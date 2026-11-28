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Vom steigenden Goldpreis profitieren, ohne selbst eine Mine betreiben zu müssen: Gold Royalty kombiniert ein skalierbares Geschäftsmodell mit enormem Wachstumspotenzial und der Chance auf eine deutliche Neubewertung.

Liebe Leserinnen und Leser,

wer vom langfristigen Aufwärtspotenzial des Goldmarktes profitieren möchte, muss nicht zwangsläufig in klassische Goldproduzenten investieren. Abseits der großen Minenkonzerne hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Geschäftsmodell etabliert, das insbesondere für langfristig orientierte Anleger äußerst interessant sein kann: das Royalty- und Streaming-Geschäft. Während Minenbetreiber mit steigenden Energiepreisen, höheren Personalkosten, komplexen Genehmigungsverfahren und milliardenschweren Investitionen konfrontiert sind, können Royalty-Gesellschaften an der Wertschöpfung einer Mine partizipieren, ohne diese selbst betreiben zu müssen.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie attraktiv: Royalty-Unternehmen stellen Explorationsgesellschaften, Projektentwicklern oder Minenbetreibern Kapital zur Verfügung und sichern sich im Gegenzug langfristige Beteiligungen an zukünftigen Produktionserlösen. Beim sogenannten Streaming erwerben sie hingegen das Recht, einen Teil der zukünftigen Rohstoffproduktion zu vertraglich vereinbarten Konditionen abzunehmen. Besonders attraktiv sind dabei umsatzbasierte Royalties, da die laufenden operativen Kostensteigerungen einer Mine die Royalty-Gesellschaft nicht unmittelbar belasten.

Ein Milliardenmarkt mit enormem Wachstumspotenzial

Dass sich dieses Geschäftsmodell längst als feste Größe an den internationalen Kapitalmärkten etabliert hat, zeigt ein Blick auf die Schwergewichte der Branche. Unternehmen wie Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold haben sich zu milliardenschweren Konzernen entwickelt. Allein im Geschäftsjahr 2025 erwirtschafteten diese drei Gesellschaften zusammen Umsätze von mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Mit Triple Flag Precious Metals, OR Royalties und zahlreichen aufstrebenden Marktteilnehmern entwickelt sich der Sektor kontinuierlich weiter.

Die Schwergewichte des Royalty-Marktes:

Gleichzeitig befindet sich die Branche in einer spannenden Konsolidierungsphase. Die rund 4,1 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Sandstorm Gold und Horizon Copper durch Royal Gold im Jahr 2025 sowie der Zusammenschluss von Elemental Altus Royalties und EMX Royalty verdeutlichen, welchen strategischen Stellenwert hochwertige Royalty-Portfolios inzwischen besitzen.

Warum Royalty-Unternehmen gerade jetzt besonders interessant sind

Das gegenwärtige Umfeld am Goldmarkt eröffnet den Royalty-Gesellschaften attraktive Perspektiven. Denn während klassische Minenbetreiber einen Teil höherer Goldpreise durch steigende Produktionskosten wieder verlieren können, profitieren Royalty-Unternehmen oftmals wesentlich direkter von steigenden Edelmetallpreisen. Hinzu kommt ein weiterer entscheidender Vorteil: Werden auf einer Liegenschaft zusätzliche Goldvorkommen entdeckt oder die Lebensdauer einer Mine verlängert, kann sich der Wert einer bestehenden Royalty erheblich erhöhen, ohne dass die Royalty-Gesellschaft selbst zusätzliches Explorationskapital bereitstellen muss.

Für Minenentwickler wiederum stellen Royalty- und Streaming-Vereinbarungen eine attraktive Alternative zu klassischen Bankkrediten oder verwässernden Kapitalerhöhungen dar. Angesichts des enormen Finanzierungsbedarfs für neue Minenprojekte dürfte dieses Geschäftsmodell auch in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

Natürlich bleiben Risiken bestehen, insbesondere durch Projektverzögerungen, Produktionsausfälle, sinkende Rohstoffpreise oder Schwierigkeiten bei den jeweiligen Minenbetreibern. Ein breit diversifiziertes Portfolio kann diese Risiken jedoch reduzieren.

