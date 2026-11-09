Geld fließt in Gold: Gold Royalty mit Rekordquartal und Aurania wartet auf spannende Analysen!

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Gold-ETFs verzeichnen kräftige Zuflüsse. Gold Royalty steigert Umsatz und Cashflow und bei Aurania Resources rücken die 'Thor'-Analysen in greifbare Nähe.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Gold Royalty Corp. und Aurania Resources Ltd. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG; SRC unterhält mit den drei Emittenten entgeltliche IR-Verträge und beauftragt sowie vergütet JS Research erfolgsunabhängig für Erstellung und Veröffentlichung · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 9. November 2026, 5:28 Uhr, Europa/Berlin

Gold bleibt trotz Volatilität strukturell gefragt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach der kräftigen Korrektur im Oktober hat Gold Anfang November wieder deutlich Boden gutgemacht. Nach den US-Zwischenwahlen fielen Dollar und Renditen zunächst zurück; am 5. November stieg Spot-Gold zeitweise bis 4.146,63 USD je Unze. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom 6. November gab der Preis wieder nach und lag zuletzt bei rund 4.074 USD je Unze. Damit bleibt der Markt volatil - aber auf hohem Niveau.1

Der wichtigere langfristige Punkt ist die Investmentnachfrage. Nach Angaben des World Gold Council flossen im dritten Quartal 2026 211,2 Tonnen in physisch hinterlegte Gold-ETFs. Die weltweiten ETF-Bestände stiegen dadurch auf den Rekordwert von 4.256 Tonnen, zugleich erreichten die Mittelzuflüsse mit 31 Mrd. USD einen Quartalsrekord.2

Quelle: World Gold Council; Stand: Oktober 2026

Für Anleger entsteht daraus kein Automatismus für einzelne Minen- oder Royalty-Aktien. Ein hohes Goldpreisniveau verbessert jedoch grundsätzlich die wirtschaftliche Ausgangslage vieler Betreiber und kann über höhere Betreiber-Cashflows auch Royalty-Portfolios zugutekommen. Genau hier setzen Gold Royalty (WKN: A2QPLC) und Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen an.

Gold Royalty: Rekordquartal und wachsender Cashflow-Hebel!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hat für das dritte Quartal 2026 Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und operativem Cashflow gemeldet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 147% auf 10,2 Mio. USD. Einschließlich Erlösen aus Landvereinbarungen und Zinserträgen erreichten die Gesamterlöse 11,5 Mio. USD.3

Die zurechenbaren Goldäquivalentunzen (GEOs) erhöhten sich um rund 103% auf 2.689 GEOs.Das bereinigte EBITDA lag bei 9,0 Mio. USD, der Nettogewinn bei 3,8 Mio. USD. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Gold Royalty 24,2 Mio. USD Umsatz, 21,6 Mio. USD bereinigtes EBITDA und 7,4 Mio. USD Nettogewinn. Die verwendeten Größen GEOs und bereinigtes EBITDA sind unternehmenseigene Non-IFRS-Kennzahlen.3

Quelle: Gold Royalty Corp.

Zum 30. September 2026 verfügte Gold Royalty über rund 21,0 Mio. USD an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, hatte keine Finanzschulden und eine vollständig ungezogene revolvierende Kreditfazilität über 125 Mio. USD. Unter bestimmten Bedingungen kann die Fazilität um weitere 25 Mio. USD erhöht werden.3

Das Unternehmen baut sein Portfolio weiter aus. Im dritten Quartal erwarb es für insgesamt 0,8 Mio. USD zusätzliche NSR-Royalties am Sterling-Projekt und an einem Teil der Granite-Creek-Mine in Nevada. Insgesamt umfasst das Portfolio inzwischen mehr als 260 Royalties und Streams.3

Odyssey und weitere Betreiberprojekte liefern die nächsten Katalysatoren!

Ein zentraler Wachstumstreiber ist die 3,0%-NSR-Royalty mit teilweiser Abdeckung an Canadian Malartic/Odyssey. Agnico Eagle schloss im Juli 2026 die erste Phase des Schachtabteufens bei 1.586 Metern ab. Die erste Förderung über "Schacht 1' bleibt nach Betreiberangaben für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Zusätzlich wird ein möglicher zweiter Schacht untersucht, die dazugehörige Genehmigungsänderung soll nach Angaben von Agnico Eagle im ersten Quartal 2027 eingereicht werden.4

Gold Royalty verbindet damit ein bereits wachsendes Cashflow-Fundament mit einem breiten Portfolio zusätzlicher Produktions- und Entwicklungsoptionen. Entscheidend bleibt, dass Zeitpläne und Produktionspläne der jeweiligen Betreiber tatsächlich umgesetzt werden, Gold Royalty steuert diese Minen nämlich nicht selbst.

Aurania Resources: Thor-Bohrungen abgeschlossen - Analysen stehen an!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat das 2026er Bohrprogramm am isländischen "Thormódsdalur'-Gold-Silber-Projekt abgeschlossen.

Insgesamt wurden acht Diamantbohrlöcher über 780,70 Meter niedergebracht. Nach Unternehmensangaben wurden in allen Löchern Texturen beobachtet, die mit epithermaler Gold-Silber-Mineralisierung vereinbar sind.10

Der technisch wichtigste Fortschritt ist die deutlich verbesserte Bohrkerngewinnung. In früheren Programmen waren laut Aurania teilweise nur rund 50% oder weniger des durchbohrten Gesteins als Kern erhalten geblieben. 2026 lag die Kerngewinnung in den meisten Löchern dagegen bei oder nahe 100%. Mehrere Bohrungen wurden als Zwillingsbohrungen älterer Löcher angelegt, um zuvor durch Kernverlust nur unzureichend erfasste Gangzonen erneut zu testen.10

Quelle: Aurania Resources Ltd.

