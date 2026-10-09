Toluna, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucheranalysen und Marktforschungstechnologie, gibt heute einen geplanten Führungswechsel bekannt. Nach 25 Jahren an der Spitze des von ihm gegründeten Unternehmens beabsichtigt Frédéric Charles Petit, Gründer und Chief Executive Officer, im Zuge eines sorgfältig geplanten Nachfolgeprozesses, der die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und Partner gewährleisten soll, von seiner Position als CEO zurückzutreten, sobald sein Nachfolger ernannt ist.

Nach dem Führungswechsel wird Herr Petit weiterhin im Vorstand von Toluna tätig sein, bleibt ein bedeutender Anteilseigner des Unternehmens und wird eine fortlaufende strategische Beraterrolle in Bereichen übernehmen, die für die nächste Wachstumsphase von Toluna von zentraler Bedeutung sind.

Der Verwaltungsrat hat in enger Absprache mit Herrn Petit einen strukturierten Nachfolgeprozess eingeleitet. Es liegt ein umfassender Übergangsplan vor, der eine klar definierte Übergabe durch Herrn Petit vorsieht, um die Kontinuität für die Kunden, Mitarbeiter und Partner des Unternehmens zu gewährleisten. Der Vorstand geht davon aus, die Ernennung des nächsten Chief Executive Officer des Unternehmens in Kürze zu bestätigen.

Herr Petit gründete Toluna vor 25 Jahren und baute das Unternehmen zu einer globalen Organisation aus, die viele der weltweit führenden Marken und Marktforschungsagenturen betreut. Unter seiner Führung leistete Toluna Pionierarbeit bei der Integration von Online-Verbraucherpanels mit Marktforschungstechnologie und positionierte das Unternehmen in jüngerer Zeit an der Spitze der KI-gestützten Erkenntnisse.

"Die Gründung und der Aufbau von Toluna in den vergangenen 25 Jahren waren das größte Privileg meines Berufslebens", sagte Herr Petit. "Das Unternehmen steht heute auf einem soliden Fundament mit außergewöhnlichen Mitarbeitern, einer klaren Strategie und einer Technologieplattform, die für die nächste Ära der KI-basierten Erkenntnisse geschaffen wurde. Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze ist dies der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel. Ich freue mich sehr darauf, als Mitglied des Vorstands, als Berater des Vorstands und der Geschäftsleitung sowie als Gesellschafter weiterhin zur Entwicklung von Toluna beizutragen."

"Im Namen des Vorstands möchte ich Frédéric für seine Weitsicht, seine Tatkraft und sein außergewöhnliches Engagement für Toluna in den vergangenen 25 Jahren danken", erklärte Bruce Haymes, Chairman von Toluna. "Er hat dieses Unternehmen von einer Idee zu einem weltweit führenden Unternehmen ausgebaut und hinterlässt es mit einer soliden Grundlage, einem talentierten Team und einer klaren Strategie für die Zukunft. Wir unterstützen Frédérics Ansicht voll und ganz, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um einen sorgfältig geplanten Übergang einzuleiten, und freuen uns, dass das Unternehmen weiterhin von seinem Beitrag als Vorstandsmitglied, als ständiger Berater und als Anteilseigner profitieren wird, wobei sein Rat auch weiterhin von unschätzbarem Wert sein wird."

Die Strategie, die Verpflichtungen gegenüber den Kunden und der tägliche Geschäftsbetrieb von Toluna werden während der gesamten Übergangsphase und darüber hinaus ohne Unterbrechung fortgesetzt, wobei Herr Petit als Vorstandsmitglied und Berater weiterhin tätig sein wird, um das Führungsteam bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens und der Stärkung der Position von Toluna als führender Anbieter von technologiegestützten und KI-basierten Verbrauchererkenntnissen zu unterstützen.

Über Toluna

Toluna ist ein weltweit führender Anbieter von Marktanalysen, der Marken mit zuverlässigen Verbraucherinformationen versorgt, damit diese stets einen Schritt voraus sind. Dabei liefert Toluna Erkenntnisse in der von den Marken benötigten Geschwindigkeit, ohne dabei die für fundierte Entscheidungen erforderliche Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Toluna Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Wirkung durch fundiertes Marktforschungs-Know-how und fortschrittliche Technologie zu steigern.

Das 80 Millionen Menschen umfassende Verbraucherpanel von Toluna wird nun durch ein vollständig synthetisches Panel ergänzt, wodurch sich die Reichweite auf Zielgruppen und Fragestellungen ausweitet, die über den Rahmen traditioneller Methoden hinausgehen, und unbegrenzte Erkenntnisse geliefert werden. Als führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Marktforschung, das regelmäßig zu den innovativsten Anbietern von GRIT zählt, betreut Toluna Kunden in mehr als 75 Märkten und ist weltweit sowohl für die Qualität als auch für die Geschwindigkeit seiner Marktforschung anerkannt.

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