Baar - Partners Group hat eine neue globale Anlagestrategie für private Kredite lanciert. Der offene Evergreen-Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden weltweit. Angestrebt werden jährliche Renditen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich, wie der Vermögensverwalter am Freitag mitteilte. Die Strategie investiert breit gestreut in verschiedene Kreditsegmente. Dazu gehören Direktkredite, Kreditinvestitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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