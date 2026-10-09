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Dow Jones News
09.10.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chipwerte unter Druck

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chipwerte unter Druck

DOW JONES--Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz feststellen. Nach den teils kräftigen Verlusten des Vortags kommt es mancherorts zu einer Gegenbewegung, nachdem die US-Anleiherenditen am Vorabend deutlich gesunken sind und auch der Ölpreis aktuell etwas nachgibt. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, dass die USA vor den Zwischenwahlen Anfang November keine weiteren Angriffe auf den Iran vornehmen würden, auch wenn der Iran in den vergangenen Wochen verstärkt Tankschiffe angegriffen habe. Trump schrieb überdies von "produktiven" Gesprächen mit Teheran.

In Japan notiert der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent niedriger, der breiter gefasste Topix hat sich ins Plus vorgearbeitet und gewinnt 0,1 Prozent. In Shanghai gibt der Composite-Index um 1,2 Prozent nach, der Hang-Seng-Index in Hongkong legt derweil um 1,1 Prozent zu. Der S&P/ASX-200 in Sydney rückt um 0,6 Prozent vor. Die Börsen in Seoul und Taiwan sind feiertagsbedingt geschlossen.

Aktien des Chipsektors und mit KI-Bezug folgen den US-Pendants nach unten. Diese waren am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem die Financial Times berichtet hatte, der Jahresumsatz von OpenAI falle offenbar niedriger aus als bislang signalisiert. Das könne für Halbleiterhersteller eine geringere Nachfrage bedeuten. In Hongkong fallen Hua Hong Grace um 3,7 Prozent und Semiconductor Manufacturing International um 1,6 Prozent ein. Für Kioxia geht es in Tokio um 3 Prozent abwärts. Softbank Group und Renesas verbilligen sich um 5 und um 2,8 Prozent.

In den Blick rückt zusehends die Bilanzsaison. Die Uniqlo-Mutter Fast Retailing hat einen rekordhohen Jahresgewinn germeldet und weiteres Gewinnwachstum in Aussicht gestellt; die Aktie des Textileinzelhändlers gibt gleichwohl um 3 Prozent nach. Seven & i Holdings, Betreiberin der 7-Eleven-Convenience-Stores, hat den Gewinn im ersten Halbjahr den Nettogewinn gesteigert. Die Aktie legt um 0,3 Prozent zu. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.716,10  +0,6    +0,0      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.198,44  +0,1   +20,2      08:00 
Kospi (Seoul)       Feiertag               08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.045,71  +1,1    -6,2      10:00 
Shanghai-Composite     3.765,71  -1,2    -5,1      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.404,02  -0,2   +16,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.052,51  +0,4   -30,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.607,09  +0,4    -4,4      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 9:40 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1227  +0,2   1,1209     1,1190  -4,4 
EUR/JPY           177,50  +0,3   176,97     177,10  -3,5 
EUR/GBP           0,8477  +0,1   0,8472     0,8479  -2,7 
USD/JPY           158,08  +0,1   157,86     158,23  +0,9 
USD/KRW          1.341,28  -0,1  1.341,93    1.340,06  -6,9 
USD/CNY           6,6969  -0,1   6,7021     6,7026  -4,2 
USD/CNH           6,6974  -0,1   6,7034     6,7032  -4,0 
USD/HKD           7,8474  -0,0   7,8478     7,8472  +0,8 
AUD/USD           0,6976  +0,3   0,6955     0,6950  +4,6 
NZD/USD           0,5618  +0,1   0,5610     0,5590  -2,4 
BTC/USD          82.304,72  +0,7 81.768,58    83.133,68  -6,1 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           90,31  -1,3   -1,18      91,49 
Brent/ICE          102,73  -1,5   -1,55     104,28 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.182,48  +1,2   48,55    4.133,93 
Silber            60,24  +1,5    0,90      59,34 
Platin           1.677,75  +2,7   43,50    1.634,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

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