ein Ausnahmespieler für die Kölner Haie. Darüber hinaus hat auch seine Stimme im deutschen Eishockey Gewicht. Das hat er sich erarbeitet. Noch dazu ist er ein netter Kerl - wir konnten ihn bei MagentaSport bei der WM in der Schweiz besser kennenlernen."Ehelechner über die Frage, ob Müllers 1.201 DEL-Spiel ein Rekord für die Ewigkeit ist: "Daniel Pietta hast du schon noch im Rennen als Aktiver bei Ingolstadt. Ich glaube, dass Mo den Rekord für eine längere Zeit für sich behalten wird."Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VzdwbXpaTDU4a2taTGRJUHp4WE9CSmFtaUxNeE9wQUVzTXN3T0R5T0piST0=Auch der Gegner würdigt Moritz Müller vor der Partie. Münchens Patrick Hager gratuliert: "Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl! Ich habe es auch bei mir selbst erlebt: Du hast 52 Hauptrunden-Spiele. Auf 10 gesunde Jahre sind das 520 Spiele, Playoffs sind ja nicht garantiert. Das zeigt die immense Qualität, die der Mo hat: Erstens schon in so jungen Jahren in der Lage zu sein, in der Liga spielen zu können. Dann aber auch, in der Liga bleiben zu können - nicht nur in der DEL, sondern auch in der Nationalmannschaft. Da ist unglaublich viel Wille und Leidenschaft dabei, die Arbeit im Sommer zu investieren, dass dein Körper in dem Alter auf dem Level weiterlaufen kann. Absolut verdient, eine grandiose Zahl."Hager hat ebenfalls längst die 1.000 Spiele geknackt. Ist die Jagd damit eröffnet? "Das ist in erster Linie Mos Spiel. Wir gratulieren ihm natürlich und sind stolz auf ihn, als deutscher Spiele so eine Marke zu knacken."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ajZBUkJRNUtyUDczUllYVVBhMEpodk9VNWV1U203S1F5WWsyMjVKK25qUT0=1.201 Spiele in der DEL! MagentaSport blickt auf die bisherige Karriere von Moritz Müller zurück - von seinen Anfängen unter Hans Zach über legendäre Interviews und dramatische Finalmomente bis hin zu seinen Erfolgen mit der deutschen Nationalmannschaft: cloud.thinxpool.de/s/pCtAE5aWNZHzdSrEisbären Berlin - ERC Ingolstadt 5:3 | Eisbären dominieren, aber entscheiden das Spiel erst spätLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TEFrZS9lL1FwV1VpOFBKL3VyYXladUNXV1RieXVwbUdpejBsTnVsRWhSdz0=Selbst, als alle Akteure vom Eis sind, wird Ex-Eisbär Jonas Stettmer von den Berliner Fans gefeiert: clipro.tv/player?publishJobID=NG81NWpOU1V0NnBIcTNob3J6YzlKd2RsWGlsMkRQZm9OR25IalNNZDRndz0=Jonas Stettmer, Goalie des ERC Ingolstadt mit 47 Saves, über den warmen Applaus der Berliner Fans: "Unglaubliches Gefühl. Es geht ein großes, großes Dankeschön an die Eisbären-Fans - was für ein herzliches Willkommen! Mein Name im alten Stadion ist etwas Besonderes. Ich bin sehr dankbar! Glücklich kann ich nicht sagen, wir haben leider verloren."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=anJnK1JFQTJMVVVwNStSbDZOamF1cFVDOEtoVTh5WjFnYmlwNzNudXlUYz0=Markus Vikingstad, Eisbären Berlin: "Insgesamt waren wir die bessere Mannschaft. Viele Chancen, viele Schüsse, verdient gewonnen. Mehr Zug zum Tor: Das war heute und in der Champions League im Fokus. Dafür wurden wir belohnt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFdvRWpOMEJLQjNCRnVnYU9CWU1LVlpNSFFjZ2Mvc29PcHRWa2lhVFlMZz0=Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers 5:4 (PO) | Nürnbergs