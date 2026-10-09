Vancouver, British Columbia / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ - gibt bekannt, dass es seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Mittwoch, dem 4. November 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

Am Donnerstag, dem 5. November 2026, findet um 11:00 Uhr EST (8:00 Uhr PST bzw. 9:00 Uhr PCT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein, und im Anschluss an die Präsentation wird eine Aufzeichnung der Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royalty- und Streaming-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht hauptsächlich aus Net-Smelter-Return-Royalties an Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

Kontakt bei Gold Royalty Corp.

Jackie Przybylowski

Vice President, Capital Markets & Sustainability

Telefon: 1-833-396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86185Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86185&tr=1



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