Gold Royalty - auf dem Weg in die nächste Wachstumsliga?

Während die etablierten Branchengrößen bereits mit milliardenschweren Börsenbewertungen gehandelt werden, könnten sich für wachstumsorientierte Anleger insbesondere unter den jüngeren Royalty-Gesellschaften interessante Chancen eröffnen. Denn gerade hier kann die Überführung bestehender Explorations- und Entwicklungsprojekte in die kommerzielle Produktion einen erheblichen Wachstumsschub auslösen.

Einer der unserer Ansicht nach besonders spannenden Vertreter dieser Branche ist Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC). Mit einem Portfolio von inzwischen mehr als 260 Royalties, Beteiligungen an erstklassigen Bergbauprojekten, einer zum Ende des dritten Quartals schuldenfreien Bilanz und einem rasant wachsenden operativen Cashflow hat das Unternehmen eine vielversprechende Ausgangsposition geschaffen.

Wie dynamisch diese Entwicklung inzwischen verläuft, unterstreichen die Anfang November veröffentlichten Quartalszahlen: Ein Umsatzwachstum von 147 Prozent und ein Anstieg des bereinigten EBITDA um 256 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal sprechen eine deutliche Sprache.

Doch das wirklich Spannende dürfte noch vor uns liegen. Denn zahlreiche Projekte, an denen Gold Royalty finanziell partizipiert, befinden sich erst am Anfang ihrer operativen Entwicklung. Sollten die Produktions- und Expansionspläne der Minenbetreiber wie vorgesehen umgesetzt werden, könnte Gold Royalty in den kommenden Jahren in eine völlig neue wirtschaftliche Größenordnung hineinwachsen.

Grund genug für uns, dieses aufstrebende Royalty-Unternehmen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von liefert Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Das Royalty-Modell: Am Erlös beteiligt statt selbst im Bergbau tätig

Wer Goldminen beurteilt, schaut nicht nur auf den Goldpreis. Er schaut auf Baukosten, Betriebskosten, Finanzierungsbedarf und die Fähigkeit des Betreibers, seine Pläne tatsächlich umzusetzen. Genau hier setzt Gold Royalty mit einem anderen Ansatz an.

Der überwiegende Teil des Portfolios besteht aus sogenannten Net-Smelter-Return-Royalties, kurz NSR. Diese Beteiligungen knüpfen an vertraglich definierte Nettoerlöse an, nicht an den nach sämtlichen Minenkosten verbleibenden Gewinn. Damit ist Gold Royalty deutlich weniger unmittelbar von steigenden Betriebskosten betroffen als der jeweilige Minenbetreiber.

Hinzu kommt ein entscheidender Punkt: Nach Griffiths Darstellung sind die bestehenden Beteiligungen vollständig bezahlt. Es stehen dafür weder weitere Kapitalabrufe noch künftige Meilensteinzahlungen an. Wird der Bau einer zugrunde liegenden Mine teurer, muss Gold Royalty deshalb nicht automatisch zusätzliches Kapital nachschießen.

Was heißt das konkret?

Ein höherer Goldpreis kann sich sehr direkt in höheren Einnahmen niederschlagen, ohne dass die eigene Kostenbasis im gleichen Umfang mitwachsen muss. Genau dieser Zusammenhang macht das Modell so attraktiv.

Die Investmentthese verbindet Goldpreisbezug mit Wachstum und begrenzter direkter Kostenbelastung.

Völlig losgelöst vom Bergbau ist das Unternehmen natürlich nicht. Ohne erfolgreiche Betreiber gibt es keine verlässliche Produktion und damit auch keine entsprechenden Royalty-Einnahmen. Die Risiken werden durch das Modell anders verteilt - sie verschwinden nicht.

Den makroökonomischen Rückenwind sieht Griffith in historisch hohen Goldpreisen sowie dem geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld. Als Zeichen für die Bedeutung des Metalls verweist er außerdem auf die starke Rolle von Gold in Zentralbankreserven. Für die Unternehmensgeschichte ist jedoch etwas anderes mindestens genauso wichtig: Gold Royalty will nicht nur vom Preis profitieren. Es will deutlich mehr zurechenbare Unzen erwirtschaften.