Overtime-Tor kommt Sekunden zu spät! Augsburg gewinnt wildes Duell im Penalty ShootoutLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YzZyaTlKR0tCUWpBY2xZeGxVMll2SFY4cEIreFRmckRFcFM1Rld2UDJpQT0=Augsburg bleibt zweimal eiskalt! Das Penalty Shootout im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ak5CU2ZTWnFSelVIOGFrTFhvTmkybFZMdm13UkU5UEd3UlhXT25hdHVrVT0=Aufregung in allerletzter Overtime-Sekunde! Nürnberg trifft, doch nach Videobeweis nehmen die Referees das Tor zurück - die Uhr war abgelaufen: clipro.tv/player?publishJobID=eGFDckc0Z2RKTnRnVUk4OG85WHlpOGV0Zk0wT0J2ZWJhSGdCOWJ1QU9IND0=Augsburgs Philipp Krauß gewinnt den Fight gegen Ryan Jones mit einem Schlag und lässt sich vom Publikum kräftig feiern: clipro.tv/player?publishJobID=aitCUC8zdkE2QzRjRVc5OFBqQjlGS1RXNDZ1S29RVEtSY29QRk9CS3BUbz0=Tim Wohlgemuth, Augsburger Panther: "Ich denke, dass wir richtig geiles Eishockey gespielt haben. Nürnberg ist unglaublich stark dieses Jahr. Da ist wirklich jeder mit im Boot. Die spielen Eishockey, das ist Wahnsinn. Dass wir so gut dagegengehalten haben, zeigt auch, was wir für eine Qualität haben. Wir haben uns den Sieg verdient."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Qm40QjF4dUUyOCs3YXBFOUhPbnB6T1dtSFBtSlA2WDdjaVRyeGVtMEVibz0=Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim 6:3 | 3:0, 3:3, 6:3! Bremerhaven schlägt Mannheim und feiert 4. Sieg in FolgeLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=T05oMFFnMlIvcHZFeVlGTklUS1RCZkxScEhFc0F0OHVqdkdsei9GZUpMVT0=Lukas Kälble, Adler Mannheim: "Wir haben nicht den Start gehabt, den wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns sehr gut zurückgekämpft. Im letzten Drittel hat Bremerhaven die Kleinigkeiten besser gemacht. Wir haben uns schwergetan im Penalty Kill am Ende."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eWZZZWd1emZMTHZ1L2cvOC9pMTRycmZuTVlhM1ZUN2JaKzNna1VyUDR6QT0=Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild Wings 2:3 | Frankfurt holt 0:2 auf und verliert kurz vor Schluss dennochLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=b05jR3FNYlR6dGNubE1rbUVTNElXU2duVGVvdUFRK2YvaXBmTUdkTkd1VT0=Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn Roosters 7:2 | 4:0 nach dem 1. Drittel: Wolfsburg sorgt gegen den Letzten früh für klare VerhältnisseLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZUpkblNRbWNqQ2YwQXhyWnk0eEs1cXBqanBKaUNWaXY5K1lDVXUwa0kzWT0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot - das das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.dePENNY DEL | 18. SpieltagSonntag, 22.11.2026ab 13.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Fischtown Pinguins, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München, Straubing Tigers - Eisbären Berlinab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie, Schwenninger Wild Wings - Augsburger Pantherab 17.45 Uhr: Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurtab 18.45 Uhr: Krefeld Pinguine - Grizzyls WolfsburgChampions Hockey League | ViertelfinaleMittwoch, 02.12.2026:ab 18.45 Uhr: Hinspiel |Eisbären Berlin - Dynamo PardubiceDienstag, 15.12.2026ab 19.15 Uhr: Rückspiel | Kölner Haie - Frölunda GöteborgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395103