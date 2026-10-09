160 Kilogramm verkauft, mehr als 20 Tests offen: Warum Sparc Technologies jetzt den kommerziellen Beweis liefern muss

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Sechs Jahre Forschung, neun Runden zyklischer Korrosionstests und mehr als 4.000 Testplatten haben Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) an einen Punkt gebracht, an dem weitere gute Laborwerte allein nicht mehr ausreichen. Seit 2026 befinden sich erste ecosparc-haltige Beschichtungen tatsächlich am Markt. Anfang September folgte die erste kommerzielle Lieferung von 160 Kilogramm des Graphen-Additivs an einen Tier-1-Beschichtungshersteller.

Gleichzeitig laufen mehr als 20 aktive Testprogramme. Damit verschiebt sich die wichtigste Frage für Sparc: Nicht mehr nur, ob Graphen Korrosionsschutz verbessern kann, sondern wie viele dieser Entwicklungsprogramme in Produkte, Bestellungen und wiederkehrende Umsätze übergehen. Genau diese Unterscheidung ist für die weitere Einordnung wichtiger als große Schätzungen zum theoretisch adressierbaren Markt.

AkzoNobel hat den ersten wichtigen Nachweis geliefert

Der bisher bedeutendste Schritt gelang gemeinsam mit AkzoNobel (ISIN: NL0013267909). Der internationale Beschichtungshersteller brachte in Australien eine ecosparc-verstärkte Variante von Interzone 954 auf den Markt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Interzone 954 bereits seit mehr als 25 Jahren eingesetzt wird und weltweit rund 85 Millionen Quadratmeter Stahl schützt.

Für Sparc bestand die Herausforderung deshalb nicht darin, eine experimentelle Beschichtung für einen kleinen Spezialmarkt zu entwickeln. Das Additiv musste in ein vorhandenes Industrieprodukt integriert werden, dessen Eigenschaften, Herstellungsprozess und Einsatzgebiete bereits etabliert waren.

Genau darin liegt die praktische Bedeutung der AkzoNobel-Zusammenarbeit. Ein globaler Beschichtungshersteller hat den mehrjährigen Qualifikationsprozess durchlaufen und Graphen anschließend in ein kommerziell angebotenes Produkt übernommen. Das beweist jedoch noch nicht automatisch, welche Mengen langfristig verkauft werden oder ob die Technologie auf weitere Produkte übertragen wird.

160 Kilogramm zeigen den Übergang - aber noch nicht die Skalierung

Die erste größere kommerzielle Lieferung Anfang September umfasste 160 Kilogramm ecosparc. Sie wurde in Sparcs eigener Anlage in Adelaide hergestellt. Nach Unternehmensangaben kann die vorhandene Produktion ausreichend Additiv liefern, um jährlich etwa 4,5 Millionen Liter Schutzbeschichtung zu dosieren.

Damit besteht zunächst reichlich freie Kapazität. Das ist einerseits hilfreich, weil Sparc zusätzliche Aufträge bedienen könnte, ohne sofort eine neue Fabrik bauen zu müssen. Andererseits zeigt es, wie früh die kommerzielle Phase noch ist. Entscheidend wird nicht die theoretische Produktionskapazität, sondern ihre tatsächliche Auslastung.

Managing Director Nick O'Loughlin beschreibt das Ziel entsprechend konkreter: Nach den ersten Produkteinführungen liege der Fokus darauf, die Pipeline "in eine wachsende Basis von Kunden, Produkten und wiederkehrenden Verkäufen umzuwandeln". Diese Aussage ist deutlich aussagekräftiger als allgemeine Marktprognosen, weil sie die Kennzahlen benennt, an denen ecosparc jetzt tatsächlich gemessen werden kann.

HydroGraph liefert im November den nächsten technischen Prüfstein

Parallel dazu arbeitet Sparc an der Rohstoffseite. Mit HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) testet das Unternehmen eine weitere Graphenquelle für ecosparc. Bei einem 16-wöchigen Versuch reduzierte eine mit HydroGraphs Fractal Graphene versehene ecosparc-Formulierung das Korrosionskriechen einer kommerziellen lösemittelbasierten Epoxidbeschichtung nach Unternehmensangaben um 25 %.

Nach 2.688 Stunden lag das durchschnittliche Korrosionskriechen der unveränderten Beschichtung bei 6,80 Millimetern. Die mit ecosparc und HydroGraph-Material modifizierte Variante erreichte 5,13 Millimeter. Die Versuche wurden allerdings in Sparcs eigenen Laboren durchgeführt und bislang nicht unabhängig verifiziert.

Deshalb ist der nächste Test wichtig. Die Prüfung läuft insgesamt über 4.200 Stunden beziehungsweise 25 Wochen weiter. Ergebnisse werden für November erwartet. Erst bei positiven Resultaten wollen Sparc und HydroGraph über eine endgültige Liefer- und Kooperationsvereinbarung verhandeln.

Warum ein zweiter Graphenlieferant relevant wäre

HydroGraph ist für Sparc nicht nur aufgrund der bisherigen Korrosionswerte interessant. Sparc produziert Graphen bewusst nicht selbst. Das Unternehmen kauft geeignetes Material ein, charakterisiert es und verarbeitet es anschließend zu seinen Additiven.

Damit wird die Verfügbarkeit gleichbleibender Graphenqualität mit zunehmender Kommerzialisierung wichtiger. Ein zweiter qualifizierter Lieferant könnte die Abhängigkeit von einzelnen Quellen reduzieren und zusätzliche Beschichtungsformulierungen ermöglichen.

HydroGraph wiederum muss beweisen, dass sein Fractal Graphene nicht nur einzelne gute Laborresultate liefert, sondern reproduzierbar in industriellen Anwendungen funktioniert. Das kanadische Unternehmen ist selbst noch ein Technologieunternehmen in der Kommerzialisierungsphase und hat bislang keine nachhaltige Profitabilität erreicht.

Mehr als 20 Programme sind Chance und Prüfstein zugleich

Die mehr als 20 laufenden Testprogramme sind deshalb zweischneidig. Sie zeigen, dass Sparc mit einer größeren Zahl potenzieller Kunden und Anwendungen arbeitet. Gleichzeitig ist ein Testprogramm noch kein Auftrag, und selbst ein technisch erfolgreicher Versuch muss nicht zwangsläufig zu einem kommerziellen Produkt führen.

Für die nächsten Monate dürften deshalb drei Kennzahlen besonders aufschlussreich sein: Wie viele zusätzliche Beschichtungen schaffen den Sprung zur Produkteinführung? Folgen auf die ersten 160 Kilogramm größere oder wiederkehrende Bestellungen? Und führt der 4.200-Stunden-Test mit HydroGraph tatsächlich zu einer Liefervereinbarung?

Diese Fragen sind weniger spektakulär als ein neuer Laborrekord. Sie sind für Sparc Technologies inzwischen aber wichtiger. Die technische Machbarkeit von Graphen in Korrosionsschutzbeschichtungen wurde über Jahre umfangreich untersucht. Jetzt beginnt die wesentlich nüchternere Phase, in der sich zeigen muss, ob aus Tests ein belastbares industrielles Liefergeschäft entsteht.

Quellen:

Sparc Technologies - erste kommerzielle ecosparc-Lieferung

Sparc Technologies - HydroGraph-Ergebnisse

HydroGraph Clean Power - Unternehmensinformationen

Sparc Technologies - Medien und Unternehmensmeldungen

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: NL0013267909,AU0000115750,CA44888L1085