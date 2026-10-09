XRP News Oktober: Ledger-Upgrade aktiviert sich in Stunden, doch der Kurs fällt unter 1,40 Dollar

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XRP prallte am 7. Oktober an der Marke von 1,51 Dollar ab und fiel innerhalb von 24 Stunden auf 1,40 Dollar. Zuflüsse in XRP-ETFs sanken in einer Woche um 94 Prozent, von 75,5 Millionen auf unter 4,75 Millionen Dollar. Evernorth verschob den geplanten Nasdaq-Start unter dem Ticker XRPN vom 8. auf den 12. Oktober. PermissionDelegationV1_1 soll am 8. Oktober live gehen, BatchV1_1 folgt am 9. Oktober. Die XRP News dieser Woche könnten den Kurs in beide Richtungen bewegen. Ripple positioniert sich zudem als neuer Akteur im Swap-Finanzierungsmarkt für gehebelte ETFs an der Wall Street. Dieser Artikel ordnet die Lage ein und zeigt, welches Presale-Projekt abseits des Trubels bereits funktioniert.

XRP News aktuell: Kursrückgang auf 1,40 Dollar, XRPN-Verzögerung und Ledger-Upgrade im Detail

Der XRP-Kurs versuchte zu Wochenbeginn, den Widerstand bei 1,51 bis 1,53 Dollar zu durchbrechen. On-Chain-Daten zeigten jedoch, dass große Verkaufsaufträge den Preis nach unten drückten. Bis zum 8. Oktober fiel XRP auf 1,40 Dollar, ein Minus von 4,4 Prozent in 24 Stunden. Die kumulierten Nettozuflüsse in US-Spot-XRP-ETFs liegen laut UseTheBitcoin bei rund 1,79 Milliarden Dollar. In der vergangenen Woche flossen jedoch nur 4,75 Millionen Dollar in die Fonds, ein Rückgang um 94 Prozent.

Evernorth Holdings, ein Unternehmen, das rund 473 Millionen XRP hält, verschob den geplanten Nasdaq-Start unter XRPN auf den 12. Oktober. Gleichzeitig steht das XRP Ledger laut CoinMarketCap vor drei Protokoll-Änderungen innerhalb von 17 Stunden. PermissionDelegationV1_1 erlaubt eine feiner abgestufte Kontoberechtigung ohne den Hauptschlüssel. BatchV1_1 ermöglicht die gebündelte Ausführung von bis zu acht verknüpften Transaktionen.

Ripple selbst drängt parallel in ein neues Geschäftsfeld an der Wall Street und bietet über Ripple Prime Swap-Finanzierung für gehebelte ETFs an. Die Unterstützung bei 1,28 Dollar bleibt das Niveau, das bei einem weiteren Rückgang in den Fokus rückt. Ein Ausbruch über 1,55 Dollar würde 1,68 Dollar als Monatsziel ins Spiel bringen. Die Lage liefert mehr Fragen als Antworten, weil positive Fundamentaldaten und ein fallender Kurs aufeinanderprallen. Während XRP-Anleger auf Aktivierungen und verschobene Börsenstarts warten, funktionieren andere Projekte bereits.

Warum rückt Pepeto als Presale-Favorit auf?

Die Schlagzeilen drehen sich um Fondsströme und Netzwerk-Abstimmungen. Pepeto bewegt sich in einer anderen Spur. Die Bridge verbindet fünf Blockchains und läuft bereits heute. Während XRP auf eine einzelne Stimme wartet, verschieben Pepeto-Nutzer Token zwischen Netzwerken in Echtzeit.

Ein Token wird auf einem Netzwerk gesperrt und eine entsprechende Menge erscheint auf dem nächsten, sobald der Nachweis gesendet wurde. Es gibt keinen verpackten Platzhalter. Das Gesamtangebot bleibt bei 420 Billionen, egal auf welcher Kette die Token liegen. Transfers gehen in unter einer Minute durch und kosten nichts außer Gas. Die meisten Bridge-Dienste verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und frieren manchmal Gelder ein, wenn ein Schritt fehlschlägt.

Jeder Token durchläuft 42 Sicherheitstests, bevor ein Tausch abgeschlossen wird. Das Tool sucht nach Minting-Warnzeichen, Blacklist-Fallen, Proxy-Verträgen und zusammengeschlossenen Wallets. Es platziert einen Testkauf und einen Testverkauf, um Honeypots aufzuspüren. Wenn die Ergebnisse schlecht ausfallen, stoppt die Plattform den Trade. Das ist ein fertiges Produkt, kein Punkt auf einer Roadmap.

Die unabhängige Prüfstelle SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Identitäten des Gründerteams vollständig verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, was das Vertrauen in die Sicherheit des Smart Contracts stärkt. Der Gründer des ersten Pepe-Tokens leitet dieses Projekt. Ein Entwickler mit jahrelanger Erfahrung bei Binance baut die Kerntechnologie. Die Aufnahme an einer führenden Handelsplattform steht laut aktuellen Berichten kurz bevor.

Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar sind über 10,38 Millionen Dollar eingegangen. Die vorherige Phase schloss sich schneller als geplant. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den günstigsten Preis, bevor der breitere Markt aufmerksam wird.

Fazit

Die XRP News zeigen einen Markt im Wartezustand. XRP wartet auf Upgrades, auf den XRPN-Handel, auf einen Ausbruch über 1,55 Dollar. Pepetos Tools warten auf niemanden. Die Börse läuft, die Bridge läuft, der Scanner läuft. Der Token kostet unter einem Zehntel Cent, während XRP bereits über einem Dollar steht und das günstige Fenster längst geschlossen hat. Jede Woche, in der der Presale offen bleibt, bringt neue Käufer näher an einen Preis, der bald nicht mehr verfügbar sein wird. Die Zahlen liegen offen auf pepetocoin.com.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Oktober 2026?

Drei Protokoll-Upgrades auf dem XRP Ledger, der verschobene Nasdaq-Start von Evernorth unter XRPN und Ripples Einstieg in die Swap-Finanzierung stehen im Fokus. Der Kurs fiel am 8. Oktober auf 1,40 Dollar, nachdem er am Widerstand bei 1,51 Dollar abgewiesen wurde.

Warum wählen Presale-Käufer Pepeto statt auf XRP zu warten?

Auf der offiziellen Pepeto-Website sind über 10,38 Millionen Dollar an Käufermitteln dokumentiert. Bridge, Scanner und Börse laufen bereits, während XRP noch auf Upgrade-Aktivierungen wartet.