Die Analysedaten entscheiden über die nächste geologische Einordnung!

Aurania interpretiert Quarzadern und hydrothermale Brekzien als Hinweise auf ein epithermales System. Für die Bewertung des Projekts sind jetzt die Laboranalysen entscheidend. Die Proben wurden an ALS übermittelt; Ergebnisse werden nach Unternehmensangaben im November 2026 erwartet, abhängig von den Bearbeitungszeiten des Labors.10

Die verbesserte Kernqualität schafft eine belastbarere geologische Datenbasis und kann die Planung weiterer Explorationsschritte erleichtern.

Zusätzlich nimmt Aurania am 13. und 14. November 2026 an der Deutsche Goldmesse Fall 2026 im Westin Grand Frankfurt teil. Chairman, Präsident und CEO Dr. Keith Barron soll dort am 14. November die Projekte des Unternehmens vorstellen, ausdrücklich einschließlich des isländischen "Thormódsdalur'-Projekts.11

Fazit:

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) liefert mit Rekordumsatz, steigenden GEOs und wachsendem operativem Cashflow bereits messbare operative Fortschritte. Der zusätzliche Hebel liegt in der Entwicklung der Betreiberprojekte im Portfolio - allen voran Odyssey, wobei Zeitpläne und Produktion von den jeweiligen Minenbetreibern abhängen. H.C. Wainwright bekräftigt nach den guten Quartalszahlen seine Kaufempfehlung und hält an seinem Kursziel von 7,00 CAD fest.

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat beim "Thormódsdalur'-Projekt mit der nahezu vollständigen Bohrkerngewinnung einen wichtigen technischen Fortschritt erreicht. Der nächste Katalysator sind die für November erwarteten Gold- und Silberanalysen; erst sie zeigen, wie relevant die beobachteten epithermalen Strukturen geochemisch tatsächlich sind.

Für den Goldsektor bleibt das Umfeld durch hohe ETF-Bestände und ein weiterhin hohes Preisniveau grundsätzlich unterstützend. Die nächsten konkreten Meilensteine sind Auranias "Thor'-Analysen und die weitere operative Entwicklung der wichtigsten Gold-Royalty-Betreiberprojekte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters: Gold at over two-week high as dollar, yields weaken; US payrolls data awaited, 5./6. November 2026. Direktlink

Reuters: Gold drops as strong US payrolls boost dollar, yields, 6. November 2026. Direktlink

2. World Gold Council: Gold Demand Trends Q3 2026 - Investment, 3. November 2026. Direktlink

3. Gold Royalty Corp.: Gold Royalty Reports Record Three and Nine-Month Results With Continued Strong Cash Flow and Earnings Growth, 4. November 2026. Direktlink

10. Aurania Resources Ltd.: Aurania Completes Drilling at Thormodsdalur Gold Project in Iceland, 13. Oktober 2026. Direktlink

11. Aurania Resources Ltd.: Aurania to Participate in Deutsche Goldmesse Fall 2026 in Frankfurt, 28. Oktober 2026. Direktlink

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Gold ETF flows - World Gold Council, Stand Oktober 2026; Unternehmens-/Institutionsgrafik aus der Ausgangsfassung.

Abbildung 2: Gold Royalty Logo - Gold Royalty Corp.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Abbildung 3: Q3-2026-Finanztabelle - Gold Royalty Corp.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Abbildung 4: Equinox Gold Logo - Equinox Gold Corp.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Abbildungen 5-7: Equinox Gold Plattform- und Produktionsdarstellungen - Equinox Gold Corp.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Abbildungen 8-9: Musselwhite- und Valentine-Explorationsgrafiken - Equinox Gold Corp.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Abbildung 10: Thormódsdalur-Bohrkern - Aurania Resources Ltd.; Unternehmensmaterial aus der Ausgangsfassung.

Intro-Bild: Gold Royalty Corp.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 8. November 2026. Geprüft wurden Marktangaben, Q3-Produktions- und Finanzkennzahlen, Projekt- und Explorationsangaben, Zeitpläne sowie die im Beitrag verwendeten Unternehmensgrafiken anhand öffentlich zugänglicher Primärquellen der Emittenten, des World Gold Council und ergänzend Reuters. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Gold Royalty Corp., Equinox Gold Corp. und Aurania Resources Ltd. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Gold Royalty Corp., Equinox Gold Corp. und Aurania Resources Ltd. und vergütet JS Research für diesen Beitrag erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Quellen, technische Einordnung und zukunftsgerichtete Aussagen

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Finanz- und Produktionsinformationen, technischen Angaben der Emittenten, Veröffentlichungen des World Gold Council und ergänzend Reuters. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Bohrabschnitte und geologische Beobachtungen sind keine Garantie für eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Produktionsprognosen, Betreiberzeitpläne, Minenausbauten, künftige Dividenden, Explorationserfolge, Laborergebnisse und weitere Projektentwicklungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Ursachen können unter anderem Geologie und Exploration, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Betreiber- und Vertragspartnerabhängigkeit, Rohstoffpreise, Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada, den USA, Mexiko, Nicaragua, Brasilien und Island sein. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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