München (ots) -Die Ballermänner ballern weiter! Spitzenreiter Viktoria Köln setzt momentan Woche für Woche einen drauf: Das 6:1 beim TSV Havelse ist der höchste Saisonsieg. Die Viktoria baut ihre Torausbeute nach 14 Spielen auf 42 Treffer aus. "Das freut uns natürlich enorm! Wir wissen, wie viel Arbeit drinsteckt - auch in diesem Sieg", betont Trainer Marian Wilhelm. Dreierpacker David Otto steht nunmehr bei 12 Saisontoren - als Top-Torjäger und mit seinem Team als Spitzenreiter in der Rolle des Gejagten: "Diese Liga ist verrückt! Ich glaube, Wiesbaden hat einen schlechten Saisonstart gehabt und steht jetzt mit ganz oben. Die Serie von fünf, sechs Spielen, die du hintereinander gewinnst oder verlierst, können in der Tabelle so viel ändern. Deswegen sind wir super froh, dass wir so viele Punkte haben. Die Rolle des Gejagten nehmen wir so an."Auf der Gegenseite bietet Havelses Coach Samir Ferchichi einen exklusiven Einblick in seine Kabinenansprache. Doch die emotionalen Worte fruchten nicht - und Ferchichi macht keinen Hehl daraus: "Wer das Spiel gesehen hat, muss ganz klar attestieren, dass wir die Tore schlechter waren", so der Coach des Tabellenletzten, der allerdings auch bekräftigt: "Köln hat die brutale Qualität, den Ball in ihren Reihen laufen zu lassen. Sie haben nicht umsonst die letzten Spiele gegen die Spitzenmannschaften super performt. Da muss man sagen, dass es ein Gradmesser zu hoch gewesen ist."Am Sonntag muss dann der MSV Duisburg nachlegen, um mit der Viktoria Schritt zu halten. Das Topspiel gegen Rostock weckt bei Hansa-Kapitän Franz Pfanne große Vorfreude: "Für uns als Spieler ist es ein absolutes Highlight, in Duisburg spielen zu dürfen. Wir wissen über Duisburgs Serie zu Hause: 31 Spiele sind sie ungeschlagen. Da will man natürlich der Erste sein, der die Serie bricht!" Pfanne spricht im Exklusiv-Interview mit MagentaSport auch über den Trainerwechsel von Brinkmann zu Breitenreiter und den schwierigen Saisonstart als nicht gesetzter Kapitän: "Das war schon extrem hart, das hat mich verletzt. Damit musste ich erstmal umgehen. Trotzdem war mir jederzeit bewusst, was ich der Mannschaft geben kann." Der Kapitän ergänzt: "Ich bin persönlich sehr froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Das, was mich auszeichnet - Mentalität, Organisation, die Jungs pushen -, das bringe ich rein. Der Trainer bringt uns eine klare Struktur, wie wir mit und gegen den Ball spielen wollen. Dazu ist er menschlich eine 10 von 10!"Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag, unter anderem mit Verl gegen Essen - live in der Konferenz ab 13.30 Uhr oder im Einzelspiel ab 13.45 Uhr. Den 14. Spieltag schließen der MSV Duisburg und Hansa Rostock am Sonntag ab - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.3. Liga | 14. SpieltagTSV Havelse - Viktoria Köln 1:6 | 42 Tore nach 14 Spielen! Viktoria und Dreierpacker David Otto weiterhin im RauschExklusiver Einblick in die Kabine! Havelses Trainer Samir Ferchichi hält eine emotionale Ansprache vor dem Duell Letzter gegen Erster: clipro.tv/player?publishJobID=dWVaMjEzbW54MWlFOUR0S3ozSG9SUUtuWDVGOWpDT2hkUkdsTFQrT0N4QT0=Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Wer das Spiel gesehen hat, muss ganz klar attestieren, dass wir die Tore schlechter waren. Wir haben es in den entscheidenden Phasen nicht gut verteidigt. Die Art und Weise, wie wir die Gegentore kriegen, ist zu einfach. [...] Köln hat die brutale Qualität, den Ball in ihren Reihen laufen zu lassen. Sie haben nicht umsonst die letzten Spiele gegen die Spitzenmannschaften super performt. Da muss man sagen, dass es ein Gradmesser zu hoch gewesen ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=enV1aFNEZEVHRUpWWlRxdkd2S2tPOE01cVI2dnREc1VHTHdnS2NQM0RJVT0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Das freut uns natürlich enorm! Wir wissen, wie viel Arbeit drinsteckt - auch in diesem Sieg. Havelse hat es uns in der 1. Halbzeit unglaublich schwer gemacht, zu unserem Spiel zu finden. Das ist etwas, was wir als junge Mannschaft entwickeln müssen: Ein Vertrauen darauf, dass es nicht nur darum geht, beim Tabellenletzten zu spielen, sondern gegen Havelse zu spielen. Das muss eine junge Mannschaft lernen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Das heute macht umso mehr Freude."