Von 18 auf über 260 Beteiligungen: Vier Wege zum Wachstum

Die bisherige Expansion war kein Zufallsprodukt. Nach dem Börsengang an der NYSE American übernahm Gold Royalty noch im selben Kalenderjahr drei Unternehmen. Die eigene Aktie diente dabei als Akquisitionswährung. Aus Sicht des Managements setzte damit eine notwendige Konsolidierungsphase im Sektor ein; seitdem habe es mindestens ein Dutzend weitere Kontrollwechsel unter Branchenunternehmen gegeben.

Doch Übernahmen sind nur ein Teil des Plans. Gold Royalty baut seinen Nettovermögenswert über vier unterschiedliche Wege aus:

Unternehmensübernahmen: Der Kauf ganzer Gesellschaften kann das Portfolio auf einen Schlag verbreitern.

Der Kauf ganzer Gesellschaften kann das Portfolio auf einen Schlag verbreitern. Erwerb bestehender Royalties: Beteiligungen werden direkt von Dritten gekauft, etwa an Côté und Granite Creek.

Beteiligungen werden direkt von Dritten gekauft, etwa an Côté und Granite Creek. Projektfinanzierung gegen Beteiligungsrechte: Gold Royalty stellt Entwicklungskapital bereit und erhält dafür eine Royalty, beispielsweise bei Aura Minerals' Borborema.

Gold Royalty stellt Entwicklungskapital bereit und erhält dafür eine Royalty, beispielsweise bei Aura Minerals' Borborema. Eigene Royalty-Generierung: Vor allem in Nevada werden über ein eigenes Modell neue Beteiligungsrechte geschaffen.

Vier unterschiedliche Zugänge schaffen mehr Möglichkeiten für den Ausbau des Portfolios.

Gerade die vierte Säule verdient Aufmerksamkeit. Rund 30 Prozent der Royalties im Portfolio seien über dieses Modell entstanden. Während die Betreiber Geld in die Exploration investieren, erhält Gold Royalty nach eigener Darstellung Pachteinnahmen, ohne die zugehörigen Explorationskosten tragen zu müssen.

Damit entsteht ein besonders reizvoller Zusammenhang: Andere finanzieren die Suche nach zusätzlichen Ressourcen. Gold Royalty hält bereits die Beteiligungsrechte.

Zusammengenommen haben diese vier Wachstumspfade das anfängliche Portfolio ungefähr vervierzehnfacht. Dahinter steht laut Unternehmen ein Verwaltungsrat und Managementteam mit insgesamt mehr als 400 Jahren Erfahrung in Bergbau, Kapitalmärkten und Übernahmen. Diese Erfahrung soll vor allem eines ermöglichen: Wachstum, ohne den Personalapparat und die Verwaltungskosten entsprechend aufzublähen.

Gold im Mittelpunkt, Nordamerika als Fundament

Der Name ist Programm: Mehr als 90 Prozent des Portfolios entfallen nach Unternehmensdarstellung auf Gold. Kupfer liefert eine zusätzliche Komponente. Die präsentierten Kreisdiagramme zeigen diese Gewichtungen auf Buchwertbasis.

Ebenso klar ist die geografische Ausrichtung. Über 80 Prozent liegen nach Griffiths Angaben in Kanada und den USA. Dabei geht es nicht nur um politische Stabilität. Das Management achtet auf qualifizierte Arbeitskräfte, Genehmigungsbedingungen, Rechtssicherheit und geologisches Potenzial - Kriterien, wie sie auch in den Bergbaustandort-Untersuchungen des Fraser Institute eine Rolle spielen.

Die Buchwertverteilung macht den klaren Gold- und Nordamerika-Schwerpunkt sichtbar.

Ist eine so starke Konzentration auf Nordamerika nicht selbst ein Risiko? Griffith sieht gerade darin eine Stärke. Viele der Explorationsbeteiligungen befinden sich in der Nähe vorhandener Minen, bekannter Ressourcen und bestehender Betriebe. Es handelt sich also nicht ausschließlich um die Suche in weitgehend unerschlossenen Regionen.

