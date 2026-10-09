Bestehende Investoren unter Leitung von Bain Capital Crypto unterstützen ersten lizenzierten Bitcoin-Lebensversicherer, nachdem die Einmalprämien-Police für internationale Kunden ein Rekordjahr bescherte

Meanwhile, das erste vollständig lizenzierte Lebensversicherungsunternehmen, das vollständig in Bitcoin operiert, gab heute eine neue Finanzierungsrunde über 37,5 Millionen US-Dollar von seinen bestehenden Investoren bekannt. Bain Capital Crypto führte die Finanzierungsrunde zusammen mit Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures und Morgan Creek Digital an. Meanwhile, zu dessen Unterstützern auch Sam Altman gehört, hat mittlerweile mehr als 180 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Die Finanzierungsrunde folgt auf einen sprunghaften Anstieg der internationalen Nachfrage nach den Bitcoin-Lebensversicherungspolicen von Meanwhile, insbesondere in Asien, Europa und dem Nahen Osten vor dem Hintergrund allgemeiner makroökonomischer Instabilität. Anfang 2026 führte Meanwhile TC Life 1-Pay ein, eine Einmalbeitrags-Kapitallebensversicherung, die speziell für vermögende Kunden außerhalb der USA entwickelt wurde. Hierbei handelt es sich nach BTC 10-Pay um die zweite Produktlinie des Unternehmens, die speziell für US-Steuerzahler konzipiert wurde. Da das Unternehmen weiteres internationales Wachstum anstrebt, hat Meanwhile seit dem Start 15 Makler unter Vertrag genommen, die wohlhabende Familien betreuen, darunter in den Versicherungs-Hubs von Singapur, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz.

Zu diesen Partnern der Broker gehören Lioner, eine integrierte Vermögensstrukturierungs-Gruppe mit Niederlassungen in Hongkong, Singapur und Zürich, und die Apeiron Group, ein Marktplatz für Lebensversicherungen für vermögende Privatkunden.

"Digitale Vermögenswerte entwickeln sich zu einem festen Bestandteil der Vermögensplanung und Lioner ist dafür gerüstet, sich mit ihnen weiterzuentwickeln", so Giorgio Jeni, Partner und Head of Switzerland bei Lioner, der mehr als 27 Jahre in der Lebensversicherung für vermögende Privatkunden und der Vermögensverwaltung bei HSBC, UBS, Julius Baer und Credit Suisse verbrachte. "Da Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte zunehmend zu einem Bestandteil der Vermögenslandschaft werden, denken heute vermögende Privatpersonen mit internationalen Interessen und Verpflichtungen umfassender darüber nach, wie sie ihr Vermögen für die Zukunft verwalten und absichern. Transparenz, gute Unternehmensführung und eine strenge Regulierung sind weiterhin bei der Entstehung neuer Lösungen von großer Bedeutung."

"Wir erreichen einen Wendepunkt, an dem mehr vermögende Kunden nicht mehr lediglich wissen wollen, wie man Bitcoin und digitale Vermögenswerte verwahrt, sondern wie man seinen Plan darauf abstimmt und wie man letztlich dieses Vermögen an die nächste Generation überträgt", so Justin Man, CEO der Apeiron Group. "Lebensversicherung war und ist ein wichtiges Instrument für die Vermögensübertragung. Aber digitale Vermögenswerte bringen zusätzliche Reibungspunkte in den Bereichen Eigentum, Liquidität und nahtloser Transfer mit sich. Meanwhile ist der erste Lebensversicherer, der auf Bitcoin basiert und diesen Bereich als Pionier anführt und massiv in die Betreuung vermögender Kunden investiert hat und dazu beiträgt, diese Lücke zu schließen."

BTC Life 1-Pay ist eine Lebensversicherung für Familien, die einen großen Teil ihres Vermögens in Bitcoin halten. Ein Kunde zahlt einen Einmalbeitrag in Bitcoin und erhält eine lebenslang garantierte Todesfallleistung in Bitcoin. Der Wert der Police wächst in Bitcoin und nach dem ersten Jahr kann der Versicherungsnehmer bis zu 90% davon ohne festen Rückzahlungsplan und ohne Margin Calls leihen. Versicherungspolicen können sich im Besitz von Einzelpersonen, Trusts oder Unternehmen befinden, was sie für Nachfolge- und Nachlassplanung geeignet macht.

"Wohlhabende Familien und vermögende Privatanleger weltweit halten größere Mengen an Bitcoin. Was ihnen bisher fehlte, war ein regulierter Weg, dies weiterzugeben", so Zac Townsend, Mitbegründer und CEO von Meanwhile. "Makler kamen auf uns zu, weil ihre Kunden ständig danach fragten. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es uns, mit ihnen mitzuhalten."

Das Wachstum spiegelt sich in den Ergebnissen von Meanwhile wider. Das Netto-Langzeit-Underwriting-Ergebnis hat das Gesamtergebnis des Vorjahres bereits übertroffen und ist auf dem besten Weg, sich im Jahr 2026 mehr als zu verdoppeln.

"Meanwhile besitzt jede Ebene eines regulierten Lebensversicherers und baut sie wie ein KI-gestütztes Startup auf", so Stefan Cohen, Partner bei Bain Capital Crypto. "Das diesjährige Wachstum bestätigt das Modell und wir freuen uns, sie erneut zu unterstützen."

Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited besitzt die erste IILT-Lizenz der Klasse, die die BMA vergeben hat. Das Unternehmen erhielt die Lizenz im Juli 2024 nach zwei Jahren in der Regulatory Sandbox der Regulierungsbehörde. Seine Bilanz, seine Reserven und seine geprüften Abschlüsse lauten alle auf Bitcoin. Sämtliche Bitcoins der Versicherungsnehmer werden bei regulierten, institutionellen Verwahrstellen gehalten.

Kontaktaufnahme

Makler, Privatbanken und Family Offices, die am Vertrieb der Produkte von Meanwhile interessiert sind, können sich an Michael Grob unter der E-Mail-Adresse michael.grob@meanwhile.bm wenden.

Über Meanwhile

Die Mission von Meanwhile ist es, jedem Menschen an jedem Ort zu ermöglichen, Wohlstand über Generationen hinweg anzusparen, zu schützen und aufzubauen. Meanwhile ist die Muttergesellschaft von Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited, dem ersten lizenzierten Lebensversicherer, dessen gesamtes Geschäft auf Bitcoin basiert. Meanwhile wurde von Zac Townsend und Max Gasner mitbegründet und wird von Sam Altman, Bain Capital Crypto, Haun Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures, MS&AD, Framework Ventures, Morgan Creek Digital, Fulgur Ventures und anderen unterstützt.

Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited ist von der Bermuda Monetary Authority lizenziert, um langfristige Geschäfte lediglich mit Sophisticated Persons abzuwickeln. Produkte sind nicht in allen Jurisdiktionen erhältlich und werden nur über entsprechend lizenzierte Vermittler angeboten, sofern dies zulässig ist. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008358123/de/

Contacts:

Medienkontakt: Wachsman eleanor@wachsman.com