Basel - Eine Gentherapie kombiniert mit einer Spezialbrille kann Menschen mit einer schweren erblichen Netzhauterkrankung helfen, wieder einfache visuelle Eindrücke wahrzunehmen. Eine internationale Studie mit Beteiligung des Instituts für molekulare und klinische Ophthalmologie Basel (IOB) und der Universität Basel zeigt nun bei mehreren Betroffenen Verbesserungen der visuellen Wahrnehmung. Eine Türöffnung finden, einer Linie folgen oder einen Gegenstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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