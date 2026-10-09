Movado Group, Inc. (NYSE: MOV) hat heute bekannt gegeben, eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf einer 95-prozentigen Beteiligung an der Marke EBEL für 66,5 Millionen US-Dollar geschlossen zu haben. Käufer ist eine strategische Investorengruppe unter Führung des Genfer Luxusuhrenherstellers Montres Journe SA ("Montres Journe"), zu der auch das Luxushaus Chanel ("Chanel") und Pierre Jacques gehören. Jacques ist eine renommierte Persönlichkeit der Schweizer Uhrenbranche und wird Chief Executive Officer von EBEL. Die Transaktion unterliegt den üblichen Anpassungen und Vollzugsbedingungen. Die Movado Group behält eine Beteiligung von 5 Prozent an dem Unternehmen.

EBEL wurde 1911 in der Schweiz gegründet und ist eine Premium-Luxusuhrenmarke, die für ihr unverwechselbares Design, ihre Handwerkskunst und ihr reiches Erbe bekannt ist. Mit dem strategischen Verkauf kann sich die Movado Group stärker auf ihr Kerngeschäft mit Uhren und Schmuck im erschwinglichen Luxus- und Modesegment konzentrieren. Gleichzeitig erhält EBEL neue Eigentümer, die gezielt darauf ausgerichtet sind, die langfristige Entwicklung der Marke zu fördern. Die Expertise und das Kapital von Montres Journe und Chanel sowie die Leitung durch den Branchenveteranen Pierre Jacques geben EBEL die nötigen Ressourcen und Unterstützung, um das weitere Wachstum der Marke voranzutreiben.

Efraim Grinberg, Chairman und Chief Executive Officer, erklärt: "EBEL ist eine renommierte Marke mit einem reichen Erbe und sorgfältig kuratierten Kollektionen. Wir freuen uns sehr, Partner gefunden zu haben, die unsere Wertschätzung für die Marke teilen und eine überzeugende Vision für ihre Zukunft haben. Diese Transaktion zeigt, dass wir unser Portfolio weiterhin mit strategischer Disziplin steuern und unsere Ressourcen gezielt einsetzen. So können wir uns ganz darauf konzentrieren, unsere Prioritäten bei unseren Uhren- und Schmuckmarken umzusetzen. Zugleich geben wir EBEL in die Hände von Eigentümern, die über die Expertise, das Engagement und die langfristige Perspektive verfügen, um das volle Potenzial dieser außergewöhnlichen Schweizer Marke auszuschöpfen. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Vereinbarung für beide Seiten die Movado Group und EBEL klare Vorteile bietet. Während der Übergangsphase werden wir die Käufergruppe unterstützen und freuen uns darauf, als Minderheitsgesellschafter auch künftig am Erfolg von EBEL teilzuhaben."

François-Paul Journe, Gründer von F.P. Journe, kommentiert: "Michelangelo und viele andere nach ihm haben es auf den Punkt gebracht: Am Ende zählt das Produkt und nur das Produkt. EBEL stand schon immer für außergewöhnliche Produkte. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Freunden und Partnern das nächste Kapitel der Marke mitzugestalten."

Frédéric Grangié, President of Chanel Watches Fine Jewelry, ergänzt: "EBEL gehört zu den großen Namen der Schweizer Uhrmacherkunst und blickt auf eine lange Tradition zurück. Ihre unverwechselbare, kreative Identität bietet eine starke Basis für künftiges Wachstum. Mit dieser Investition bekräftigen wir unser Vertrauen in das langfristige Potenzial der Marke und unser Engagement für ihre weitere Entwicklung. Dabei wollen wir die Handwerkskunst, Exzellenz und Werte bewahren, die EBEL seit Generationen prägen. Wir freuen uns darauf, die Marke auf ihrem weiteren Weg zu begleiten."

Pierre Jacques, der nach Abschluss der Transaktion Chief Executive Officer von EBEL wird, sagt:"Ich bin außerordentlich stolz und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit François-Paul Journe und Chanel die Zukunft von EBEL mitzuprägen und zum weiteren Erfolg dieser außergewöhnlichen Maison beizutragen."

Im Zusammenhang mit der Transaktion werden Markenrechte, weiteres geistiges Eigentum, Lagerbestände und bestimmte andere Vermögenswerte, die überwiegend dem EBEL-Geschäft zuzuordnen sind, auf eine neu gegründete Schweizer Tochtergesellschaft der Movado Group übertragen. Dazu gehört auch die Villa Turque, ein historisches Haus der Moderne, das von dem berühmten Architekten Le Corbusier entworfen wurde. Bestimmte Mitarbeitende der Movado Group, die für das EBEL-Geschäft tätig sind, werden in die neue Schweizer Tochtergesellschaft wechseln. Mit dem für die kommenden Monate erwarteten Vollzug der Transaktion werden 95 Prozent der Anteile an der neuen EBEL-Tochtergesellschaft auf die Käufergruppe übertragen. Anschließend wird die Movado Group auf Grundlage einer Vereinbarung über Übergangsleistungen zudem bestimmte Dienstleistungen für EBEL erbringen, um einen geordneten Übergang und Kontinuität für die Kunden und Geschäftspartner von EBEL sicherzustellen.