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SzFVanJBSHJXT0V0d3l1ZEpsRURuSHArTThKaGtwWTdnUi9EczBFbUJUND0=David Otto, Dreierpacker für Viktoria Köln, schnappt sich direkt den Ball als Souvenir: "Ich lasse den Ball erstmal von den Jungs unterschreiben. Zu Hause überlege ich mir etwas Schönes. Ich muss erst mit meiner Frau sprechen, wo der hindarf. Ins Wohnzimmer kommt er wahrscheinlich nicht, da ist er zu auffällig."Otto über die Rolle des Gejagten: "Diese Liga ist verrückt! Ich glaube, Wiesbaden hat einen schlechten Saisonstart gehabt und steht jetzt mit ganz oben. Die Serie von fünf, sechs Spielen, die du hintereinander gewinnst oder verlierst, können in der Tabelle so viel ändern. Deswegen sind wir super froh, dass wir so viele Punkte haben. Die Rolle des Gejagten nehmen wir so an."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WENxUzJEUEN3MWVVTzAzOGtSaDlBMHdPd3JPRVJxMnc2UXkvbnBBL1NDTT0=Hansa-Kapitän Pfanne will mit Duisburgs Heimserie brechen und blickt auf schwierigen Saisonstart zurück: "Hat mich verletzt" - Breitenreiter "menschlich eine 10 von 10"Kracherduell zweier Traditionsklubs in der Wedau: Der MSV Duisburg und Hansa Rostock schließen am Sonntag den 14. Spieltag in der 3. Liga ab - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport.Vor dem Traditionsduell spricht Hansa-Kapitän Franz Pfanne im Exklusiv-Interview mit MagentaSport über ...... den Trainerwechsel von Daniel Brinkmann zu André Breitenreiter: "Ich würde erst einmal sagen, ich habe vom Systemwechsel profitiert, weil wir vor drei Spielen wieder auf die Dreierkette umgestellt haben. Ich bin persönlich sehr froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Das, was mich auszeichnet - Mentalität, Organisation, die Jungs pushen -, das bringe ich rein. Der Trainer bringt uns eine klare Struktur, wie wir mit und gegen den Ball spielen wollen. Dazu ist er menschlich eine 10 von 10!"... die Rolle als nicht spielender Kapitän zu Saisonbeginn und die Gemeinsamkeit mit dem Ex-Duisburger Alexander "Ali" Hahn, der den Verein verließ: "Das war schon extrem hart, das hat mich verletzt. Damit musste ich erstmal umgehen. Trotzdem war mir jederzeit bewusst, was ich der Mannschaft geben kann. Ich bin auch nicht der Typ, der dann mit schlechter Laune reinkommt. Ich hatte zum Trainer trotzdem ein gutes Verhältnis. Wir waren Essen, wir haben alles besprochen. Natürlich ist man nicht glücklich. Ich hatte mich mit Ali Hahn ausgetauscht. Wir waren zeitgleich in der Situation. Er hat dann einen anderen Weg als ich gewählt. Ich bin auch froh. Ich fühle mich total wohl bei Hansa Rostock."... das Spiel beim MSV Duisburg: "Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass es ein Flutlichtspiel ist. Das ist geil. Für uns als Spieler ist es ein absolutes Highlight, in Duisburg spielen zu dürfen. Wir wissen über Duisburgs Serie zu Hause: 31 Spiele sind sie ungeschlagen. Da will man natürlich der Erste sein, der die Serie bricht!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OXJNYWxkUEw0K25tRnhtM0JHUmtaZHpadW1yQkdjdU04bFVvUVgvWWdNVT0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. 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SpieltagSamstag, 21.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel:SC Verl - Rot-Weiss Essen, Fortuna Köln - SV Meppen, TSG Hoffenheim II - Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach, SSV Jahn Regensburg - Würzburger Kickersab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Waldhof MannheimSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 11. SpieltagSamstag, 21.11.2026ab 11.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hamburger SVab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - SV Werder BremenSonntag, 22.11.2026ab 13.30 Uhr: SC Freiburg - VfB Stuttgartab 15.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC NürnbergMontag, 23.11.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395100