Die Investition stärkt die Bilanz und bringt langfristige strategische Partner zur Unterstützung des weiteren Wachstums und der Expansion in den Endmärkten für Halbleiter, fortgeschrittene Werkstoffe, fortgeschrittene Verpackungen und Präzisionsoptik.

Lapmaster Wolters and Precision Surfacing Solutions ("Lapmaster Wolters"), ein führender globaler Anbieter von hochpräzisen Maschinensystemen und Verbrauchsgütern für die Branchen Halbleiter, fortgeschrittene Materialien, Präzisionsoptik und fortgeschrittene Verpackungen, gab heute den Abschluss einer Minderheitsbeteiligung durch Tochtergesellschaften von The Cynosure Group ("Cynosure") und Fernweh Group ("Fernweh") bekannt. Die Investition stärkt die Bilanz und bringt langfristige, engagierte Partner zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens.

Auf Wachstum ausgerichtet

Während Kunden in den Branchen Halbleiter, fortgeschrittene Materialien und Präzisionsoptik auf engere Toleranzen und höheren Durchsatz zusteuern, steigt die Nachfrage nach ultrapräziser Oberflächenbearbeitung weiter. Verstärkt wird dieser Rückenwind durch anhaltende Investition in die Kapazitäten in den Bereichen Halbleiter und fortgeschrittene Verpackung, die Expansion von KI und Hochleistungs-Computing-Lieferketten sowie die steigende Verwendung fortgeschrittener Materialien wie Siliziumkarbid in Elektrofahrzeugen und anderen Stromanwendungen.

Durch seine differenzierte Technologie, jahrzehntelange Ingenieursexpertise und weltweite Kundenbeziehungen ist Lapmaster Wolters gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen. Die Maschinen von Lapmaster Wolters werden in der Fertigung eines wesentlichen Anteils der weltweiten hochwertigen Halbleiterwafer eingesetzt, und das Unternehmen weitet seine Führungsposition durch Produkte der nächsten Generation weiter aus. Mit der Unterstützung von Cynosure und Fernweh bringt die Investition Lapmaster Wolters zusätzliches Kapital und strategische Partner, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, sein globales Verkaufs- und Servicenetzwerk zu erweitern und in Kapazitäten und die Umsetzung von Präzisionsoberflächenbearbeitungstechnologien zu investieren.

Zu der Partnerschaft sagte Nirmalya Maity, Chief Executive Officer von Lapmaster Wolters and Precision Surfacing Solutions: "Diese Partnerschaft ist eine deutliche Bestätigung unseres Teams, unserer Technologie und der Kunden, die wir bedienen. Cynosure und Fernweh teilen unsere langfristige Ausrichtung und unseren Einsatz für Präzision, Qualität und Innovation. Durch ihre Investition erhalten wir zusätzliche Ressourcen und geduldige, engagierte Partner, während wir unsere globale Präsenz ausweiten und in Oberflächentechnologie der nächsten Generation investieren."

Brian Nelson, Executive Chairman von Lapmaster Wolters and Precision Surfacing Solutions, fügte hinzu: "Der Aufbau von Lapmaster Wolters zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Präzisionsoberflächenbearbeitung ist ein Vorhaben, das sich durch die gesamte berufliche Laufbahn zieht. Mit Cynosure und Fernweh haben wir Partner gefunden, die unser Geschäft verstehen, unsere Erfolge respektieren und unseren Einsatz für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und unsere langfristige Vision teilen. Diese Investition gibt uns die Ressourcen und die Partnerschaft, um auch in den nächsten Jahren weiter zu innovieren und zu wachsen."

Blake Ressel, Managing Director von The Cynosure Group, sagte: "Lapmaster Wolters ist in seiner Kategorie führend. Es kombiniert ein langjähriges Erbe in der Präzisionsoberflächenbearbeitung und Veredelungstechnologien mit tiefgehender Ingenieursexpertise und einer differenzierten Position in attraktiven, wachsenden Endmärkten. Wir sind stolz, mit dem talentierten Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten und seine ehrgeizige Wachstumsagenda zu unterstützen, während die Kultur und die Kundenorientierung, die es zum Erfolg geführt haben, beibehalten werden."