Gleichzeitig schließt Gold Royalty neue Länder nicht grundsätzlich aus. Die vorhandene nordamerikanische Basis schafft aus Sicht des Managements Spielraum, ausgewählte Chancen andernorts zu prüfen. Aber nur dann, wenn das Risiko verstanden wird.

Die Auswahlkriterien sind deutlich: hochwertige Lagerstätten, gute Betreiber und eine überzeugende Nachhaltigkeitsbilanz. Ein Ausschlussgrund sind dagegen politische oder geografische Risiken, die Management und Verwaltungsrat mit ihrer vorhandenen Expertise nicht fundiert beurteilen können.

Das ist beim Royalty-Modell besonders wichtig. Denn Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) entscheidet über den Erwerb einer Beteiligung - nicht über den täglichen Minenbetrieb.

Bis 2030 etwa sechsmal so viele Goldäquivalent-Unzen: Darauf kommt es an

Die zentrale Wachstumszahl klingt spektakulär: Vom tatsächlichen Niveau des Jahres 2025 bis zum Mittelpunkt der Prognosespanne für 2030 erwartet Gold Royalty ungefähr eine Versechsfachung der zurechenbaren Goldäquivalent-Unzen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 500 Prozent.

Wichtig: Gemeint ist nicht die gesamte Produktion der zugrunde liegenden Minen und auch keine Prognose für den Aktienkurs. Es geht um das auf Gold Royalty's Beteiligungen entfallende, in Goldäquivalent-Unzen ausgedrückte Volumen.

Doch eine große Wachstumszahl allein macht noch keine überzeugende Geschichte. Entscheidend ist, wie viel davon erst durch riskante Neubauten geschaffen werden muss.

Hier liegt der interessante Unterschied: Mehr als 70 Prozent des erwarteten Wachstums sollen aus Anlagen kommen, die bereits genehmigt und zumindest in einer ersten Phase gebaut sind. Bezieht man zugehörige Satellitenlagerstätten ein, steigt dieser Anteil laut Management auf etwa 90 Prozent.

Der Ausbau soll überwiegend aus bereits weit entwickelten Projekten kommen.

Das reduziert die Abhängigkeit von Projekten, die erst noch durch sämtliche Entwicklungsstufen müssen. Zusätzlich verweist Griffith auf erfahrene, gut kapitalisierte Betreiber und die ausfinanzierten Beteiligungen.

Auch im Branchenvergleich sieht das Management eine starke Position. Für 2026 liege Gold Royalty beim Wachstum weit vorn. Über fünf Jahre beansprucht das Unternehmen unter den Wettbewerbern mit entsprechender Prognose sogar einen deutlichen Vorsprung - einschließlich großer Branchengesellschaften. Die Einschränkung gehört dazu: Nicht alle Vergleichsunternehmen veröffentlichen einen Fünfjahresausblick.

Die großen Projekte: Wo das Wachstum konkret entstehen soll

Über 260 Beteiligungen schaffen Breite. Die nächste Wachstumsphase wird aber durch konkrete Entwicklungen auf einzelnen Minen greifbar. Mindestens ein Dutzend Anlagen nennt Griffith als wichtige Treiber für die kommenden Jahre.

Besonders hervorgehoben werden Odyssey im Canadian-Malartic-Komplex, Côté sowie Wren als nördliche Erweiterung von Goldstrike. Diese Beteiligungen verknüpft das Management mit einigen der größten Goldminenkomplexe in Kanada und den USA. Die Attraktivität liegt in der Kombination aus Größe, erfahrenen Betreibern und potenziell jahrzehntelanger Produktion.

Borborema: Produktion erreicht - weiteres Potenzial eröffnet sich

An Aura Minerals' Borborema-Mine hält Gold Royalty eine NSR-Royalty von 2 Prozent. Die Mine hat laut Präsentation die kommerzielle Produktion erreicht und wurde termingerecht sowie innerhalb des Budgets entwickelt.

Und damit muss die Geschichte noch nicht zu Ende sein. Durch die Verlegung einer örtlichen Straße könnten ungefähr 1,2 Millionen Unzen bislang eingeschränkter Ressourcen für die weitere Minenplanung zugänglich werden. Im Zusammenhang damit steht eine erwogene Erweiterung, die die Kapazität nahezu verdoppeln könnte.

