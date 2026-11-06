1 Milliarde Euro für Graphen: Airbus, Alstom und die Bewertungsfrage bei First Graphene

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Europa hat rund eine Milliarde Euro in die Erforschung eines Materials investiert, das Flugzeuge leichter, Beton leistungsfähiger und Industrieanlagen effizienter machen könnte. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Start der europäischen Graphene-Flagship-Initiative beginnt für die Branche eine entscheidende Phase: Aus wissenschaftlichen Durchbrüchen müssen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte werden.

Während Industriekonzerne wie Airbus und Alstom mögliche Anwendungen untersuchen, meldet der australische Graphenspezialist First Graphene bereits Produktionsaufträge für unterschiedliche Industriezweige.

Für Anleger ergibt sich daraus eine bemerkenswerte Bewertungsfrage. First Graphene wurde Anfang November mit rund 30 Millionen australischen Dollar bewertet. Der Wettbewerber HydroGraph erreichte dagegen umgerechnet eine etwa 50-mal höhere Marktkapitalisierung - obwohl auch dort die kommerziellen Umsätze bislang vergleichsweise gering sind.

Europas Milliardenprojekt erreicht die Industrie

Die Europäische Union startete 2013 das Graphene Flagship, eines ihrer größten koordinierten Forschungsprogramme. Über zehn Jahre stand ein Budget von rund einer Milliarde Euro zur Verfügung, um Graphen und verwandte zweidimensionale Materialien für industrielle Anwendungen zu entwickeln.

Graphen besteht aus einer einzigen Atomlage Kohlenstoff. Es verbindet außergewöhnliche Festigkeit mit hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.

Nach Angaben der Europäischen Kommission entstanden aus der Initiative unter anderem 16 neue Unternehmen und 30 marktreife graphenbezogene Produkte. Das ursprüngliche Programm endete 2023, die Forschungsarbeit wird unter Horizon Europe fortgesetzt.

Die zentrale Herausforderung ist inzwischen weniger die wissenschaftliche Machbarkeit als die industrielle Umsetzung: Kann Graphen kostengünstig, in gleichbleibender Qualität und in ausreichenden Mengen hergestellt werden?

Airbus und Alstom: Warum große Konzerne Graphen untersuchen

Airbus (ISIN: NL0000235190) hat im Umfeld des Graphene Flagship an Anwendungen graphenbasierter Materialien für die Luftfahrt geforscht. Dazu gehören leichtere Verbundwerkstoffe und Technologien zur Vermeidung von Eisbildung an Flugzeugkomponenten.

Auch Alstom (ISIN: FR0010220475) beschäftigt sich mit dem Material. Im Juli 2026 vereinbarte der französische Bahntechnikkonzern mit Graphene Manufacturing Group (ISIN: AU0000139990) die Untersuchung graphenbasierter Produkte für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme.

Verbesserte Wärmeübertragung könnte den Energieverbrauch solcher Anlagen reduzieren. Die Zusammenarbeit befindet sich allerdings noch im Entwicklungsstadium.

Die Beispiele zeigen, dass Graphen zunehmend für etablierte Industriezweige interessant wird. Eine direkte Geschäftsbeziehung dieser Konzerne zu First Graphene besteht daraus nicht.

First Graphene: Produktionsaufträge statt ausschließlich Forschung

First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) verfolgt mit seiner PureGRAPH-Technologie einen Ansatz, der auf die Verbesserung bestehender Materialien ausgerichtet ist.

Im Oktober meldete das Unternehmen einen ersten Produktionsauftrag des US-Schuhherstellers Flux Footwear. Dessen Graphene-XT-Sportschuhe sollen PureGRAPH enthalten, um insbesondere die Haltbarkeit und Abriebfestigkeit beanspruchter Sohlenbereiche zu verbessern.

Bereits im September hatte First Graphene einen Produktionsauftrag von Pacific Urethanes bekannt gegeben. Hier soll PureGRAPH die flammhemmenden Eigenschaften von Polyurethanformulierungen für Bergbauanwendungen verbessern.

Ein weiteres Beispiel liefert die Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen Vector. Dessen Peltyr-Gebäudesensoren enthalten PureGRAPH und können Wärmeverluste durch Wände, Dächer und andere Bauteile erfassen.

Auch in der Bauindustrie arbeitet First Graphene an Anwendungen. Gemeinsam mit dem britischen Baustoffunternehmen Breedon wurden graphenverstärkte Zementprodukte untersucht.

