NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom nach einer Analystenveranstaltung in London mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Neutral" belassen. Hier habe sich der Schienenfahrzeughersteller ausführlicher zur jüngsten Gewinn- und Casjflow-Warnung und den Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr geäußert, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Das Management habe betont, dass die für die Warnung verantwortlichen Probleme mit Regionalzügen der Plattform Coradia Max in Deutschland auf diese beschränkt seien und die anderen Geschäftsbereiche gut liefen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:17 / GMT



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