Der besondere Reiz: Nach Griffiths Aussage waren diese Möglichkeiten bei der ursprünglichen Bewertung des Investments nicht eingerechnet. Zusätzliche Entwicklung könnte damit einen Mehrwert schaffen, der über die anfängliche Investitionsrechnung hinausgeht.

Vareš: Kupferbeteiligung an einer polymetallischen Mine

Bei Vareš in Bosnien und Herzegowina ist Gold Royalty über einen Stream auf die gesamte Kupferproduktion beteiligt. Die Mine produziert mehrere Metalle; Griffith beschreibt sie bei vollständigem Hochlauf als potenziell eine der zehn größten Silberminen weltweit.

DPM habe für die Übernahme rund 1,5 Milliarden US-Dollar investiert und treibe den Produktionshochlauf voran. Genannt werden eine Minenlaufzeit von 18 Jahren sowie weiteres Explorations- und Erweiterungspotenzial.

Für Gold Royalty ist das eine interessante Ergänzung zum Goldschwerpunkt: Der wirtschaftliche Zugang erfolgt hier über Kupfer aus einem größeren polymetallischen Erzkörper.

Canadian Malartic und Odyssey: Das Flaggschiff mit Blick auf 2027

Canadian Malartic ist nach Managementangaben der größte Flaggschiff-Vermögenswert im Portfolio. Gold Royalty hält eine NSR-Royalty von 3 Prozent mit wesentlicher Abdeckung des von Agnico Eagle entwickelten Odyssey-Untertageprojekts.

Der erste Schacht soll 2027 vollständig betriebsbereit sein. Sein Hochlauf ist ein zentraler Baustein für das erwartete Wachstum. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines zweiten Schachts.

Warum ist das so spannend? Canadian Malartic befindet sich im Übergang vom Tagebau zur Untertageförderung. Zusätzliche Förderung könnte helfen, die vorhandene Aufbereitungskapazität weiter auszulasten. Für einen Royalty-Inhaber kann genau diese Nutzung bestehender Infrastruktur besonders wertvoll sein.

Wren: Investitionen des Betreibers als Wachstumstreiber

Am Wren-Projekt von Nevada Gold Mines hält Gold Royalty eine NSR-Royalty von 1,6875 Prozent sowie eine Nettogewinnbeteiligung von 3,5 Prozent, eine sogenannte NPI.

Der Betreiber investiert laut Griffith mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar in die Untertageentwicklung. Die volle Produktion wird für 2027 erwartet, bei einer durchschnittlichen jährlichen Goldförderung von rund 140.000 Unzen auf Projektebene. Hinzu kommen Explorations- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Auch hier gilt: Die Investitionen in den Bergbau leistet der Betreiber. Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) besitzt die vertraglichen Beteiligungsrechte. Die NPI ist dabei eine Gewinnbeteiligung und darf nicht mit der Funktionsweise einer NSR gleichgesetzt werden.

Vom Produktionswachstum zum Cashflow: Hier liegt der wirtschaftliche Hebel

Mehr zurechenbare Unzen sind erfreulich. Aber was könnte daraus finanziell werden?

Die präsentierte Szenarioanalyse verbindet Analystenschätzungen für die Goldäquivalent-Unzen mit unterschiedlichen Goldpreisen. Goldene Balken zeigen die erwarteten Volumina, blaue Markierungen die Unternehmensprognosen. Die Linien verdeutlichen, wie sich daraus bei verschiedenen Preisannahmen unterschiedliche Erlöspfade ergeben.

Steigende Volumina und höhere Goldpreise können sich bei den Erlösen gegenseitig verstärken.

Beim damaligen Goldpreisniveau könnten die jährlichen Erlöse bis zum Ende des Jahrzehnts laut Management mehr als 120 Millionen US-Dollar erreichen. Bei einem Goldpreis von 5.000 US-Dollar je Unze lägen sie in der Modellrechnung deutlich darüber.

Dem stellt das Management weitgehend stabile Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten von jährlich etwa 7 bis 8 Millionen US-Dollar gegenüber.

