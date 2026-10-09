Der Westen investiert in Wolfram: Makenita setzt auf mehr als verdoppelte Projektfläche neben Sisson

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Der Aufbau westlicher Wolframlieferketten nimmt konkrete Formen an. Großbritannien unterstützt die Wiederbelebung einer Mine mit einem Finanzierungspaket von bis zu 71 Millionen Pfund. In den USA sollen Investitionen zusätzliche Bergbau-, Verarbeitungs- und Fertigungskapazitäten schaffen. Doch hinter den großen Summen steht eine grundlegende Frage: Woher kommt das Erz, das diese Lieferketten langfristig versorgen soll?

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) setzt bei seiner Exploration auf einen Standort direkt neben dem kanadischen Sisson-Projekt. Das Unternehmen hat seine zusammenhängende Projektfläche mehr als verdoppelt und ein geophysikalisches Ziel identifiziert. Damit besitzt die frühe Explorationsgeschichte zwei konkrete Ansatzpunkte: mehr Fläche für die Suche und ein genauer eingegrenztes Untersuchungsgebiet.

Neue Minen allein reichen nicht

Das britische Hemerdon-Projekt verdeutlicht die Herausforderungen. Betreiber Tungsten West (ISIN: GB00BP6QM557) hat eine achtjährige Liefer- und Abnahmevereinbarung mit Elmet Technologies geschlossen. Sie umfasst rund ein Drittel der vorgesehenen Wolframproduktion.

Nach einem Bericht der Financial Times fehlt Großbritannien jedoch eine entscheidende Verarbeitungsstufe: Anlagen zur Umwandlung von Wolframkonzentrat in Ammoniumparawolframat, kurz APT. Dieses Zwischenprodukt wird für die weitere industrielle Verarbeitung benötigt.

Versorgungssicherheit verlangt deshalb mehr als heimischen Bergbau. Förderung, Verarbeitung und industrielle Abnehmer müssen zusammenfinden. Wolfram wird unter anderem für Schneidwerkzeuge sowie Anwendungen in Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung benötigt. Neue Verarbeitungskapazitäten wiederum brauchen verlässlichen Rohstoffnachschub.

Milliardenrahmen unterstreicht strategische Bedeutung

The Elmet Group (ISIN: US2893951051) erhielt im September eine Investitionszusage des US-Verteidigungsministeriums über 450 Millionen Dollar. Die Mittel sollen Bergbau, Verarbeitung und amerikanische Fertigungskapazitäten stärken.

Daneben besteht ein separater Vertrag zur Versorgung der amerikanischen strategischen Rohstoffreserve mit einem Höchstwert von bis zu zwei Milliarden Dollar. Dieser Rahmenbetrag entspricht keinem bereits vollständig erteilten Auftrag.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) meldete im September die abschließende Betriebszertifizierung für die Verarbeitungs- und Brecheranlagen seiner Sangdong-Mine in Südkorea. Dort stehen nun der kommerzielle Produktionshochlauf und zuverlässige Lieferungen im Mittelpunkt.

Die Entwicklungen zeigen, wie viel Kapital und technische Arbeit erforderlich sind, bevor aus einem Vorkommen eine belastbare Bezugsquelle wird.

Makenita erweitert die Suche neben Sisson

Auch Kanada verfolgt den Ausbau seiner Rolle bei kritischen Rohstoffen. Im November 2025 überwies die Regierung das Sisson-Wolframprojekt in New Brunswick an das Major Projects Office und hob dessen mögliches Gewicht für die Versorgung heimischer und verbündeter Industrien hervor.

Makenitas Sisson-West-Projekt grenzt direkt an dieses Projekt. Im Juli vergrößerte das Unternehmen seine Fläche von 9.845 auf 22.665 zusammenhängende Acres. Die Erweiterung erschließt nach Unternehmensangaben zusätzliche Bereiche entlang eines als günstig interpretierten strukturellen Trends.

Für Anleger liegt die Bedeutung in der größeren Explorationsbasis innerhalb eines bereits bekannten Wolframdistrikts. Die Nachbarschaft belegt allerdings weder eine eigene Lagerstätte noch vergleichbare Mineralisierung auf Makenitas Gebiet.

Ein konkretes Ziel für weitere Untersuchungen

Neue aeromagnetische Messungen und historische regionale Daten lieferten ein abgegrenztes magnetisches Hoch. Makenita interpretiert dieses als mögliche zusätzliche Intrusion in der Tiefe an der Westflanke des Howard-Peak-Granodiorits.

Damit hat das Unternehmen einen präziseren Ansatzpunkt für weitere Arbeiten. Ein Bohrprogramm zur Prüfung des Ziels soll ausgearbeitet werden. Bestätigte Termine und anschließende Untersuchungsergebnisse wären wichtige Meilensteine.

In seiner Mitteilung vom 24. Juli nannte Makenita etwas mehr als 35 Millionen ausstehende Aktien. Diese vergleichsweise geringe Zahl kann für Anleger relevant sein; weitere Finanzierungen könnten sie erhöhen. Für Sisson West wurde bislang keine Mineralressource definiert.

Fazit

Westliche Staaten investieren in Wolfram, weil unabhängige Lieferketten zusätzliche Minen, Verarbeitung und industrielle Kapazitäten benötigen. Das schafft ein strategisch relevantes Umfeld für die Suche nach weiteren Vorkommen außerhalb Chinas. Eine erfolgreiche Exploration könnte hier langfristig Bedeutung gewinnen.

Makenita bringt dafür eine mehr als verdoppelte Projektfläche unmittelbar neben Sisson und ein geophysikalisch eingegrenztes Untersuchungsziel mit. Diese Kombination gibt der Explorationsgeschichte einen konkreten Ansatz. Ihr Wert hängt jedoch davon ab, ob weitere Arbeiten tatsächlich eine relevante Mineralisierung nachweisen.

Eine Beteiligung Makenitas an den genannten Förderprogrammen oder Abnahmevereinbarungen ist nicht belegt. Zunächst zählen die Finanzierung der Exploration, ein belastbarer Arbeitsplan und aussagekräftige Bohrergebnisse. Bei einer Entdeckung müssten anschließend Größe, Metallurgie und Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Für Anleger lohnt deshalb der Blick auf den Übergang vom geophysikalischen Ziel zur geologischen Bestätigung. Der Westen finanziert neue Wolframlieferketten - Makenitas Chance liegt darin, mit erfolgreicher Exploration eine mögliche zusätzliche Rohstoffquelle zu erschließen.

Quellen:

https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2026/09/30/why-the-pentagon-just-dropped-450m-on-tungsten-mining/

https://www.makenitaresources.com/

https://www.ft.com/content/0cd95b53-4b99-42c9-9b3e-b1074ed88e12?syn-25a6b1a6=1

Wolfram schlägt alle kritischen Rohstoffe: 622 Prozent Preisanstieg - doch woher kommt nach Almonty die nächste westliche Lagerstätte?? | wallstreetONLINE - 05.09.2026

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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Enthaltene Werte: GB00BP6QM557,CA5609251098,CA0203987072,US2893951051