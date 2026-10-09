The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2026
ISIN Name
FR0014000XXX BNP PARIBAS 20/27 FLR MTN
FR0014000XXX ARKEMA 20/26 MTN
US91127LAXXX UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
CH0419041XXX CEMBRA MONEY 19/26
FI4000442XXX TORNATOR 20/26
ES0243307XXX KUTXABANK 21/27 FLR
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000NLB8XXX NORDLB IS. 16/26
CH1218301XXX STE GENERALE 22/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA10G/22
XS1504194XXX HERA 16/26 MTN 8
DE000LB2BXXX LBBW STUFENZINS 22/26
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/11
IT0005674XXX ITALIEN 25/26 ZO
AT0000A3XXXX LENZING AG -ANR-
AU3CB0236XXX ASIAN DEV. BK 2026
FR0013453XXX ALSTOM 19/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2026
ISIN Name
FR0014000XXX BNP PARIBAS 20/27 FLR MTN
FR0014000XXX ARKEMA 20/26 MTN
US91127LAXXX UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN
CH0419041XXX CEMBRA MONEY 19/26
FI4000442XXX TORNATOR 20/26
ES0243307XXX KUTXABANK 21/27 FLR
DE000LB13XXX LBBW FESTZINS 21/26
DE000NLB8XXX NORDLB IS. 16/26
CH1218301XXX STE GENERALE 22/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA10G/22
XS1504194XXX HERA 16/26 MTN 8
DE000LB2BXXX LBBW STUFENZINS 22/26
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/11
IT0005674XXX ITALIEN 25/26 ZO
AT0000A3XXXX LENZING AG -ANR-
AU3CB0236XXX ASIAN DEV. BK 2026
FR0013453XXX ALSTOM 19/26
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