Genau hier liegt die Dynamik: Ein deutlich größeres Einnahmenvolumen soll auf eine nur begrenzt wachsende eigene Kostenbasis treffen. Nicht jede zusätzliche Einnahme ist automatisch freier Cashflow. Die Gegenüberstellung erklärt aber, warum das Management einen kräftigen Anstieg der verfügbaren Mittel erwartet.

Den Übergang zu positivem freiem Cashflow bezeichnet das Management bereits als erreichten Meilenstein. Künftig sollen diese Mittel sowohl weiteres Wachstum ermöglichen als auch potenziell an Aktionäre zurückfließen.

Bewertung: Kann Wachstum auch eine Neubewertung auslösen?

Im Royalty- und Streaming-Sektor zählt nicht nur die Qualität einer einzelnen Beteiligung. Auch Größe kann einen Unterschied machen.

Griffith verweist auf historische Bewertungsmuster: Große Gesellschaften seien häufig mit dem Zweifachen ihres Nettovermögenswerts oder mehr bewertet worden. Mittelgroße Wettbewerber hätten ungefähr beim 1,5-Fachen gelegen, kleinere Unternehmen darunter.

Der Nettovermögenswert, kurz NAV, dient hier als Bezugsgröße für den Wert der Beteiligungen. Der Vergleich eröffnet eine zweite Dimension der Investmentthese: Nicht nur das Geschäft könnte wachsen. Mit zunehmender Größe könnte sich theoretisch auch der Bewertungsmultiplikator verändern.

Das Management sieht neben operativem Wachstum auch Potenzial für eine höhere relative Bewertung.

Als weitere Unterstützung nennt das Management strategische Beziehungen zu Queen's Road Capital und der australischen Private-Equity-Gesellschaft Taurus sowie eine wachsende institutionelle Aktionärsbasis.

Fazit: Eine Goldgeschichte mit mehreren Wachstumstreibern

Das Spannende an Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) ist nicht eine einzelne Zahl. Es ist das Zusammenspiel.

Ein Portfolio mit über 260 Beteiligungen. Ein Schwerpunkt auf Gold und Nordamerika. Große Projekte, deren Hochlauf die zurechenbaren Unzen deutlich steigern soll. Dazu ausfinanzierte Beteiligungen und eine eigene Kostenbasis, die nach Managementplanung weitgehend stabil bleiben soll.

Wenn diese Bausteine zusammenkommen, könnte sich die wirtschaftliche Größe des Unternehmens bis 2030 erheblich verändern. Genau das macht die nächsten Entwicklungsschritte so interessant: der Produktionshochlauf bei Vareš, die weitere Entwicklung von Borborema sowie die für 2027 erwarteten Fortschritte bei Odyssey und Wren.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur: Wohin bewegt sich Gold?

Sondern: Wie erfolgreich verwandeln die Betreiber das bereits vorhandene Projektpotenzial in Produktion - und Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) diese Produktion in freien Cashflow?

Die Ausgangslage bietet dafür nach Darstellung des Managements vielversprechende Voraussetzungen. Der Erfolgsnachweis entsteht nun Schritt für Schritt im Betrieb. Gelingt er, könnte aus dem starken Portfoliowachstum der vergangenen Jahre die nächste, besonders spannende Phase werden: mehr Einnahmen, mehr finanzieller Spielraum und möglicherweise erstmals wiederkehrende Ausschüttungen an die Aktionäre.

Gold Royalty (ISIN CA38071H1064 WKN A2QPLC) überzeugt mit einem skalierbaren Geschäftsmodell, das von steigenden Goldpreisen profitiert, ohne unmittelbar die hohen Investitions- und Betriebskosten eines Minenbetreibers tragen zu müssen. Mit über 260 Royalties, einem jüngsten Quartalsumsatzwachstum von 147 Prozent und einer vom Management erwarteten Versechsfachung der zurechenbaren Goldäquivalent-Unzen bis 2030 steht das Unternehmen möglicherweise erst am Anfang seiner dynamischsten Wachstumsphase. Die im Branchenvergleich niedrige Bewertung eröffnet risikobereiten Anlegern die Chance, sowohl vom operativen Wachstum als auch von einer möglichen deutlichen Neubewertung der Aktie zu profitieren.

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