Diese Projekte zeigen, wie breit die Einsatzmöglichkeiten sein können. Allerdings müssen aus ersten Bestellungen wiederkehrende Umsätze und wirtschaftlich tragfähige Produktionsmengen entstehen.

50-mal höher bewertet: Was der Vergleich mit HydroGraph zeigt

Besonders interessant wird die Entwicklung beim Blick auf die Börsenbewertungen.

Anfang November 2026 lag die Marktkapitalisierung von First Graphene bei rund 30 Millionen australischen Dollar. HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) wurde dagegen mit etwa 1,38 Milliarden kanadischen Dollar bewertet. Nach Währungsumrechnung entspricht dies ungefähr dem 50-Fachen.

Dabei berichtete HydroGraph für die neun Monate bis Juni 2026 lediglich rund 117.000 US-Dollar Umsatz. First Graphene erwirtschaftete im Geschäftsjahr bis Juni 2026 rund 538.000 australische Dollar Umsatz.

Die Berichtszeiträume sind nicht identisch. Dennoch verdeutlichen die Zahlen, dass beide Unternehmen noch am Anfang ihrer kommerziellen Entwicklung stehen.

First Graphene kann bereits mehrere konkrete Produktionsaufträge und Markteinführungen vorweisen. HydroGraph verfügt dagegen über eine erheblich stärkere Finanzierungsbasis und plant den umfangreichen Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Texas.

Die Bewertungslücke ist deshalb nicht automatisch ein Beleg für eine Unterbewertung. First Graphene muss insbesondere seine begrenzten finanziellen Reserven, den weiteren Kapitalbedarf und die Skalierung seiner Umsätze berücksichtigen.

Für Anleger stellt sich dennoch eine interessante Frage: Wie viel Wert misst der Markt bereits nachgewiesenen industriellen Anwendungen im Vergleich zu künftig erwarteten Produktionskapazitäten bei?

Fazit

Europas Milliardeninvestition in Graphen hat die Grundlagen für zahlreiche industrielle Anwendungen geschaffen. Mit Airbus und Alstom beschäftigen sich etablierte Konzerne mit einem Werkstoff, dessen wirtschaftliche Möglichkeiten weit über einzelne Spezialprodukte hinausreichen.

First Graphene hat sich innerhalb dieses Umfelds auf die Integration von PureGRAPH in bestehende Industrieprodukte konzentriert. Die jüngsten Produktionsaufträge aus der Schuh- und Kunststoffindustrie sowie die Einführung graphenbasierter Gebäudesensoren liefern konkrete Beispiele für kommerzielle Fortschritte.

Besonders bemerkenswert ist die vergleichsweise niedrige Börsenbewertung. Während HydroGraph auf eine erheblich höhere Marktkapitalisierung kommt, kann First Graphene bereits mehrere industrielle Anwendungen vorweisen.

Allerdings unterscheiden sich die Unternehmen deutlich hinsichtlich Finanzierung, Produktionsstrategie und Wachstumsperspektiven. First Graphene muss insbesondere seine Umsätze steigern, Folgeaufträge gewinnen und seine Finanzierung sichern. Auch mögliche Kapitalmaßnahmen und Verwässerung bleiben wichtige Risiken.

Sollte es gelingen, die bisherigen Anwendungen auf größere Produktionsmengen und zusätzliche Kunden zu übertragen, könnte die gegenwärtige Bewertung zunehmend Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einer Milliarde Euro europäischer Graphen-Forschung zählt für Anleger vor allem eines: Welche Unternehmen verwandeln das Supermaterial in ein dauerhaft profitables Geschäft?

Quellen:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/special-features/celebrating-40-years-eu-research-and-innovation/industrial-innovation/europes-graphene-success-story-leading-charge-nanomaterial-revolution_en

https://graphene-flagship.eu/about/our-story/the-graphene-flagship

https://www.nasdaq.com/press-release/first-puregraphr-production-order-secured-global-sports-shoes-company-2026-10-06

https://firstgraphene.net/investors/share-price-asx-announcements/

https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/10/21/3385414/0/en/hydrograph-highlights-progress-on-2026-milestones-as-it-advances-toward-first-commercial-orders-new-defense-programs-and-u-s-redomicile-completes-equity-incentive-grant.html

https://xpert.digital/en/how-graphs-become-independent/

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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Enthaltene Werte: FR0010220475,NL0000235190,AU000000FGR3,AU0000139990,CA44888L1085