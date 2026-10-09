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Glanzvolle Galaveranstaltung der drei Initiatoren Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zur Verleihung der Boutiquen Awards 2026



09.10.2026 / 05:17 CET/CEST

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Entwurf EQS-/DGAP-Meldung - Boutiquen Awards 2026 Meldungstyp: Finanznachricht Überschrift: Sechste Verleihung der Boutiquen Awards: Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zeichnen unabhängige Asset Manager aus Veröffentlichungszeitpunkt: Sofort Schlagwort(e): Fonds

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds Sechste Verleihung der Boutiquen Awards: Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH zeichnen unabhängige Asset Manager aus 09.10.2026 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Boutiquen Awards 2026: Zehn Auszeichnungen für unabhängige Asset Manager Sechste Preisverleihung - mehr als 200 Gäste aus der Fondsbranche im Frankfurter Jügelhaus Ein voller Saal, großer Applaus und sichtlich stolze Preisträger: Am Abend des 8. Oktober 2026 wurden im Frankfurter Jügelhaus zum sechsten Mal die renommierten Boutiquen Awards verliehen. Mehr als 200 Gäste aus der gesamten Fondsbranche feierten mit, als die Veranstalter Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH in zehn Kategorien Fonds, Gesellschaften und Persönlichkeiten unabhängiger Asset Manager auszeichneten - und damit die Menschen, die hinter eigenständigen Strategien stehen. Fondsboutiquen verfolgen häufig Strategien, die sich bewusst vom Vergleichsindex lösen. In Ranglisten, die allein auf die Wertentwicklung zu einem Stichtag schauen, geht dieser Ansatz leicht unter. Die Boutiquen Awards setzen deshalb breiter an: Die Jury prüft nicht nur Kennzahlen, sondern befasst sich mit Investmentprozess, Risikomanagement und Anlagephilosophie der Bewerber. Grundlage ist unter anderem ein ausführlicher Fragebogen, der den qualitativen Kern jeder Strategie erfasst. Bewerbung und Nutzung der Auszeichnung sind für die Gesellschaften weiterhin kostenfrei. Über den Preis entscheidet damit die Qualität der Strategie - nicht das Marketingbudget. Zum dritten Mal bot das historische Jügelhaus den feierlichen Rahmen für die Verleihung. Im Anschluss blieb Zeit für Gespräche zwischen Asset Managern, Investoren und Medienvertretern - begleitet vom beliebten Gala-Bier der Wacken Brauerei, das auch in diesem Jahr eigens für die Veranstaltung gebraut wurde. Die siebte Ausgabe der Boutiquen Awards findet am 7. Oktober 2027 wieder im Frankfurter Jügelhaus statt. Preisträger und Botschafter der Veranstaltung (Julia Reisinger Fotografie) ---------- Über die Boutiquen Awards: Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH vergeben die Boutiquen Awards seit 2021. Ausgezeichnet werden Investmentfonds und Gesellschaften unabhängiger Asset Manager. Ziel ist es, kreative und benchmarkferne Strategien sichtbar zu machen und die Arbeit von Fondsboutiquen einem breiteren Fachpublikum vorzustellen. Preisvergabe an den jeweiligen Fonds Aktien Vates Aktien USA EUR Vates Invest GmbH Renten Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Capitulum Asset Management GmbH Multi Asset defensiv RDK Global Income Opportunities Reich, Doeker & Kollegen AG Multi Asset ausgewogen Oberbanscheidt Global Flexibel UI Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Multi Asset offensiv Value Intelligence Fonds AMI Value Intelligence Advisors GmbH Liquid Alternatives XAIA Credit Basis II XAIA Investment GmbH Top Innovation FS Pelican Financial Credit Fountain Square Asset Management GmbH Preisvergabe an die jeweilige Gesellschaft Anlegerkommunikation Evergreen GmbH Best Newcomer KAMAVEST Asset Management GmbH Sonderpreis der Jury Fondsboutiquen-Persönlichkeit des Jahres Edda Schröder

Hier die komplette Liste aller Nominierten und der Preisträger der verschiedenen Kategorien zum Download: Link Hier der Link zum Download einer Auswahl erster Fotos vom Galaabend: Link (Julia Reisinger) Jury: Jürgen Dumschat, AECON Fondsmarketing GmbH René Gärtner, Allianz Global Investors GmbH Michael Gillessen, Pro BoutiquenFonds GmbH Detlef Glow, LSEG Lipper Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe Roland Kölsch, F.I.R.S.T. e.V. Christian Subbe, HQ Trust GmbH Pressekontakt: Marenka Eggert Pro BoutiquenFonds GmbH Freiherr-vom-Stein-Str. 11 · 60323 Frankfurt am Main Telefon +49 69 348 717 466 eggert@boutiquenfonds.de · www.boutiquen-awards.de Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group. Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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