Über Movado

Movado Group, Inc. entwickelt, beschafft und vertreibt Uhren der Marken MOVADO, MVMT, OLIVIA BURTON, EBEL, CONCORD, CALVIN KLEIN, COACH, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS und LACOSTE sowie in geringerem Umfang Schmuck und weitere Accessoires. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Movado Company Stores in den USA und Kanada.

Über EBEL

EBEL wurde 1911 in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz gegründet und ist eine Schweizer Luxusuhrenmarke, die für ihr unverwechselbares Design, ihre Handwerkskunst und ihre Tradition bekannt ist. Die Marke bietet eine Auswahl an Luxusuhren für Damen und Herren und ist unter anderem für die Kollektion EBEL Sport Classic bekannt.

Über Montres Journe SA

Montres Journe SA wurde 1999 in Genf von Uhrmachermeister François-Paul Journe gegründet und firmiert unter dem Namen F.P. Journe. Das Unternehmen ist ein Luxusuhrenhersteller, der auf mechanische Präzisionsuhren spezialisiert ist. Das Unternehmen mit Sitz in Genf entwickelt und fertigt seine Uhren und Komponenten selbst und verbindet dabei Innovation mit Handwerkskunst und technischer Exzellenz.

Über Chanel

Chanel zählt weltweit zu den führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Luxusprodukten und wurde Anfang des vergangenen Jahrhunderts von Gabrielle Chanel gegründet. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum hochwertiger Kreationen, darunter Ready-to-Wear, Lederwaren, Modeaccessoires, Brillen, Düfte, Make-up, Hautpflegeprodukte, Schmuck und Uhren. Chanel steht für Luxus und herausragende Handwerkskunst. Außergewöhnliche Kreationen prägen seit jeher das Selbstverständnis der Marke. Dies zeigt sich auch im weltweiten Engagement für Kultur, Kunst, Kreativität und "Savoir-faire" sowie in umfangreichen Investitionen in Menschen, Forschung und Entwicklung, Nachhaltigkeit und Innovation. Ende 2025 beschäftigte Chanel weltweit 38.000 Mitarbeitende.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Das Unternehmen hat versucht, diese Aussagen nach Möglichkeit durch Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "Ziel", "Ziele", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "strebt an", "schätzt", "kann", "wird" und "sollte" sowie durch Varianten dieser Begriffe und ähnliche Formulierungen kenntlich zu machen. Auch Aussagen in dieser Pressemitteilung zur Geschäftsstrategie, zum Ausblick sowie zu den Zielen, Plänen oder Absichten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Geschäftsentwicklung oder die Erfolge des Unternehmens sowie die Höhe künftiger Dividenden wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Möglichkeit, dass der geplante Verkauf einer 95-prozentigen Beteiligung an EBEL nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; die Erfüllung oder der Verzicht auf Vollzugsbedingungen, darunter der Abschluss der vorgesehenen Umstrukturierung vor dem Vollzug sowie der Erhalt gegebenenfalls erforderlicher behördlicher, steuerlicher oder sonstiger Genehmigungen; die Möglichkeit, dass die endgültige Gegenleistung aufgrund von Kaufpreisanpassungen vom bekannt gegebenen Betrag abweicht; eine Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements und andere Beeinträchtigungen infolge der Transaktion; der erfolgreiche Abschluss der im Rahmen der Transaktion vorgesehenen Übertragungen von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Mitarbeitenden und vertraglichen Vereinbarungen; die Erfüllung der mit dem Übergang verbundenen und sonstigen Verpflichtungen des Unternehmens nach dem Vollzug; die finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Auswirkungen der Transaktion einschließlich Transaktionskosten und Steuern; die Geschäftsentwicklung von EBEL nach der Transaktion und der Wert der beim Unternehmen verbleibenden Beteiligung von 5 Prozent; die Realisierung der erwarteten strategischen und finanziellen Vorteile der Transaktion; sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Form 10-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert werden. Diese Aussagen geben die gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens wieder und beruhen auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Entwicklungen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung werden voraussichtlich dazu führen, dass die Aussagen im Laufe der Zeit nicht mehr aktuell sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Aus dieser Pressemitteilung lässt sich auch keine Verpflichtung des Unternehmens ableiten, seinen Ausblick künftig zu aktualisieren.

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