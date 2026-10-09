DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober 2026

=== *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q - KR/Börsenfeiertag: Korea 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 08:00 DE/Inlandstourismus August 08:00 DE/Insolvenzen Juli *** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem 11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis *** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop zu Algo-trading & DeFi Algorithmic Trading, Decentralized Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets 12:30 US/Delta Airlines Inc, Ergebnis 3Q *** 15:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Kansas City Economic Outlook Event *** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober *** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung der OeNB PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,1 - BE/Ecofin-Treffen - CN/Fortsetzung der Handelsgespräche China-EU (seit 8. Oktober) ===

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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October 09, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)

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