Nick Santhanam, Gründer der Fernweh Group, fügte hinzu: "Lapmaster Wolters ist ein systemrelevantes Industrietechnologieunternehmen, das die fortschrittlichste Herstellung der Welt ermöglicht. Wir freuen uns darauf, mit dem Management und Cynosure zusammenzuarbeiten, um Innovation voranzutreiben, die Plattform weltweit auszubauen und nachhaltigen Wert zu schaffen."

Cantor Fitzgerald Co. fungierte als Finanzberater und Latham Watkins als Rechtsberater von Lapmaster Wolters and Precision Surfacing Solutions.

Über Lapmaster Wolters and Precision Surfacing Solutions

Lapmaster Wolters ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Hochpräzisionsbearbeitungswerkzeuge und Oberflächenbearbeitungslösungen, das fortschrittliche Technologien für Anwendungen bereitstellt, bei denen es auf außergewöhnliche Präzision, Konsistenz und Oberflächenqualität ankommt. Mit einem umfangreichen Portfolio, das Systeme zum Schneiden, einseitigen Läppen und Polieren sowie doppelseitigen Flachschleifen, Läppen, Polieren und Entgraten umfasst, unterstützt Lapmaster Wolters verschiedene Branchen, darunter Halbleiter, fortgeschrittene Materialien, Automobil, Luftfahrt, Keramik, Glas, Metall und Polymere. Neben den Präzisionsmaschinen bietet Lapmaster Wolters ein vollständiges Sortiment an Verbrauchsgütern und Prozessexpertise, um Kunden im Fertigungsbetrieb zu unterstützen. Über sein globales Netzwerk von Tochtergesellschaften und regionalen Verkaufs- und Servicezentren versorgt Lapmaster Wolters Hersteller auf der ganzen Welt mit innovativen Präzisionsbearbeitungslösungen und dediziertem Kundensupport. Weitere Informationen finden Sie unter lapmaster-wolters.com oder precision-surface.com.

Über The Cynosure Group

The Cynosure Group ist eine diversifizierte Investmentfirma, die Institutionen, Familienbetriebe, Stiftungen und gleichgesinnte Investoren unterstützt, die Wohlstand aufbauen und ihren Einfluss in der Welt maximieren wollen. Der Bereich für private Direktinvestitionen von Cynosure, Cynosure Partners, unterhält Büros in Salt Lake City und New York City und strebt Partnerschaften mit Gründern und geschäftsführenden Eigentümern kleiner bis mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nordamerika an, die maßgebliche Eigentümer ihrer Unternehmen bleiben. Durch die Investition über die gesamte Kapitalstruktur hinweg, die Verfolgung von Minderheits- und Kontrollinvestitionen sowie die Bereitstellung von langfristigem Kapital und Folgekapital bietet Cynosure einen differenzierten Investitionsansatz für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienste, Industrie und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter cynosuregroup.com.

Über Fernweh Group

Fernweh Group ist eine Investmentfirma, deren Schwerpunkt auf den Sektoren Industrie und Industrietechnologie liegt. Die Firma, die 2021 gegründet wurde und ihren Sitz in Kalifornien hat, paart im Rahmen ihres engagierten Investoren- und Betreibermodells flexibles Kapital mit umfangreicher operativer und transformationsbezogener Expertise. Gemeinsam mit Führungsteams in Nordamerika und Europa fördert es ein beschleunigtes, nachhaltiges und rentables Wachstum. Fernweh investiert in Unternehmen im Zentrum der "Titanium Economy" systemrelevante, häufig unterschätzte Industrieunternehmen mit starken Wettbewerbspositionen und attraktivem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie unter fernweh.com.

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Contacts:

Lapmaster Wolters investor-relations@lapmaster-wolters.com

The Cynosure Group Cynosure Investor Relations investorrelations@cynosuregroup.com

Fernweh Group Danielle Smith, Manager of Operations danielle.smith@fernweh.com