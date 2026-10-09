Die Vonovia-Aktie steht möglicherweise vor ihrer letzten Chance auf einen nachhaltigen Turnaround. Nach dem Bruch mehrerer Unterstützungen ist der Kurs unter das 0,887er Fibonacci-Retracement bei 16,715 € gefallen. Gleichzeitig bilden RSI und MACD bullische Divergenzen aus. Reicht dieses Gegensignal, um die jahrelange Talfahrt zu stoppen und eine Trendwende einzuleiten? Chartanalyse zur Vonovia-Aktie Der Kurs der Vonovia-Aktie bewegt sich seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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